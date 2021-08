Müller: Un Futuro Crudele ci Minaccia. La UE, e l’Aborto come Diritto Umano.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra importante e interessante offrirvi – nella nostra traduzione – questa intervista che il collega Lothar Rilinger ha fatto al card. Gerhard Müller per Kath.net. su temi di grande importanza e momento. Buona lettura.

Gli esseri umani possono uccidere altri esseri umani? L’aborto e l’eutanasia sono violazioni dell’etica cristiana. Il cardinale Gerhard Ludwig Müller in un’intervista a kath.net. Di Lothar C. Rilinger

Vaticano (kath.net) Dopo l’ultima guerra mondiale, il mondo è rimasto scioccato nel vedere che nel Terzo Reich è stata eseguita una politica che ha trovato la sua strada nella storia dell’umanità come la politica dell’eutanasia. Attraverso questa politica, lo stato nazionalsocialista si metteva al posto di Dio e nella sua onnipotenza, che credeva derivare da Dio, determinava chi aveva diritto alla vita o chi aveva rinunciato a questo diritto. Il diritto alla vita era negato a coloro che appartenevano a certi gruppi etnici o la cui vita non era giudicata “degna di essere vissuta”. Sì, il mondo fu scioccato e quindi furono intentate cause penali che dichiaravano l’eutanasia una violazione del diritto umano fondamentale alla vita. Questo ha reso l’eutanasia attiva un tabù a cui il mondo civile ha aderito.

Ma lo shock per i crimini dei nazionalsocialisti non durò troppo a lungo. Vent’anni dopo la fine della guerra, nella discussione si iniziò a considerare di permettere l’eutanasia se il paziente era irreversibilmente malato. Altri dieci anni dopo, fu chiesto il permesso di permettere l’eutanasia attiva anche se il paziente non era irreversibilmente ma gravemente malato. Ancora una volta, qualche anno dopo, fu chiesto che l’eutanasia attiva fosse rilasciata anche se il paziente semplicemente non si sentiva bene.

È una corsia scivolosa su cui si svolge la discussione sulla liberalizzazione dell’uccisione di esseri umani. Nel frattempo, l’eutanasia attiva è stata approvata in alcuni paesi europei, anche i bambini possono essere uccisi.

Parallelamente a questo dibattito, c’è anche una discussione sull’uccisione degli esseri umani non nati. Questa battaglia di opinioni ha raggiunto un culmine piuttosto triste con il voto del Parlamento europeo sul rapporto Matic. Anche se la maggioranza non ha chiesto l’aborto fino all’ultimo secondo prima della nascita – anche se una minoranza significativa lo ha fatto – è stato deciso dalla maggioranza che l’uccisione di esseri umani non ancora nati dovrebbe essere considerata un diritto umano che è applicabile e che ci potrebbero essere conseguenze penali e civili se un medico si rifiuta di eseguire l’aborto.

Tutte queste discussioni toccano le basi stesse delle nostre società e dei nostri Stati. Ecco perché abbiamo parlato con il cardinale Gerhard Ludwig Müller per riflettere sulla legittimità di tali atti di uccisione.

Lothar C. Rilinger: Quando il Parlamento europeo ha deciso di chiedere che l’aborto sia un un diritto umano ha rotto con l’idea che i diritti umani derivano dalla natura e non possono essere creati come un diritto positivo dagli esseri umani secondo il loro capriccio. Pensa che sia giustificato che le élite politiche determinino ciò che dovrebbe essere considerato un diritto umano?

Gerhard Ludwig Cardinal Müller: Lo Stato non è che l’istituzione che deve fornire le condizioni quadro per la vita umana. Attraverso queste condizioni quadro, permette ai suoi cittadini di condurre la propria vita. Ogni essere umano è concepito dal padre e dalla madre e non è quindi un prodotto dello Stato. Attraverso la procreazione del bambino, il bambino sperimenta una libertà attraverso la quale può partecipare alla vita sociale e statale in modo autodeterminato. A differenza di uno schiavo o di un servo della gleba, può sviluppare il suo libero arbitrio, che però è limitato dal costume. Se lo Stato si stacca dall’osservanza dei diritti naturali derivati dalla natura e quindi dalla creazione di Dio e non difende più questi diritti, si perverte e allo stesso tempo si porta ad absurdum.

