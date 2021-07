Motu Proprio Traditionis Custodes: un Torrente di Reazioni negli USA

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico del nostro blog, che ringraziamo di cuore, ci ha mandato questo articolo, nella sua traduzione, che può forse interessare chi segue da vicino le vicende legate al Motu Proprio Traditionis Custodes di cui tanto si parla in questi giorni.

§§§

Da New Liturgical Movement – Giovedì 22 luglio 2021

Riepilogo delle principali reazioni al Custodes Traditionis [AGGIORNAMENTO n. 4]

PETER KWASNIEWSKI

Continuano ad affluire da ogni parte le reazioni al motu proprio – Lettera apostolica Traditionis Custodes del 16 luglio 2021 e riguardano molti aspetti del documento e della sua lettera di accompagnamento. Penso sia giusto dire che quasi tutti coloro che hanno scritto su di esso, da qualsiasi parte lo si analizzi, hanno espresso sentimenti che vanno dal rimpianto allo sgomento all’intenso orrore. È stato, infatti, un momento unificante per tutti tranne che per gli apologeti papalini più estremistrici.

Sarà difficile cogliere tutti gli articoli che dovrebbero essere evidenziati, ma ci proverò, nella speranza che questo compendio sia di beneficio per i lettori di New Liturgical Movement. Alcuni commenti sono stati aggiunti ad alcuni articoli. Ho omesso articoli che sono poco più che ripetizioni del contenuto dei documenti, senza commenti degni di nota. Inoltre non ho cercato di elencare gli articoli nell’esatto ordine di data e ora, ma li ho semplicemente raggruppati per data. Per porre qualche limite all’elenco, ho incluso solo fonti in lingua inglese. Non esitare ad aggiungere titoli e link agli articoli mancanti nei commenti. [AGGIORNAMENTO del 19 luglio: ho iniziato ad aggiungere alcune traduzioni che provengono da fonti straniere. Non sarà possibile mantenere questi elenchi completamente aggiornati ma cercherò di aggiungere quando posso.]

Va da sé che né NLM né io siamo necessariamente d’accordo con tutto quanto affermato in questi articoli.

VENERDI 16 LUGLIO

Edward Pentin, ” I sostenitori della messa in latino reagiscono con sgomento alle nuove severe restrizioni del Papa” ( Registro cattolico nazionale ) [include commenti del cardinale Burke]

p. Pierre Laliberté, JCL [pseudonimo], “ Considerazioni legali sul motu proprio Traditionis Custodes — Le restrizioni richiedono un’interpretazione rigorosa” ( Rorate Caeli )

Dorothy Cummings McLean, “ ‘Scandalo,’ ‘bomba’, ‘crudeltà’: i cattolici amanti della tradizione reagiscono alle restrizioni della messa in latino del Papa ” ( LifeSiteNews )

Rod Dreher, ““Et tu, Francisce?” ” ( The American Conservative )

Christopher R. Altieri, “ Traditionis custodes: scenari migliori, peggiori e medi a breve termine ” ( Catholic World Report )

Padre Raymond J. de Souza, “ La Traditionis Custodes di Papa Francesco : Cinque conseguenze dal nuovo motu proprio che riduce la messa in latino ”

p. John Zuhlsdorf, “ Prime reazioni a Traditionis custodes ” ( Blog di Fr. Z )

Idem, “ Esorto tutti a pensare attentamente a come rivolgersi ai propri vescovi locali ” ( Blog di Fr. Z )

Amy Wellborn, “Traditionis Custodes ” ( Charlotte Was Both ) [Questo vince il premio per l’analisi più succinta dell’ipocrisia del motu proprio.]

Anonimo, “ Papa Francesco limita la celebrazione della Messa tradizionale in latino [Notizie/analisi] ” ( Cultura cattolica ). [Questo ha le impronte digitali di Phil Lawler, ma potrei sbagliarmi.]

Steve Skojec, “La religione storpia colpisce ancora—e il Summorum Pontificum prende l’ascia ” ( OnePeterFive )

Sam Guzman, “ Non puoi uccidere la tradizione ” ( Il gentiluomo cattolico )

Nuovo cattolico,”L’attacco dell’odio e della vendetta contro la messa in latino dovrebbe essere ignorato ” ( Rorate Caeli )

Anonimo, “ Francesco distrugge il Summorum Pontificum ; o, Obbedienza, arma del più intelligente ” ( Whispers of Restoration )

P. John Hunwicke, “ Traditionis Custodes ” ( Il reciproco arricchimento di P. Hunwicke )

P. Hugh Somerville Knapman, OSB, “ Traditionis Custodes: un Nuovo Mondo di dolori e ferite” e “ Traditionis Custodes ” Alcune domande ” ( Un piede nel chiostro )

Alan Jacobs, “ Carità asimmetrica ” ( Serpenti e scale) [Un non cattolico guarda al motu proprio.]

