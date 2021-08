Cacciari: con el Pase Verde la democracia se vacía de sustancia

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, en un momento como el que estamos viviendo, en el que comentaristas notoriamente cercanos al Quirinale ventilan la hipótesis de gobiernos confiados a los militares en nuestro país, después de que el derecho de los electores a expresarse haya sido negado con pretextos risibles por quienes deberían defender la Constitución y los derechos del pueblo, nos parece importante publicar esta segunda intervención de Massimo Cacciari y del filósofo francés Giorgio Agamben sobre el tema de la dictadura, el pase verde y la democracia. Feliz lectura.

§§§

“Giorgio Agamben y yo hemos decidido publicar, en un sitio ajeno a cualquier facción política y sin ninguna intención de convertirlo en un “documento” o “manifiesto”, un breve texto sobre las vicisitudes del llamado Pase Verde, no sólo y no tanto por la gravedad de la ley en sí, sino para llamar la atención de la opinión pública democrática sobre la “señal de peligro” que expresa.

Llevamos más de veinte años viviendo en un estado de excepción que, de vez en cuando, por diferentes razones, que pueden parecer fundadas y razonables, condiciona, debilita, limita las libertades y los derechos fundamentales. Y esto en un contexto general en el que crece la crisis de la idea misma de representación y, en nuestro país, desde hace una década, la dialéctica política y parlamentaria no ha sido capaz de expresar por sí misma el liderazgo del gobierno.

Sólo los ciegos y los sordos, o las personas que no pueden ver más allá de sus propias “especialidades”, pueden considerar ociosas estas consideraciones. De este modo, no hacemos más que ir de emergencia en emergencia en las más variadas “ocasiones”, sin conciencia de la crisis y sin la voluntad precisa de salir de ella política y culturalmente. En lugar de una información adecuada, procedemos con alarmas y diktats; en lugar de pedir conciencia y participación se produce una inflación de normas confusas, contradictorias y a menudo totalmente impotentes.

Que el Pase Verde es uno de ellas es bastante obvio. No sólo es surrealista que se apruebe al día siguiente de que las mismas autoridades han permitido la colocación de mega pantallas en todas las plazas de Italia con motivo de la Eurocopa e incluso hayan organizado una manifestación masiva por el triunfo de los azzurri (¿cuánto han costado en contagios y peor los dichosos eventos?), sino que cómo es posible no preguntarse el motivo de su extrema urgencia, si la campaña de vacunación avanza al ritmo que el mismo Draghi cuenta. Según estos, todos los italianos, excepto los niños, deberían estar vacunados antes de septiembre. Y, por tanto, ¿las vacunas no son suficientes? ¿Se teme que no funcionen?

El Pase Verde se convertiría entonces en nada más que un medio subrepticio para prolongar indefinidamente -quizás con repetidas vacunaciones- una especie de micro confinamiento. Suena desagradable decirlo, pero es la realidad del mundo contemporáneo la que nos lo impone: en forma amortiguada y casi indolora, la derivación es la de una sociedad que “vigila y castiga” [Michel Foucault].

Es la sociedad en la que las formas de control y vigilancia inmanentes a las tecnologías que todos utilizamos se equiparan cada vez más con los regímenes políticos. La democracia es frágil, delicada, y la que conocemos como muy joven, inexistente antes de 1945. Toda disposición que discrimina a los ciudadanos socava sus principios, y sobre todo cuando suena injustificada o insuficientemente justificada. La idea de democracia implica una opinión pública bien informada que participa en forma consciente, es decir, críticamente, en las decisiones de sus representantes. ¿Son ideas y exigencias que ya ni siquiera advertimos, todas a la caza de un “seguro a pesar de todo”?

Si así fuera, son ciertamente malos tiempos. Dado que no se trata de ideologías antivacunas, de ideologías neo-naturistas y otras tonterías -por el contrario, es muy grave que bajo esta etiqueta la inmensa mayoría de la prensa y los medios de comunicación hagan un paquete de cualquier opinión crítica (aquí, sí, habría que “discriminar”)-, preguntamos con mucha humildad a la Ciencia: ¿un ciudadano no debería leer y firmar antes de vacunarse la información del propio Ministerio de la Sanidad?

