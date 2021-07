Deotto: le Bugie di Mario Draghi, il Greenpass, l’Inizio della Dittatura.

§§§

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, da ieri il nostro sciagurato Paese ha fatto un altro passo verso la dittatura, grazie al Commissario Draghi, messo lì a comandare da chi fa strame della Costituzione e della democrazia, e che risponde a evidenti centri di potere finanziari e ideologici esterni. Con il greenpass, che ha “nobili” antenati nella Germania nazista e nell’Unione Sovietica, siamo meno liberi, e soprattutto ci spingono a iniettarci dei sieri che come ormai è noto a tutti non prevengono infezioni e contagi. Lo affermano gli stessi che li fanno, e che stanno esercitando una pressione enorme a livello mondiale per inocularli a quante più cavie umane possibili. E, grazie all’imposizione del greenpass alle palestre, vogliono arrivare a quelle fasce di età che meno avrebbero da temere per il Covid, e invece più hanno da temere per effetti avversi, e future sconosciute conseguenze. Non commento, perché diventerei scurrile. Questa gente, evidentemente, ha saputo comprare ascolto per insipienza, interesse, errore politico, anche in quella che dovrebbe essere, in Italia, la destra. Paolo Deotto ieri sera ci ha mandato questo articolo, che ben volentieri offriamo alla vostra attenzione.

Le bugie di Mario Draghi & C.

Intanto il governo “fa entrare” il Green Pass tra le cose normali. e il fine è sempre lo stesso: rendere obbligatorio de facto la vaccinazione. Ma Draghi in conferenza stampa ha detto le bugie. E come si giustifica la proroga dello stato di emergenza fino alla fine dell’anno?

Queste sono solo poche e brevi annotazioni dopo la conferenza stampa con cui Draghi, ad espiazione dei nostri peccati Presidente del consiglio pro-tempore, ci ha preso in giro, mostrando la sua totale mancanza di rispetto per il popolo italiano e per la verità.

Qualcuno potrebbe dire che la montagna ha partorito il topolino, ma non è così. È vero, sono stati presi pochi provvedimenti, altre importanti decisioni sono state rimandate, ma intanto è stato raggiunto un risultato molto importante per la banda di malfattori che lavora per ridurci sempre più in schiavitù.

Il “Green Pass”, che non avrebbe nemmeno dovuto nascere, avviandosi di fatto ad essere una brutta copia del “passaporto interno” di sovietica memoria, è stato sdoganato ufficialmente ed entra tra le cose “normali” per il cittadino italiano.

“Normale” per quanto? Mettetevi l’anima in pace. Per anni e anni. Un’epidemia da creare o inventare ci sarà sempre, salvo che naturalmente non si stanchi prima il popolo italiano e si decida finalmente a mandare a casa a calci i malviventi che hanno in mano il potere.

Il Green Pass però entra in modo leggero, tant’è che molti diranno … beh, si temeva di peggio.

Certo, dal 5 agosto per mangiare seduti al chiuso in un ristorante o in un bar bisognerà esibire il Green Pass. E qui già siamo alle comiche: lo stesso documento non serve per consumare al banco.

Qualcuno dovrebbe spiegare perché il “rischio” – ammesso e non concesso che ci sia – sia più elevato se mi siedo a mangiare un toast o se faccio la stessa consumazione al banco.

Come sempre, buffoni anche nelle cose serie. Ma l’importante è, ripeto, che il documento rientri tra le cose “normali”. poi, pian piano, basta estenderne l’uso fino a rendere impossibile vivere senza il Green Pass e quindi a rendere obbligatoria di fatto la vaccinazione.

Per giustificare queste assurde norme, il Mario Draghi dice le bugie.

Infatti, ha affermato che questi provvedimenti permetteranno a tutti di vivere in sicurezza e serenità. Se mi siedo in un ristorante in cui tutti gli altri clienti sono vaccinati, sono tranquillo perché non verrò contagiato.

Questa è una balla, una bugia, una bufala, chiamatela come volete: è stato spiegato e verificato che la vaccinazione, al più, può attenuare l’infezione.

Ma il vaccino NON IMMUNIZZA e NON CANCELLA LA POSSIBILITA’ DI ESSERE CONTAGIOSI.

Quindi, in un locale in cui ci sono persone vaccinate, io posso essere contagiato. Eccome.

Signor Draghi, non si vergogna un po’ a dire le bugie?

Via via, senza disturbare finestre di Overton o rane bollite, l’obbligo del Green Pass verrà esteso a tutte le normali situazioni di vita quotidiane. Sarà un bel casino quando lo si estenderà al trasporto pubblico… ci sarà da ridere.

E dato che chiaramente ci sono cose che nella vita quotidiana sono irrinunciabili, questo ricatto – perché di ricatto si tratta – spingerà molti, legittimamente dubbiosi, a farsi vaccinare.

Se non altro, diamo atto al Mario Draghi di avere gettato definitivamente la maschera: uno dei motivi per cui è arrivato a Palazzo Chigi è costringere il popolo italiano a farsi inoculare una “roba” che, tanto per ricordare:

Non è nemmeno tecnicamente un vaccino

Ha numerose reazioni secondarie anche gravi

Ha provocato anche la morte di non poche persone

Non dà immunità

Non elimina la contagiosità…

In compenso, che cosa possa provocare realmente sul nostro organismo nel medio e lungo periodo, lo sapremo fra mesi e mesi.

Vorrei ricordare per l’ennesima volta che lo scorso anno, nello stesso periodo estivo, contagi, ricoveri, morti eccetera erano vicini allo zero. Un normale effetto del caldo estivo, che scaccia da sempre i virus di tipo influenzale.

In questa estate i dati sono ugualmente buoni (forse un po’ meno dei dati della scorsa estate), però all’improvviso il caldo estivo non c’entra più e il merito è del miracoloso “vaccino”.

CI STANNO PRENDENDO IN GIRO, OLTRETUTTO CON UNA VERGOGNOSA FACCIA TOSTA.

E sarebbe anche molto bello che qualcuno spiegasse la ragione di prorogare lo stato di emergenza fino alla fine dell’anno. Perché non seguire l’esempio di altri governi, che al più fanno proroghe mensili?

Io spero, con tutto il cuore, che gli italiani che ancora non hanno gettato via l’amore per la libertà e la dignità, anzitutto non si pieghino e, se non sono convinti, NON si facciano vaccinare.

E spero che queste norme assurde siano il più possibile sabotate. Se ci fosse, ad esempio, davvero un’azione decisa e corale da parte dei ristoratori, che si rifiutassero di osservare queste imposizioni folli e inutili, qualcuno potrebbe iniziare ad avere una sana paura, se non altro di perdere la poltrona.

Per quanto mi riguarda, al più non andrò più in ristoranti, cinema, teatri, eccetera, né userò i mezzi pubblici, quando anche su di essi verrà imposto l’obbligo del Green Pass.

Ma non mi farò vaccinare. Sono un uomo , non un topolino da laboratorio, e non intendo fare la cavia agli ordini dei vari Mattarella, Draghi, Speranza e compagnia bella.

Li capisco… Loro sono pagati per fare, tra le altre cose, i promoter alla vaccinazione mondiale. Auguri. Ma io non sarò uno dei loro sudditi.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: deotto, greenpass, vaccini



Categoria: covid