Eric Sammons, “ Traditionis Custodes: Serpents over Fish ” ( Rivista Crisis )

Michael Matt, “Resistiamo in faccia a Francesco- Il Papa Pachamama Anathemizza la Messa in Latino ” ( The Remnant )

Peter Kwasniewski, ” Traditionis Custodes: La nuova Bomba Atomica” ( The Remnant )

Joseph Shaw, ” Alcuni commenti sulla lettera apostolica Traditionis Custodes ” ( blog del presidente di LMS )

Stuart Chessman, ” Traditionis Custodes ” ( The Society of St. Hugh of Cluny ) .

Shawn Tribe, Commenti al gruppo Facebook Difesa dell’Immemorabile Rito Romano: Traditionis Custodes vs. Summorum Pontificum [ 1 , 2 , 3 ]

DH Price, “ La parte più divertente è il titolo ” ( Borbottamenti dispeptici )

Adam AJ DeVille, “ Un papato grande quanto basta per soddisfare i tuoi desideri può anche distruggerli ” ( Catholic World Report ).

p. David Nix, ” Come se la sposa dell’agnello potesse avere due voci ” ( Pilgrim Priest ).

Brian Holdsworth, ” Francesco mette da parte la messa in latino ”

.

p. Anthony Ruff, OSB, “Un appello per la pace liturgica ” ( PrayTell ) [Anche uno dei capi progressisti non riesce a rallegrarsi della mano pesante di TC ]

Dave Armstrong, “ La Traditionis Custodes di Papa Francesco è per amore dell’unità ” ( Evidenze bibliche per il cattolicesimo ). [Difende Francesco e approva le sue motivazioni.]

Zac Davis, “Una volta mi sono innamorato della Messa in latino, motivo per cui capisco perché Papa Francesco l’ha limitata” ( America ). [Interessante studio psicologico di un giovane che si è ribellato alla Messa in latino; sembra identificare la sua attrattiva con “odori e campane”.]

James T. Keane, “Spiegatore: Qual è la storia della Messa latina? ” ( America ). [Una perfetta esibizione di mezze verità, metà digerite, che continuano a deformare la comprensione del pubblico che legge.]

Robert Mickens, “ Papa Francesco annuncia un requiem per la Messa in latino antico ” ( La Croix International ).

Simon Rafe, “ Get Interrupted ” ( ChurchMilitant ). [Questo è, molto semplicemente, l’articolo più ingenuo che abbia mai letto, scritto come se l’autore non fosse stato presente negli ultimi cinquant’anni. Ma è istruttivo di un certo papalismo istintivo e quindi istruttivo.]

Mike Lewis, ” Abrogato ” ( Dove PeterIs ). [Gode per la decisione.]

Adam Rasmussen, “ Traditionis Custodes: Il Concilio e il Rito Romano ” ( WherePeterIs ). [Mostra fino a che punto i miti generano ulteriori miti.]

Michael Sean Winters, “ Nella messa in latino, papa Francesco toglie il cerotto ” ( National Catholic Reporter ). [Così brutto come ti aspetteresti, ma divertente a modo suo.]

Padre Dwight Longenecker, “ Il Motu Proprio del Papa: What Next? ” ( In piedi sulla mia testa ). [Sostanzialmente è d’accordo con la decisione del papa e vuole sfruttarla per il ROTR.]

SABATO 17 LUGLIO



Tim Stanley, “ La guerra spietata del papa contro l’Antico Rito ” ( The Spectator ) [Un pezzo brillante e devastante.]

p. Peter Stravinskas, “ Un motu proprio non necessario e che divide ” ( Catholic World Report )

Elise Anne Allen, “ La repressione del Papa sulla messa in latino lodata come ‘profetica’, strappata come ‘crudele’ ” ( Crux ) [La solita gamma di punti di vista opposti, tra cui quelli di Gregory DiPippo della NLM.]

