Stilum Curiae ha Raggiunto e Superato 24 Milioni di Visualizzazioni.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un post-lampo per dirvi che in giorni scorsi il nostro sito ha toccato il traguardo di ventiquattro milioni di visualizzazioni dal momento della sua nascita, cioè dall’ottobre del 2016.

La media di visite giornaliere si attesta oltre le diciassettemila unità.

L’Italia naturalmente fa la parte del leone, ma ormai c’è una presenza stabile di centinaia – a tratti oltre il migliaio – di visite dal mondo anglofono e ispanofono.

Come sempre, e come è giusto, ringrazio i collaboratori, tutti, e chi anche occasionalmente porta il suo contributo di lino e catrame alla nostra navicella; che, ahimè, naviga in acque ben tempestose.

Grazie ancora per la vostra presenza e fedeltà.

