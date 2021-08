Medjugorje, 40 Anni Dopo. Un Dibattito Online sull’Enigma delle Apparizioni.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, quaranta anni fa in una località semisconosciuta della Bosnia aveva inizio un fenomeno gigantesco, e che ancora oggi, dopo otto lustri, suscita discussioni e dibattito nel mondo dei fedeli, divisi fra un’adesione più o meno forte alla lettura soprannaturale del fenomeno e uno scetticismo che conosce anch’esso una grande varietà di sfumature. Questo evento, che comunque ha provocato innumerevoli conversioni, talvolta anche clamorose, e un fiume di pellegrinaggi di fede, sarà oggetto di un dibattito online organizzato e condotto dal M° Aurelio Porfiri. Qui sotto trovate la presentazione. Buona lettura.

Sono 40 anni che ci sarebbero presunte apparizioni della Santa Vergine a Medjugorje. Alcuni milioni di persone si sono recate in pellegrinaggio presso questo luogo per trovare sollievo spirituale e anche per conoscere i veggenti e cogliere qualche barlume di quella atmosfera soprannaturale in cui essi dicono di essere coinvolti. Eppure non tutti credono che a Medjugorje la Santa Vergine sia veramente apparsa e sollevano dubbi sull’intero fenomeno.

Ne parlano con Aurelio Porfiri gli scrittori Rino Cammilleri, Saverio Gaeta, David Murgia e il teologo don Manfred Hauke.

Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

