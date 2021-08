Contro il Siero anti-Covid ai Bambini: Patris Corde fa Appello ai Vescovi.

Appello “Patris Corde: in difesa dei nostri figli”

Eccellenza Reverendissima,

in questo tempo di crisi e di travaglio sentiamo il bisogno di rivolgerci a Lei come a nostro Pastore e di portarle il nostro contributo di laici, tenuti dal proprio munus profetico al “dovere di manifestare il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa; e di renderlo noto agli altri fedeli, salva restando l’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso i pastori, tenendo inoltre presente l’utilità comune e la dignità della persona” (cfr. Catechismo della chiesa Cattolica, n. 907).

Il tema che vogliamo sottoporle, e che le chiediamo fermamente di prendere in considerazione, ha a che vedere con la campagna vaccinale in corso. Varie sono le nostre preoccupazioni come fedeli.

La più urgente concerne la vaccinazione dei bambini e dei ragazzi, avviata nelle scorse settimane sotto pressioni socio-politiche e nello sconcerto di molte famiglie: i giovani non corrono rischi personali legati al Sars-Cov-2, mentre ne corrono molti sottoponendosi ai vaccini sperimentali attualmente in uso.

Sentiamo il dovere di presentarle le nostre perplessità, che sono anzitutto quelle di genitori ai quali Dio ha affidato il compito di custodire e crescere la prole. E sentiamo il dovere di invocare il Suo sostegno. Perché un vescovo dovrebbe lasciarci soli in questo momento di sfida tanto urgente?

Conosciamo le ragioni di chi propone la vaccinazione, ma non sono ragioni scientificamente vincolanti, come si deduce dalla letteratura medica mondiale. Non siamo certo noi a volerci opporre alla libera scelta di vaccinarsi. Ma chiediamo il suo sostegno nell’opporci all’obbligo e/o al ricatto vaccinale, in particolar modo quando riferito ai bambini e ai ragazzi.

In secondo luogo, sentiamo come lesivo della nostra coscienza il ricorrere a vaccini ottenuti a partire da linee cellulari fetali. Anche se la Congregazione per la Dottrina della Fede ha stabilito la liceità dell’assunzione di tali prodotti in condizioni emergenziali, questo non ci solleva personalmente dallo scandalo legato a una simile industria, destinata peraltro a crescere con le campagne vaccinali dei prossimi anni. Come possiamo educare i nostri figli alla moralità radicale che scaturisce dal Cuore di Cristo, se ci troviamo noi e loro costretti al compromesso contro la nostra stessa coscienza?

Infine, è causa di profonda confusione leggere dichiarazioni su importanti quotidiani legati ai vescovi italiani, così come scoprire dichiarazioni di singoli Pastori, in cui si ingiuriano i cosiddetti no-vax. Spesso questa etichetta diviene imprudente strumento di discriminazione, col quale si colpiscono anche fedeli motivati e moderati, attenti nelle relazioni e nei contatti, ma allarmati dallo stato sperimentale della vaccinazione massiva in atto o anche, come espresso più sopra, scandalizzati dal compromesso etico con le industrie dell’aborto. Anche noi siamo gregge, del quale odore un pastore non dovrebbe vergognarsi. Anche noi siamo suoi figli, affidati alla sua premura spirituale. Che pena trovarsi discriminati dalla voce della