¿Qué piensa la ciencia del documento completo de Pfizer, en el que se afirma abiertamente que no es posible predecir los efectos de la vacuna a largo plazo, porque no se han podido respetar los procedimientos previstos (sólo 12 meses de experimentación frente a los años que se necesitaron para la de la gripe normal)?

¿Es cierto o no que las pruebas para establecer la genotoxicidad y la carcinogenicidad de las vacunas en uso no estarán terminadas hasta octubre de 2022? La fuente de esta información es European Medicine -pero podría tratarse de antivacunas enmascarados. ¿Es cierto o no que mientras el propio Ministerio de la Sanidad ha declarado que el suministro de la vacuna es condicional y provisional, no se ha establecido todavía ningún protocolo respecto a personas inmunodeprimidas o con alergias graves? AstraZeneca ha dicho que publicará un informe final sobre estas cuestiones en marzo de 2024.

¿Es cierto o falso que se ha producido un aumento extremadamente significativo de casos de miocarditis temprana en los jóvenes que han recibido la vacuna? ¿O el Centro de Control de Enfermedades miente? ¿O es una noticia falsa que en Israel y Gran Bretaña muchas de las muertes del último período son de personas que ya habían recibido la doble dosis? ¿Qué significa todo esto? ¿Que la vacuna es inútil, que no tenemos que vacunarnos? En absoluto; significa que debe ser una elección libre, y una elección sólo es libre cuando es consciente. Sólo somos libres cuando decidimos en base a datos precisos y calculando racionalmente los costos y los beneficios para nosotros y para los demás.

Así que lo hice y me he vacunado, ignorando cualquier daño a largo plazo y sabiendo que aún podría enfermarme o contagiar a otros no vacunados (porque sé que esto puede ocurrir, ¿o la ciencia lo niega?). Un científico, que pasa por estar entre los primeros en su campo, la genética (pero tal vez no es cierto – no me pronuncio a la espera de la confirmación por el ministro Speranza), R.W. Malone escribe: “El gobierno (se refería al gobierno estadounidense) no es transparente sobre cuáles son los riesgos. Por ello, las personas tienen derecho a decidir si aceptan o no las vacunas”.

En el Diario Oficial del Parlamento Europeo del 15 de junio se dice exactamente lo mismo: “Es necesario evitar la discriminación directa o indirecta de las personas que no están vacunadas y también de las que han decidido no hacerlo”. Y aquí la cuestión preocupa a los juristas y constitucionalistas. Con la misma modestia con la que apelo a la opinión de la Ciencia (aunque hasta ahora no haya brillado precisamente por la unanimidad), apelo ahora a la de los amantes del Derecho.

¿Es legítimo imponer -ya que sin duda se trata de una imposición- un tratamiento médico, y en este caso un tratamiento médico que presenta las zonas grises, las dudas y los problemas que he mencionado brevemente? Hay muchas otras enfermedades infecciosas: ¿está previsto el Pase Verde también para el sarampión, la escarlatina o la tos mala?

Y, en consecuencia, ¿se aplicará de aquí a la eternidad la norma de no subir a un tren con fiebre? ¿Declararemos que tener fiebre es estar fuera de la ley, independientemente de si es por haber contraído la peste o por una indigestión? ¿Pondremos nuestra condición de salud en nuestro documento de identidad? ¿Y qué piensa la Ciencia del Derecho? Cuando nos sometamos a cualquier disposición o norma sin preguntarnos el por qué y sin considerar las posibles consecuencias, la democracia quedará reducida a la más vacía de las formas, a un fantasma ideal”.

MASSIMO CACCIARI

Publicado originalmente en italiano el 30 de julio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/07/30/cacciari-con-il- greenpass-la-democrazia-si- svuota-di-ogni-sostanza/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

