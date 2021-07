Le FakeNews sui “Vaccini” dei Vaccinisti. Attenti alla Spazzatura. De Mari

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un paio di giorni fa, seduto a bere un caffè in un bar all’aperto, ho sentito questa frase: “Sono i non vaccinati che creano le varianti”. Mi sono girato per vedere quale scienziato l’avesse pronunciata, ed era un ragazzo fra i venti e i trenta, barba, calzoni corti, codino….insomma una tipologia di persona a cui avresti fatto credito di senso critico maggiore. Ma evidentemente il letame sparso dalla televisione e dai mass media tipo Corriere, Stampa, Repubblica e via servendo è veramente entrato in circolazione. Ieri sono capitato su questo articolo di Silvana De Mari, che rilancio ben volentieri, consigliandovi di fare altrettanto, con copia e incolla, e sui social. Buona lettura.

§§§

Sta girando sui social questo ammasso di spazzatura:

CONDIVIDO !!!

“Così forse è più chiaro spiegato in modo elementare.”

Io sono vaccinata

Io entro in contatto con la variante Delta

Io prendo il raffreddore

Io però non replico il virus

Il virus dopo qualche giorno muore

Nei giorni in cui il virus non è ancora morto, io entro in contatto con te e ti trasmetto il virus

Se tu sei vaccinato

Tu non replichi il virus

Il virus, che ha vita di qualche giorno, muore definitivamente

Se tu non sei vaccinato

Il virus si moltiplica

Replicandosi può mutare

La mutazione è casuale

Una di queste mutazioni può produrre una variante resistente agli anticorpi prodotti col vaccino

Conclusione:

Se tutti siamo vaccinati, non replichiamo il virus, il virus non può mutare, e dopo un po’ scompare.

Se molti non sono vaccinati il virus replica, quindi muta, quindi il rischio di una variante “cattiva”

Se hai capito il concetto copia ed incolla sulla tua home

#fermiamoilvirus#”

Questa è la risposta

“CONDIVIDO !!!

“Così forse è più chiaro spiegato in modo elementare.”

Immaginiamo una persona vaccinata che ci dica

Io sono vaccinata

Io entro in contatto con la variante Delta,

che è sostanzialmente un raffreddore,

Io prendo il raffreddore ugualmente come te che non sei vaccinato

dato che il vaccino e i cosiddetti vaccini a fronte di micidiali effetti collaterali

anche mortali danno un’immunità temporanea e parziale,

molto temporanea e molto parziale e diminuiscono solo i sintomi del 25% massino

come ha dimostrato un articolo di Peter Doshi pubblicato il 4 gennaio sul British Medical Journal

in cui l’autore spiega l’effettiva scarsissima efficacia dei vaccini

Comirnaty di BioNTech/Pfizer e mRNA-1273 di Moderna.

Qui c’è il link, perché chiunque ti parli senza mettere i link di quello che afferma

non te la sta facendo semplice, ti prende in giro.

Esattamente come te replico il virus, anzi i virus, miliardi,

Perché se ho il raffreddore cioè una malattia,

vuol dire che il virus, anzi i virus, plurale, miliardi, si stanno duplicando

Se così non fosse non avrei la malattia,

pensare di poter avere uno stato di malattia senza replicazione virale è da idioti,

Avere una malattia senza replicazione è una contraddizione in termini.

Affermarlo non è farla semplice, è prenderti violentemente in giro.

Se avessi contratto la malattia e ne fossi guarito, avrei gli anticorpi necessari per non prendere il virus, non duplicarlo, quindi non ammalarmi e non trasmetterlo.

La chiave del sistema, coloro che permettono l’immunità di gregge come sempre è successo nella storia delle epidemie, non sono i vaccinati ma i guariti, quindi occorre levare subito le restrizioni, curare quelli che si ammalano con vitamina D, vitamina C zinco, zitromicina, aspirina, idrossiclorochina o ivermectina, cortisone ed eparina e la malattia scompare.

