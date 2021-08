USA: Modello NCBC di richiesta di esenzione dal vaccino per motivi etici.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, qualche giorno fa (eravamo in vacanza…) il dott. Maurizio Ragazzi ci aveva inviato questo documento, preparato negli USA, che ci sembra possa essere di interesse e utilità anche da noi, viste le incredibili pressioni per inoculare il siero genico a quante più persone possibili. Buona lettura.

USA: Modello NCBC di richiesta di esenzione dal vaccino

Dr. Maurizio Ragazzi

Mentre la prospettiva di disponibilità di un vaccino etico (cioè non collegato a line cellulari abortive) va a rilento, anche perché gli organi predisposti a dare il via libera a questi vaccini non ne vedono la necessità (la qual cosa non sorprende, data la mentalità abortista imperante), alcune organizzazioni stanno mettendo a disposizione di cittadini che obiettano a ricevere vaccini immorali modelli di richieste di esenzione da presentarsi ai loro datori di lavoro. Qui di seguito è la versione italiana del modello (https://www.ncbcenter.org/ncbc-news/vaccineletter) predisposto dal National Catholic Bioethics Center (il Centro Cattolico Nazionale di Bioetica), noto centro di ricerca con sede a Filadelfia. (La traduzione italiana è qui fornita senza nessuna analisi del suo contenuto). Il testo del modello è stato recentemente ripreso, e riproposto con poche modifiche, dai vescovi del Colorado (https://cocatholicconference.org/template-for-religious-exemption-from-covid-19-vaccines/), nella forma di una lettera che il fedele cattolico potrà eventualmente richiedere ad un sacerdote. In altre parole, la richiesta di esenzione ad opera del fedele può essere accompagnata da una lettera di brevi spiegazioni a firma dello stesso fedele o di un sacerdote, sempre che il sacerdote richiesto non ne sia dissuaso dal suo vescovo (https://cruxnow.com/church-in-the-usa/2021/08/bishops-disagree-on-giving-religious-exemptions-for-covid-vaccinations/; https://www.catholicnewsagency.com/news/248686/catholic-vaccine-exemptions-take-the-wrong-path-san-diegos-bishop-mcelroy-says).

A chi di dovere:

Io sottoscritto, [NOME], sono cattolico e richiedo l’esenzione dall’obbligo di vaccinazione per motivi religiosi. In questa mia richiesta spiego come gli insegnamenti della Chiesa cattolica possono condurre le persone di fede cattolica, compreso il sottoscritto, a rifiutare certi vaccini.

La Chiesa cattolica insegna che una persona può essere obbligata a rifiutare un intervento medico, inclusa una vaccinazione, se la sua coscienza, debitamente informata, perviene a questa conclusione. Mentre la Chiesa cattolica non proibisce l’uso di alcun vaccino, e generalmente incoraggia l’uso di vaccini sicuri ed efficaci come mezzo per salvaguardare la salute personale e pubblica, autorevoli insegnamenti della Chiesa articolano le motivazioni di carattere religioso in base alle quali un cattolico potrebbe decidere di rifiutare certi vaccini:

· La vaccinazione non è moralmente obbligatoria in linea di principio e quindi deve essere volontaria. · Esiste un dovere morale generale di rifiutare l’uso di prodotti medici, compresi alcuni vaccini, prodotti utilizzando linee cellulari umane derivate da aborti diretti. È consentito utilizzare tali vaccini solo in determinate circostanze specifiche, sulla base di un giudizio di coscienza. · I giudizi informati di una persona sulla proporzionalità degli interventi medici devono essere rispettati, a meno che non contraddicano gli autorevoli insegnamenti morali cattolici. · Una persona è moralmente tenuta ad obbedire alla propria coscienza formata.

Un cattolico può giudicare sbagliato ricevere certi vaccini per ragioni coerenti con questi insegnamenti, e non esiste un insegnamento autorevole della Chiesa che obblighi universalmente i cattolici a ricevere un vaccino. Una persona di fede cattolica può invocare l’insegnamento della Chiesa per rifiutare un vaccino sviluppato o prodotto utilizzando linee cellulari derivate da aborto. Più in generale, un cattolico potrebbe rifiutare un vaccino in base agli insegnamenti della Chiesa sulla proporzionalità terapeutica. La proporzionalità terapeutica è una valutazione volta ad appurare se i benefici di un intervento medico superino gli effetti collaterali e gli oneri indesiderati alla luce del bene integrale della persona, compresi i beni spirituali, psicologici e corporei. Questa valutazione può estendersi anche al bene degli altri ed al bene comune, che comportano parimenti dimensioni spirituali e morali e non sono riducibili alla salute pubblica. Il giudizio di proporzionalità terapeutica deve essere espresso da chi è il potenziale destinatario dell’intervento nelle circostanze concrete, non dalle autorità sanitarie pubbliche o da altri soggetti che potrebbero giudicare diversamente. Al centro dell’insegnamento della Chiesa vi sono il primo e l’ultimo punto sopra elencati: la vaccinazione non è un obbligo universale e la persona deve obbedire al giudizio della propria coscienza debitamente informata. Infatti, il Catechismo della Chiesa cattolica (par. 1778) insegna che seguire la propria coscienza è seguire Cristo stesso:

“In tutto quello che dice e fa, l’uomo ha il dovere di seguire fedelmente ciò che sa essere giusto e retto. È attraverso il giudizio della propria coscienza che l’uomo percepisce e riconosce i precetti della Legge divina:

La coscienza « è una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza. […] Essa è la messaggera di colui che, nel mondo della natura come in quello della grazia, ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. La coscienza è il primo di tutti i vicari di Cristo ».”

Pertanto, se un cattolico perviene ad un giudizio in coscienza, debitamente informata, che non dovrebbe ricevere un vaccino, allora la Chiesa cattolica richiede che la persona segua questo giudizio di coscienza e rifiuti il ​​vaccino. Il Catechismo (par. 1782) è chiaro: “L’uomo ha il diritto di agire in coscienza e libertà, per prendere personalmente le decisioni morali. L’uomo non deve essere costretto « ad agire contro la sua coscienza. Ma non si deve neppure impedirgli di operare in conformità ad essa, soprattutto in campo religioso ».” Sinceramente in Cristo, [FIRMA]