Edward Feser, ” Aquinas on bad prelates ” ( Edward Feser )

Amy Wellborn, ” Reax ” ( Charlotte Was Both )

p. Gaurav Shroff, “ Pariahs ” ( Maior autem his est caritas )

Hilary White, “L’epurazione” ( World of Hilarity )

Leila Miller, “ Non può esserci ‘unità’ attraverso il rifiuto della tradizione ” ( Leila Miller )

Padre Hugh Somerville Knapman , OSB, “ Traditionis custodes ed autorità” e “Il Motu Proprio & la Legge delle conseguenze impreviste” ( One Foot in the Cloister )

“ McCall e Ferrara discutono del nuovo Motu Proprio del Papa contro la Messa tradizionale ”

( Catholic Family News ) .

“The Truth About the Traditional Mass w/ Scott Hahn ” [intervista video condotta da Matt Fradd di Sips with Aquinas ]

Peter Kwasniewski, “ Celebranti TLM: Continua a fare le letture in latino – Aggiungi il volgare come appropriato ” ( Nuovo movimento liturgico )

Molly Olmstead, “Il cambiamento apparentemente minore che il papa ha appena fatto sta facendo impazzire i cattolici conservatori” ( Slate ). [Lo includo perché esemplifica l’incapacità della maggior parte dei giornalisti di comprendere le questioni liturgiche e non sono aiutati dalle persone che scelgono di intervistare.]

Leo Darroch, ” Una bugia sulle parole di Giovanni Paolo II alla base del motu proprio di Francesco ” ( Rorate Celi )

AGGIUNTO:

mons. Eric Barr, “ et cum Spiritu nono-La fine dell’esperimento tradizionale Messa Latina ” (Thin Places) [una perfetta esposizione della mentalità Bergogliana, quella che contiene il disprezzo per i sinceri cattolici ordinari, come il titolo suggerisce molto]

P. John Hunwicke, ” La Traditionis Custodes possiede Auctoritas ? ” ( Il reciproco arricchimento di Fr. Hunwicke )

DOMENICA 18 LUGLIO

Damian Thompson, “La cospirazione contro il rito antico” ( Podcast Holy Smoke su The Spectator )

Padre Hugh Somerville Knapman, OSB, “ Mea culpa— Una lampante omissione” ( One Foot in the Cloister )

Dom Alcuin Reid, OSB , “ Omelia sull’unità della Chiesa ” (sito web del Monastère St Benoît)

Paul Casey, “ Può mai un cattolico disobbedire a un papa? ” ( OnePeterFive )

John R. Allen Jr., “ Sia sulla comunione che sulla messa in latino, l’”arma” potrebbe essere l’obiettivo del Papa ” ( Crux )

Rilevanti in una prospettiva più ampia sono i seguenti brani apparsi prima della pubblicazione del motu proprio:

Peter Kwasniewski, “ Beyond Summorum Pontificum : The Work of Retrieving the Tridentine Heritage ” ( Rorate Caeli )

Anonymous, “ The right to celebrate the perennial Mass della Chiesa Romana si basa sulla tradizione immemorabile e non sul positivismo giuridico ” ( Rorate Caeli )

AGGIUNTO:

Edward Feser, “ Papa Victor redux? ” (blog di Edward Feser) [superbo]

p. Dana Christensen, “ Risposta a Papa Francesco: prima parte ” ( Un sacrificio vivente) [Lettura potente, specialmente per il clero]

LUNEDI’ 19 LUGLIO

Phillip Campbell, ” Nove riflessioni sulla Traditionis Custodes ” ( Unam Sanctam Catholicam ) [Eccellente e piacevolmente chiara]

Christophe Geffroy, ” Riflessioni dalla Francia sul motu proprio Traditionis Custodes di Papa Francesco ” ( Catholic World Report )

Cardinale Gerhard Müller, “ Cardinale Müller sulle nuove restrizioni del TLM ” ( The Catholic Thing )

AGGIORNAMENTO #3



I seguenti articoli sono stati aggiunti il ​20 luglio. Sembrava meglio aggiungerli in questo modo piuttosto che reinserirli nelle date in cui sarebbe stato più difficile dire che erano stati appena aggiunti.

17 luglio

“ Traditionis Custodes . Il commento di Pietro De Marco ” ( Settimo Cielo ). [Non una grande traduzione inglese, ma un pezzo forte di un liturgista italiano che sonda la vera natura del motu proprio.]