Lo Stato deve riconoscere di non essere il creatore della vita, ma esclusivamente Dio come crede la tradizione giudaico-cristiana. Attraverso di lui sono stati messi al mondo diritti inalienabili e incontestabili, che ogni essere umano ha acquisito attraverso la procreazione e che nessuno può togliergli. Questi diritti si accumulano nel diritto umano alla dignità – in un diritto umano che esclude i terzi dal determinare se una persona ha diritto a questi diritti. Nel XX secolo, gli Stati totalitari, orgogliosi del loro presunto illuminismo, hanno abbandonato la validità dei diritti umani e hanno permesso all’arbitrio di regnare. Le conseguenze sono enormi mucchi di cadaveri. Per contrastare questa perversione del potere statale, la dignità di ogni essere umano – cittadino o residente – è stata stabilita come principio guida nella Legge fondamentale tedesca. I diritti umani derivano dalla natura razionale dell’uomo e sono quindi sottratti a qualsiasi regolamentazione positivistica. Essi precedono qualsiasi legge positiva decisa da esseri umani e non possono quindi essere modificati o anche decisi ex novo a maggioranza. Se un parlamento dovesse innalzarsi al di sopra di questi diritti naturali e porre il diritto positivo al di sopra del diritto naturale, si corre il pericolo che lo Stato possa scivolare in una dittatura totalitaria – in una forma riprovevole di Stato in cui l’uomo stesso determina cosa deve essere considerato bene e cosa male. Questo è un pericolo non solo per il singolo Stato, ma anche per l’Unione Europea se proclama diritti umani che sono contrari ai diritti umani che derivano dalla natura razionale degli esseri umani.

Rilinger: Si può immaginare che ci sia una differenza nella qualificazione giuridica di un essere umano a seconda che sia nato o non ancora nato?

Cardinale Müller: L’ordine giuridico mira alla coesistenza degli esseri umani sulla base della moralità, che si esprime soprattutto nel riconoscimento dei diritti umani fondamentali. Nel cristianesimo c’è la convinzione, che non può essere superata, che l’essere umano – nato o non nato – non esiste mai come fine e strumento per qualcos’altro. Questa è la base della nostra visione dell’umanità e tutta l’etica è costruita su di essa. Se ci si allontanasse da questo principio, si sarebbe al punto di partenza della disumanità. Stalin credeva che i prigionieri del GULAG avessero diritto alla vita solo nella misura in cui potevano lavorare per l’Unione Sovietica. Himmler, il capo delle famigerate SS, disse che gli interessava la vita di mille donne russe solo finché non avessero finito di costruire un fossato di carri armati per la Wehrmacht.

Questi sono solo due esempi particolarmente drastici del disprezzo abissale per gli esseri umani nelle ideologie politiche del nostro tempo. Se uno è dell’opinione che ci sono troppe persone sul nostro pianeta che consumano risorse, non può quindi propagandare e praticare l’uccisione di esseri umani nel grembo materno senza esporsi come un dispregiatore di esseri umani. Questo è detto anche in modo abbastanza drastico da Papa Francesco, al quale i rappresentanti della salute riproduttiva, termine con cui si derubrica con cui l’aborto, amano altrimenti riferirsi.