Le restrizioni la rendono endemica. La vaccinazione non dà immunità di gregge, rende endemica la malattia e a fronte di morti e invalidi seleziona varianti.

Nei giorni in cui o virus si duplicano dentro di me, posso trasmettere la malattia esattamente come un non vaccinato, lo ha serenamente spiegato anche il professor Lopalco in televisione, medici vaccinati hanno infettato interi reparti.

Questi giorni sono necessari perché il mio sistema immunitario impiega tempo per fabbricare gli anticorpi necessari dato che quelli forniti dal vaccino sono insufficienti e, a fronte di micidiali effetti collaterali anche mortali, e con effetti a distanza ancora sconosciuti, danno un’immunità temporanea e parziale, molto temporanea e molto parziale.

Se contraggo il virus immediatamente dopo la vaccinazione in realtà mi ammalo di più, come è ovvio che sia, parchè la vaccinazione e la cosiddetta vaccinazione RNA causano uno stato di malattia (questo è il senso della vaccinazione, una stimolazione antigenica per causare una risposta anticorpale, cioè uno stato di malattia che depaupera l’organismo delle sue normali difese) e in questa malattia l’organismo è più suscettibile alle infezioni, più capace di contrarle e di trasmetterle.

Questo è il motivo per cui non si vaccina mai durante un’epidemia.

A questo si aggiunge il fenomeno dell’interferenza virale.

Questo è il motivo dell’ecatombe di Bergamo e questo è il motivo per cui oggi in Gran Bretagna il 60% dei morti sono vaccinati con due dosi.

Greg G. Wolff, epidemiologo che si occupa del settore di sorveglianza della salute delle forze armate, in uno studio pubblicato sulla rivista “Vaccine” Vaccinazione influenzale e interferenza con virus respiratori fra il personale del Dipartimento della Difesa durante la stagione influenzale 2017 -2018 indica che sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale può aumentare il rischio di contrarre altri virus respiratori a causa di un fenomeno conosciuto come” interferenza virale”.

I dati riportati nell’articolo mostrano che chi si è vaccinato contro l’influenza ha un rischio di contrarre il Coronavirus aumentato del 36%.

Il link è qui https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31607599/.

Ti ho già accennato vero che chi non ti mette i link non te la sta facendo facile trattandoti da bambino scemo, ma ti sta prendendo in giro.

Io, persona vaccinata, entro in contatto con te, ti trasmetto il virus come tutti,

Se tu sei vaccinato lo contrai serenamente come l’ho contratto io

Tu replichi il virus esattamente come un non vaccinato e come ho fatto io vaccinata contraendo il raffreddore, che è una malattia

Se tu sei vaccinato

Il virus si moltiplica dentro di te, ma dato che sei vaccinato qualche anticorpo contro il virus standard ce l’hai , quindi il virus standard si duplica meno e si selezionano le varianti.

Il vaccino produce pochi anticorpi per il virus standard e nessuno per le varianti quindi le seleziona.

Solo chi ha passato il virus ha veramente gli anticorpi, un fiume di anticorpi belli e forti come gli ussari alati alla battaglia di Vienna, e stermina tutti prima che le varianti si possano formare.

Conclusione:

Se tutti siamo vaccinati, moltiplicheremo i virus in circolazione

il virus tenderà a mutare, e prima o poi avremo un virus veramente pericoloso, mentre la SRAS 2 covid 19 standard ha una mortalità dello 0,3% che scende sotto i 70 anni allo 0.05%

Se molti non sono vaccinati il virus li attacca,

il 98 % ne guarirà da solo senza sintomi, negli altri casi se preso subito con le dovute cure si cura benissimo

Solo la vaccinazione diffusa aumenta il rischio di generare una variante “cattiva”

Se hai capito il concetto copia ed incolla sulla tua home

#fermiamoilvirus #noal vaccino

Dottor Silvana De Mari medico chirurgo che si assume la responsabilità di ogni sillaba di quanto sopra, che sta, insieme a innumerevoli colleghi curando e guarendo il covid.

Ps: tutto quello che circola su Internet senza firma è spazzatura

§§§

