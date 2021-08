Perdita del Sacro? Una Domanda Complessa. In Streaming, oggi alle 17.00

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con piacere diamo notizia di un evento online che avrà luogo oggi pomeriggio, e che certamente desterà il vostro interesse. Qui sotto trovate i dettagli.

l sacro è concetto multiforme e che è connotato con vari significati. Esso è presente nella vita e cultura di tutti i popoli e prende forme varie, dalle religioni istituzionali ad esperienze al di fuori di strutture prestabilite. Stiamo in un momento in cui si può parlare di perdita del sacro? Questa è una domanda che non ha risposte semplici, ma forse solo complesse. Una domanda che comunque ci si deve porre visto che il sacro investe una dimensione fondamentale della nostra esistenza.

Ne parlano con Aurelio Porfiri lo storico Mario Arturo Iannaccone, il sociologo Massimo Introvigne e il teologo don Roberto Tagliaferri.

Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

Tag: introvigne, porfiri, sacro



Categoria: Generale