Per inciso, la costruzione giuridica secondo la quale l’aborto deve essere esente da pena nei primi tre mesi è illogica, ma può essere spiegata dal braccio di ferro politico. L’intenzione non era quella di usare il diritto penale per costringere le madri a continuare la gravidanza. Tuttavia, seguendo i desideri delle madri in attesa, la nuova versione del diritto penale ha messo in discussione la coscienza morale pubblica e ha aperto la porta all’erosione dell’etica. Inoltre, anche il limite di tre mesi è scelto arbitrariamente. O l’essere umano deve essere considerato come una persona dall’inizio della sua esistenza corporea al momento del concepimento e, come diceva Immanuel Kant, quindi un fine in sé, o è e rimane per tutta la vita una cosa chiamata materiale umano, di cui altri possono disporre secondo criteri arbitrari. Se si denuncia l’essere umano nel grembo materno come una cosa o come un “mucchio di cellule” o si degradano i prigionieri o le persone politicamente antipatiche ad una banca degli organi, allora la vita di ogni essere umano è fondamentalmente a disposizione dei potenti politici e finanziari.

Pertanto, il Concilio Vaticano II non si rivolge solo ai fedeli in Cristo, ma a tutti gli uomini. Il Concilio Vaticano II affronta l’ammonizione, che è come una Magna Charta della vita basata su diritti umani inalienabili: “Inoltre, tutto ciò che è contrario alla vita stessa, come ogni tipo di omicidio, genocidio, aborto, eutanasia e anche il suicidio volontario; tutto ciò che viola l’inviolabilità della persona umana, come la mutilazione, la tortura fisica o mentale e il tentativo di esercitare la coercizione psicologica; tutto ciò che offende la dignità umana, come condizioni di vita disumane, arresti arbitrari, rapimenti, schiavitù, prostituzione, traffico di ragazze e giovani, quindi anche condizioni di lavoro indegne in cui il lavoratore è trattato come un semplice mezzo di acquisizione e non come una persona libera e responsabile: tutti questi e altri atti simili sono di per sé una vergogna; sono una decomposizione della cultura umana, degradando molto di più coloro che fanno il male che coloro che lo subiscono. Allo stesso tempo, sono al massimo grado una contraddizione con l’onore del Creatore”. (Gaudium et Spes, 27).

Rilinger: Il 5° comandamento, che deriva dall’Antico Testamento, afferma che è vietato uccidere un altro essere umano. Ma a quali condizioni l’uccisione di esseri umani potrebbe comunque essere giustificata?

Cardinale Müller: I dieci comandamenti sono emersi dalla fede di Israele in Dio come Creatore del mondo e della vita. Riflettono anche che Dio ha condotto il popolo ebraico fuori dalla schiavitù. Nei Dieci Comandamenti troviamo la legge morale naturale che Kant ha descritto e che ogni persona ragionevole può capire. Attraverso questa legge morale, la vita sociale è possibile; attraverso questa, la coesistenza delle persone è regolata in modo naturale.

Se venisse negato, l’umanità perirebbe e si applicherebbe la legge del più forte – il potere trionferebbe sul bene e la verità soccomberebbe alla menzogna.

In passato, la pena di morte era giustificata. Poteva essere eseguita solo se il colpevole uccideva deliberatamente e con motivi bassi o se metteva in pericolo la vita della comunità tradendo il paese. Ma l’abuso della pena di morte, soprattutto negli stati totalitari, e naturalmente i molti errori giudiziari e gli omicidi giudiziari, hanno fatto ripensare il mondo illuminato. La pena di morte è ora disapprovata e abolita, almeno in gran parte del mondo occidentale.

La situazione è diversa con la legittima difesa. Se qualcuno uccide per autodifesa, non è lui che ha la colpa della morte dell’aggressore, ma l’aggressore stesso. Con il suo attacco, ha minacciato la vita di una persona innocente e allo stesso tempo ha messo a rischio la sua stessa vita in modo immorale. La legittima difesa rappresenta una situazione di confine morale che non può essere utilizzata – nemmeno per analogia – per ammorbidire il divieto di uccidere e costruire situazioni di legittima difesa per legittimare l’uccisione di persone in altri ambiti. Questo vale soprattutto per l’aborto quando la vita della madre è messa in pericolo dalla gravidanza. Se la vita del bambino si oppone a quella della madre, l’emergenza può essere risolta solo nella logica dell’amore di una madre che solo Dio assiste.