18 luglio

Douglas Farrow, “ Papa Francesco e la messa tridentina ” ( Prime cose )

19 luglio

Jeanne Smits, “ Riflessioni su la Messa latina tradizionale e il nuovo motu proprio Traditionis Custodes ” (Life Site News )

Joseph Shaw, “ Chi sta punendo Papa Francesco? ” (Life Site News )

Nuovo cattolico, “ Forte comunicato del pellegrinaggio di Chartres: “Il clericalismo-caudillismo non funziona mai bene, il motu proprio sarà difficile da applicare in una Chiesa che si trova in una situazione catastrofica ” ( Rorate Coeli )

Michel Onfray, ” La messa in latino, patrimonio liturgico ” ( Le Figaro, Rorate Coeli )

Robert de Mattei, “ Francesco ha scatenato una guerra: finirà con il trionfo pieno della tradizione ” ( Rorate Coeli )

FSSPX, ” Dal Summorum Pontificum aTraditionis Custodes , o Dalla riserva allo zoo ” ( FSSPX.News ).

20 luglio



Peter Kwasniewski, “ Date le sue falsità fondamentali, Traditionis Custodes manca di posizione giuridica? ” ( LifeSite News ; pubblicato anche 7/21 a Rorate Caeli )

Inés San Martín, “ Le nove domande che hanno segnato il destino della Messa latina ” ( Crux )

P. Raymond J. de Souza, “ Per Papa Francesco, la Messa è il messaggio ” ( Prime cose )

Adfero, “I Vescovi dovrebbero dispensare sacerdoti e fedele dagli orrori della Traditionis Custodes immediatamente ” (Rorate Coeli )

Clement Harrold, “ Un tempo per la rabbia ” ( Crux )

Matthew Hazell, “ Esigere l’impossibile: Traditionis custodes e letture vernacolari ” ( Rorate Coeli )

P. Gerald E. Murray, “ È questo ciò di cui la Chiesa ha bisogno in questo momento? ” ( The Catholic Thing )

Sarah Sparks, “ Come sordo cattolico, la messa in latino mi dà pari accesso alla liturgia ” ( America )

Steve Skojec, “ Traditionis Custodes: un atto di guerra contro i fedeli cattolici ” ( OnePeterFive )

“Arcivescovo vaticano: Il movimento tradizionale della messa latina ha ‘dirottato’ le iniziative di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ” ( America )

John A. Monaco, “ Alcune domande sulla Traditionis Custodes ” ( OnePeterFive )

Eric Sammons, “ Traditionis Custodes, Papa Francesco e Vaticano II ” [ Video della rivista Crisis ]

AGGIORNAMENTO #4



I seguenti articoli sono stati aggiunti il ​​21 luglio.

17 luglio



Michael Matt, “ INTOLLERANZA RIGIDA: Perché Francesco odia la messa in latino? ” ( The Remnant )

18 luglio



Christopher Ferrara, “ITE MISSA EST: The Aftermath” ( The Remnant )

19 luglio



Larry Chapp, “The Hermeneutics of the Abyss: Some Thoughts on Traditionis Custodes ” ( Gaudium et Spes 22 )

John Andra, “ Traditionis Custodes : un colpo mortale. . . per la nuova messa” ( The Remnant )

20 luglio



George Weigel,“L’autoritarismo liberale e la tradizionale messa latina” ( Catholic World Report )

21 luglio



Sebastian Morello,“Riflessioni sul Motu Proprio Traditionis Custodes di Papa Francesco (Conservatore Europeo) [Questo vince il Primo Premio finora a mio parere – PAK]

Joseph Shaw, “ Traditionis Custodi e famiglie” ( Voce della famiglia )

Mons. Charles Pope, “Un grido del cuore sulla ‘Traditionis Custodes’ e sulla messa in latino” ( Registro nazionale cattolico) [Scritto magnificamente e un’opzione particolarmente buona per la condivisione con quelli sulle barricate o con il clero in posizioni decisionali]

” Dr. Kwasniewski on Traditionis Custodes : Worst Papal Document in History ” (ampia intervista a The Remnant )

Rod Dreher, ” Custodi dell’abisso” ( Il conservatore americano ) Il

cardinale Zen, “Il cardinale Zen fa una dichiarazione potente sulla Traditionis Custodes ” ( Nuovo movimento liturgico ) Il

cardinale Pell, “Il cardinale Pell approva la dichiarazione dell’arcivescovo di Sydney sulla Traditionis Custodes ” (The Remnant )

Comunicato stampa, “SSPX US District on Traditionis Custodes” ( The Remnant )

Mary Hansen, “Hiroshima, Our Lady, and Traditionis Custodes ” ( OnePeterFive )

[Di tanto in tanto farò ulteriori aggiornamenti ma il torrente sta rallentando. Non ci saranno più importanti aggiornamenti annunciati come tali.]

§§§

