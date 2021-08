All’Armi Vaccinisti! Immagini di Follia e Odio, a Futura Memoria.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre appare sempre più evidente che il siero genico che stanno inoculando, e che adesso in maniera criminale, e contro le raccomandazioni di molti vorrebbero iniettare anche ai bambini, dai dodici ai diciott’anni, cioè a categorie in cui il pericolo di ammalarsi è infinitesimale (sempre che il siero li difenda; il che è tutto da dimostrare) non funziona, vogliamo offrirvi una carrellata visiva dei bei sentimenti, a cominciare dal rimbecillimento, e per continuare all’odio verso il diverso (sinistra, dove sei?) causati da questa campagna di vendita dei “vaccini”, in cui ovviamente – vedi il Commissario Lucertola e il Furiere Siringa – non si risparmiano menzogne. La responsabilità morale di tutto questo è delle autorità politiche e mediche, e soprattutto, delle televisioni, e dei giornali, protagonisti di una vera sistematica campagna del terrore, senza dubbi o distanza critica dalla narrazione ufficiale. Ci sarebbe da ridere, se non venisse da piangere.

E ci sembra interessante allegare quello che scrive Cesare Sacchetti, mentre il Piazzista Principe di Big Pharma, Roberto Speranza, spara cifre altisonanti:

Ora stanno provando a far credere che il 70% di persone vaccinabili hanno ricevuto la prima dose. In diverse città, quali Roma e Milano, il personale presente nei centri vaccinali ha fatto trapelare che non si sta in realtà vaccinando nessuno. I centri sono vuoti da molte settimane e continuano ad essere deserti. Questa è l’ultima sterile arma rimasta al regime. Provare disperatamente attraverso numeri falsi ad alimentare la percezione di una corsa al vaccino che nei fatti non esiste. Provare disperatamente a far credere che i vaccinati siano la maggioranza per dare la percezione che la maggioranza stia seguendo il sistema. È tutto basato sull’illusione. È tutto basato sull’apparenza. La forbice tra il mondo immaginario dei media e la realtà del mondo reale è ormai troppo ampia. Più grosso è il castello di carte, più grosso è il suo inevitabile crollo.

E infine, prima della galleria, vediamo che cosa dice qualcuno che di medicina se ne intende…

Cardiologo Dott. Giuseppe Barbaro: continuare a vaccinare porta a varianti sempre più resistenti

giovedì 29 Luglio 2021

Dott. Giuseppe Barbaro Cardiologo Policlinico Umberto I° Roma:

I vaccinati rischiano di sviluppare malattia sintomatica da varianti in quanto hanno sviluppato anticorpi contro una proteina spike che è diversa da quella della variante mutata. Il rischio è quello di sviluppare un’intensificazione dell’infezione virale anticorpo-mediata (ADE) rispetto al non vaccinato che, al contrario, può sviluppare un’infezione asintomatica con sviluppo di un’immunità naturale e memoria immunologica. Continuare a vaccinare è assolutamente irrazionale! Porterà solo allo sviluppo di varianti sempre più vaccino-resistenti e chi ne farà le spese saranno proprio i vaccinati. Questa è la realtà scientifica! Se poi si vuole dare retta solo ai televirolgi delle latrine televisive…

Questo signore pare che sia un giornalista.

