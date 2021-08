Ma Quanti Malori Improvvisi, questa Estate…BDV Pone Qualche domanda…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la nostra Benedetta De Vito si stupisce della quantità di malori, talvolta letali e improvvisi (ieri Gino Strada, per esempio…) si stanno registrando nel nostro Paese in questi due mesi, luglio e agosto. E si pone qualche domanda…buona lettura.

§§§

Mentre il dottor-signor Locatelli, con la sua vocetta piena di adenoidi e il facciotto alla Stephen King di Mister Magoo, annuncia che presto cominceranno a vaccinare i bambini (Brrr, che freddo), io, ogni giorno da un po’, ho cominciato, così tanto per fare, a metter sui motori di ricerca due semplici paroline “malore improvviso” e mi sono presto accorta che a fare i conti degli accidenti quotidiani, tutti di persone giovane e sane, vengono presto cifre a due zeri.

Su un sito, senza pretese scientifiche, ho letto che dal primo al quindici luglio, i decessi (in pochi casi, per fortuna, solo un malore grave) per “malore improvviso” sono stati 200 e 221 tra il 16 luglio e il 31 dello stesso mese. Anche agosto, secondo le mie ricerche, che non sono scientifiche ma random, è cominciato male e ne ho contate e lette così tante, di tragedie, che mi è venuto spontaneo recitare un rosario intero di Eterno Riposo per tutti questi defunti, morti senza esser pronti, chiamati all’improvviso davanti al Signore.

Poiché è impossibile verificare la situazione negli anni precedenti, mi affido alle parole di un blogger (il Simplicissimus) che scrive: “Eppure salta agli occhi che si tratta di qualcosa di assolutamente anomalo, lasciatevelo dire da uno che per molti estati di un secolo fa, è stato alla ricerca di questi eventi per riempire pagine vuote quando l’agosto era quello di moglie mia non ti conosco. Sarebbe interessante sapere per esempio quante di queste persone si erano vaccinate e quante migliaia di malori ci sono in Europa tutti i giorni”.

Sì, ha ragione, vorrei saperlo anche io, visto che per i morti di Coronavirus, abbiamo il bollettino quotidiano che, negli ultimi tempi, tra l’altro, non supera mai la trentina di decessi (e vorrei sapere se con Coronavirus o di Coronavirus, ma questo me lo chiedo fin dal marzo del 2020 quando ci hanno chiuso a chiave in casa). E con cifre così risibili, poche decine di defunti, siamo in emergenza sanitaria, con il lasciapassare a marchio verde e pronti a trovarci colorar di giallo-itterizia qualche regione, così tanto per punire, magari, quelle dove i vaccini non corrono come vorrebbero Lorsignori….

E mi chiedo, e vorrei sapere dalle autorità: è normale tutto questo? Si può cortesemente sapere se le povere anime dei “malori improvvisi” erano state vaccinate oppure no? Non chiedo poi tanto, solo i dati scientifici che tanto piacciono ai nostri tiranni in camice bianco…

Intanto l’Onu ha già “benedetto” la nuova emergenza climatica, che preannuncia nuove chiusure, nuove punizioni, nuovi lasciapassare e chissà che cosa d’altro. La piccola profetessa con le treccine Greta si è già allineata con la vulgata dell’Onu, che cioè è colpa nostra, degli uomini se l’anticiclone Lucifero (e guarda che nome grazioso hanno scelto per lui, che carini!) sta, come normale visto che è estate, per arrivare in Italia. Aspetta, aspetta, vedo che il dizionario di Diavoliano, nella sua edizione rossa fiammante, sussulta e geme e d’un tratto si apre alla pagina “G”. E leggo: “Greta sta per greet cioè dai il benvenuto. Mmmm, corro dove c’è il TH e leggo. Thumberg: mascheramento di Doomsday, cioè la fine del mondo. Ma che bel nome per una piccina con le treccine! E il pensiero corre alla mia piccola Aurora che, contagiata dai tanti film dell’orrore a odiare le bambole (sempre assassine e non più, ahimè, compagne di gioco) mi disse che le faceva paura la damina della Furga che le avevo regalato per il compleanno. Il bene diventa male…

Ma torniamo al caldo che, secondo i giornali e le tv, quest’anno è più caldo del solito. E’ diciamo così un caldo al quadrato. Ma non è vero niente! E’ agosto, o no? E’ sempre stato così! In questa narrazione sempre al profumo di odio, gli uomini, naturalmente – non più creature amate dal Signore che li ha fatti a Sua immagine e somiglianza – sono i colpevoli, le zecche, gli imputati. Mmmm, sento puzza di zolfo. Certo, rispettare la Natura, che è creatura di Dio, è sacrosanto e non inquinare giustissimo. Ma, cari signori, noi nulla possiamo su nuvole, pioggia, vento, sole, mentre il Creatore può tutto. Le questioni climatiche le decide Lui e non possiamo insuperbirci, al contrario, pensando di essere noi gli artefici del caldo e del freddo! Spruzzo un poco di profumo alla rosa e lo zolfo non c’è più. Voilà. Ci vuol poco a cacciar quel puzzolente!

E poi, ora che ci penso, non siete stati voi, proprio voi, maestri della “religione” di Baal a insegnarmi a scuola che ci sono stati periodi di glaciazione e di rovente desertificazione e questo accadeva, sempre secondo le vostre ricostruzioni gli uomini, allora, portavano la clava e le pelli per vestiti? E allora? Come la mettiamo? O mentivate allora quando, sui banchi di scuola, mi narravate le vostre fole, oppure mentite adesso per metterci tutti sotto il vostro tacco di tiranni. Vi perdono, poveri piccoli uomini ricchi di nulla o con il grembiulino dei servetti di Belzebù, vi perdono e prego per la vostra conversione e, ben sapendo che tutto questo passerà, prego in ginocchio il dolce Cuore Immacolato di Maria che vi schiaccerà , trionfante. E con il rosario in mano, la corda d’oro che mi tiene sempre legata al Signore, nonostante tute le vostre menzogne, corro alla Santa Messa.

§§§

Tag: agosto, bdv, clima, de vito, malori



Categoria: covid