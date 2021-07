Gotti Tedeschi: Governo Globale, Religione Globale. Cuius Regio Eius Religio…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con il consenso dell’autore rilanciamo questo articolo del prof. Gotti Tedeschi apparso su La Verità di oggi. Buona lettura.

GOVERNO GLOBALE , RELIGIONE GLOBALE…( “ cuius regio , eius religio ..”)

Da mezzo secolo circa è condivisa la convinzione che per riuscire a governare questo mondo globale sia necessario avere una religione globale e saper evitare conflitti fra religioni. Ciò soprattutto relativizzando quella cattolica, perché dogmatica, ma soprattutto perché strutturata con una Autorità centrale unica ed universale. Oggi, dopo la crisi economica e pandemica, lo scenario è un po’ cambiato e si direbbe che per raggiungere questo obiettivo si “facilitino” conflitti all’interno della religione cattolica, non tanto, o solo, per ragioni dottrinali, quanto per ragioni legate alla spiegazione della crisi e della pandemia Covid.

Abbiamo anzitutto visto accentuarsi vecchi conflitti e spaccature tra cosiddetti tradizionalisti e progressisti, poi altre nuove, ma persino più forti all’interno dei tradizionalisti e abbiamo l’impressione che assisteremo presto anche a spaccature tra i progressisti.

Certo ciò avviene grazie all’orgoglio umano, poiché in materia di fede troppi si sentono “profeti”, ma ho l’impressione che queste più recenti spaccature, che non sono direttamente e chiaramente legate a motivi dottrinali, possano esser anche abilmente indotte, “provocate”.

In materia di fede basta poco per riuscirci.

E’ comprensibile questa ipotesi perché in gioco c’è il controllo del comportamento umano, influenzato da valutazioni morali. Per riuscire a controllarlo si deve riuscire a controllare o confondere la fede.

La storia insegna che ciò avviene soprattutto con “eresie”, ma anche attraverso conflitti, rivalità e divisioni all’interno dei fedeli, grazie a confusione dottrinale.

Per creare confusione dottrinale basta un magistero eccessivamente “interpretabile”, unitamente a provocazioni morali rivoluzionarie, utopistiche e evoluzionistiche, in materia di dogmi, di dottrina.

Queste provocazioni son destinate ad accendere immediatamente reazioni conflittuali all’interno di una religione rivelata, con una Verità assoluta e dogmatica. Conflitti all’interno di una religione creano condizioni favorevoli per evidenziarne gli eccessi pericolosi per la società e la necessità di relativizzarle sempre più. Ma quale è il vero obiettivo di questi sforzi ?

La storia insegna che chi governa spesso si sforza di avere la sua religione che ratifichi moralmente gli atti di governo. Così almeno pensava I’imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V, quando per por fine alle guerre di religione tra gli aggressivi protestanti e i resistenti cattolici, impose la Pace di Augusta ( 1555) con la famosa espressione “cuius regio, eius religio” che di fatto sanciva l’obbligo di un suddito a conformarsi alla confessione del suo governante.

E’ vero che questo principio limitava la libertà religiosa, ma bisognava pur porre fine a queste guerre di religione, no?. Con la medesima aspirazione, anche Luigi XIV (al contrario di un suo predecessore Enrico IV nel 1568, quello di “Parigi val bene una messa”) affermò “une foi, une loi, un Roi” e con l’editto di Fontainebleau (nel 1685) pose fine alla libertà religiosa in Francia. Napoleone addirittura cercò di portarsi la Chiesa romana in Francia.

Insomma per governare un popolo si cerca di governare anche la sua fede religiosa, d’accordo, ma chi pretendesse di governare l’intero mondo globale che dovrebbe fare ? Forse cercare di proporre una religione globale, universale, accettata da tutti perchè orientata a un bene superiore riconosciuto esser comune a tutti? Più facile riuscirci in religioni già molto mondanizzate o filosofie religiose, ma dove si praticano religioni dogmatiche con una unica autorità morale è meno facile.

O si riesce a convincere chi ha l’autorità assoluta oppure bisogna riuscire a confondere dottrina e dogmi per arrivare a creare rotture fra i devoti, fino a creare separazioni e scismi. Ci sono persino “manuali” per tentare di riuscirci. Uno lo ha scritto nel 1862 Augusto Comte (detto “pontefice della religione positiva”), colui che ispirò il famoso libro di R.H. Benson “Il padrone del mondo”. Non a caso Benson ha scelto questo titolo.

Ma quale religione universale del mondo globale si potrebbe tentare di realizzare se non una religione piuttosto pragmatica quale il protestantesimo, o religioni filosofie, quali il buddismo, oppure un ambientalismo panteista e paganeggiante? Si direbbe che ormai in molti sospettino che stia preparando una specie di Nuovo Ordine Morale che accompagni ed assista spiritualmente il Nuovo Ordine Mondiale, resettato.

Grandi intellettuali laici, quali Oswald Spengler, Hilaire Belloc, Paul Hazard, lord Acton, consideravano il cattolicesimo essenziale per la civiltà. Altri, come Friedrich Nietzsche o Max Weber, lo consideravano dannoso per la civiltà stessa. Fra poco il problema potrebbe non porsi più.

Eppure nel mondo cattolico ci si becca come facevano i capponi di Renzo nei Promessi Sposi del Manzoni