Rilinger: La legge morale è immanente nell’uomo. Per aggirarla, il filosofo australiano Peter Singer ha quindi proposto di distinguere tra l’essere umano in quanto tale e la persona. Secondo questo, il diritto umano non dovrebbe essere legato alla pura umanità – egli classifica la vita di un umano appena nato come meno preziosa di quella di un maiale, di un cane o di uno scimpanzé – ma piuttosto dovrebbero averne diritto solo le persone che hanno razionalità, autonomia e consapevolezza di sé e sono quindi da considerare come persone. Può accettare questa distinzione?

Cardinale Müller: Questi “filosofi” sono già inaffidabili perché applicano i loro principi deliranti e disumani solo agli altri, ma non a se stessi. Sarebbe una perversione dell’immagine umana se una madre che prende in braccio il suo bambino appena nato fosse moralmente su un livello etico più basso di un amante di cani che si lascia leccare dal suo amico a quattro zampe completamente cresciuto. Infine, vedere una donna incinta o un neonato nella sua culla risveglia in qualsiasi persona psicologicamente normale un gioioso stupore per il miracolo della vita e lo rende più felice di quanto potrebbe mai fare la vista di un branco di maiali o scimmie.

Razionalità, autonomia, fiducia in se stessi, intelligenza, talento sono, da un lato, dotazioni naturali in ogni singolo essere umano, ma dall’altro, qualità innate o acquisite che si sviluppano e si sviluppano in graduali differenze nei singoli esseri umani – in altre parole, tutte circostanze che si suppone facciano di un essere umano una persona degna di protezione. Ma l’intelligenza di un computer, se si vuole chiamare la sua capacità intelligenza, è superiore a qualsiasi essere umano. In virtù della sua “intelligenza artificiale”, ogni computer può calcolare meglio di un essere umano. Eppure: non è un essere vivente e certamente non è un essere umano spiritualmente dotato di responsabilità morale delle sue azioni, la cui particolarità individuale è chiamata “persona”. Se si prende l’intelligenza di un essere umano per dargli il predicato “persona”, ci si mette immediatamente in concorrenza con la macchina, che dopo tutto può mostrare un grado di intelligenza superiore. Classificare un essere umano come una persona degna di diritti sulla base di una caratteristica che ogni computer possiede manca di rigore nell’argomentazione; dopo tutto, anche la macchina dovrebbe essere considerata come una persona – ma questo non è possibile.

Rilinger: L’eutanasia attiva è l’ultima possibilità per liberare una persona malata dal dolore e dalla sofferenza? O non è piuttosto un atto della più grande disumanità?

Cardinale Müller: Anche se la parola eutanasia attiva suona come aiuto ed empatia – l’aiuto veramente umano per una persona morente consiste nel rispettare la sua dignità di essere umano nell’ultima fase della vita. Si dovrebbe dargli coraggio nella sua paura e dargli la speranza che il nostro Creatore non ci lascerà soli nella e dopo la morte. Questo conforto, che rende più sopportabile la sofferenza e l’avvicinarsi della morte, ci è stato dato da Gesù Cristo e ci ha rivelato così una nuova casa nella comunione eterna con lui. Il sollievo medico del dolore attraverso i farmaci dovrebbe essere dato ad ogni moribondo, anche se questo potrebbe indebolire il suo ciclo vitale. La cura da parte dei parenti e il sostegno spirituale del pastore aiutano il malato più che ucciderlo deliberatamente e di proposito. L’uccisione deliberata e consapevole di un malato è il peggior attacco alla sua dignità, perché gli si sta dicendo che non esiste come persona per se stessa ed è amata da noi, ma – dal punto di vista dell’utilitarismo – solo nella misura in cui è utile alla società. E perfidamente, gli si chiede anche l’accordo suicida di non voler più essere un peso inutile per i suoi simili.

Rilinger: La criminalizzazione dell’aborto nei primi tre mesi e dopo la consulenza potrebbe essere vista come una sorta di misura sanitaria?

Cardinale Müller: L’uccisione di un essere umano nel grembo materno è un crimine orribile contro la dignità di quell’essere umano nella sua assoluta unicità. Il fatto che sia nelle prime fasi dello sviluppo corporeo non cambia la sua esistenza come essere umano individuale che è già considerato – in modo limitato – come soggetto di diritto. Quando la maggioranza dei deputati europei, in una perversione diabolica del concetto, rivendica un diritto umano all’aborto, cioè un diritto ad uccidere un essere umano – ma nello stesso tempo apostrofa come altamente riprovevole la triturazione dei pulcini maschi – mentre vuole criminalizzare i difensori del diritto alla vita di ogni essere umano, soprattutto quello nel grembo materno, allora non è altro che una aperta ricaduta nella barbarie. Questa perversione della legge si presenta a noi come un terribile attacco suicida dello Stato costituzionale a se stesso.

Rilinger: Nella discussione sull’approvazione dell’eutanasia attiva e dell’aborto, devono essere presi in considerazione anche argomenti che precedono la legge e che troviamo nella religione giudeo-cristiana?

Cardinale Müller: La legiferazione positiva nelle mutevoli leggi statali e la corrispondente giurisprudenza devono essere precedute da una coscienza morale che è anche plasmata dalla religione cristiana; dopo tutto, l’Europa e quindi la cultura occidentale sono emerse anche dal cristianesimo. Tuttavia, le leggi positive non possono essere sempre applicate in modo formalistico. Se un pedone attraversa il semaforo quando è rosso, l’automobilista per il quale il semaforo è verde non può tuttavia insistere sul suo diritto e mettere in pericolo il pedone. In altre parole, nessuno ha il diritto di spegnere la sua ragione morale e invocare il suo diritto formale per sfuggire alla responsabilità delle conseguenze negative delle sue azioni. Anche se a un medico europeo viene ordinato di eseguire un aborto per legge, egli è responsabile della morte del bambino e deve giustificarsi davanti a Dio; infatti, egli è responsabile delle sue azioni letali tanto quanto il suo collega in Cina lo è del furto di organi ordinato dallo Stato.

Rilinger: In alcuni paesi europei, l’eutanasia attiva è stata approvata. Lo scrittore francese Michel Houellebecq ha affermato che uno Stato che legalizza l’eutanasia – cosa che già avviene in Europa – ha perso ogni rispetto, per cui deve essere sciolto per far posto ad un altro sistema. Può condividere questa valutazione?

Cardinale Müller: Sì. Sono facilmente d’accordo con lui. Non è l’unico pensatore che, anche senza invocare esplicitamente Dio nel senso ebraico e cristiano, vede le basi della cultura europea della ragione e dell’umanità in pericolo. Con il suso programma di decristianizzazione sistematica dei fondamenti della cultura europea, l’élite politico-mediatica ha annunciato la fine dell’Europa che dicono di rappresentare. L’Europa è costruita sul cristianesimo. Se si abbatte questo fondamento, si priva questo continente del sostegno che può tenere tutto insieme.

Solo una potente rinascita della verità della dignità inalienabile che viene incondizionatamente ad ogni singolo essere umano – nato o non nato – per natura, che è intrinseca a lui, può salvarci dagli abissi di una dittatura orwelliana del nudo potere senza spirito e del calcolo materialista dell’utilità senza moralità – dalle distorsioni che risultano dalla negazione della legge morale naturale e che i sistemi fascista e stalinista del XX secolo, come preludio, hanno portato. Secolo, come preludio di un futuro crudele che ci minaccia, hanno portato davanti al mondo in modo inconcepibile e inimmaginabile.

I fedeli sanno che i nemici del popolo di Dio hanno sempre “riposto la loro fiducia nei carri e nei cavalli” (Sal 20,8), cioè oggi nel potere finanziario delle élite e nel lavaggio del cervello delle masse. Ma contro tutti i meri calcoli terreni “noi confessiamo il nome del Signore nostro Dio”. A lui l’adoratore grida: ‘Salvami dalla bocca dei leoni e dalle corna dei bufali'”. (Sal 22,22).

Rilinger: Grazie mille!

