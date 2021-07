Monseñor Ics: la Carta del Papa a Martin abre el Gran Reinicio de la iglesia. A través del pecado

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, a monseñor Ics le llamó la atención, con razón, la carta que un Papa jesuita escribió a otro jesuita, activista LGBT en la Iglesia, para agradecerle que haya bautizado a su sobrino con el nombre de Francisco, y el trabajo pastoral que realiza. ¿Para quién? Adivinen… y disfruten de la ironía de monseñor Ics.

En la Carta a los Tesalonicenses, san Pablo, explica que Satanás es el único que puede llegar a engañar a las personas para que interpreten la Verdad, llevándolas a elegir vivir en el pecado, convencidas de que es bueno.

Me gustaría comentar brevemente la recentísima carta del papa Francisco al padre James Martin, jesuita también él, partidario del orgullo gay y promotor de la pastoral LGBTQ, en la que afirma, con riguroso silogismo aristotélico, que es Dios quien ha creado a las personas con identidad homo y, por tanto, los católicos están llamados a ser pro-LGBTQ.

El apoyo de Bergoglio al padre Martín me parece el inicio de una verdadera gran reforma del Credo y del Catecismo, un verdadero Gran Reinicio Moral.

De hecho, esta carta no se limita a respaldar su ministerio LGBTQ en absoluto. Eso es sólo una excusa. Hace mucho más que eso: revoluciona el sentido del pecado, del pecado contra la naturaleza. Revoluciona el sentido de la naturaleza y de la ley natural, el sentido de la procreación, el valor del Génesis, de los mandamientos dados a Moisés, del Catecismo de la Iglesia.

Porque la verdadera naturaleza humana no es la que nos han contado durante milenios para asustarnos, porque los mandamientos dados a Moisés iban bien para los judíos de hace tres milenios. Porque el catecismo ya no es vivible hoy en día, y tratar de hacerlo debilita la acción humana y mortifica al hombre.

Por eso el pecado debe ser extinguido. Pero no es fácil. En primer lugar, hay que elegir un pecado con pecadores “fuertes y poderosos”, dispuestos a apoyar la iniciativa, pero que parezcan oprimidos por los perseguidores del pecado.

Entonces hay que referirse necesariamente a Cristo, revolucionando el sentido de sus enseñanzas, suponiendo un Jesús que sólo es misericordioso y acogedor, nunca juzgador. Que nunca corrige al pecador, exhortándolo a no pecar más.

Pero por piedad no lo corrige porque en realidad no pecó en absoluto. Y no pecó porque el pecado no existe, existe el comportamiento humano, que a algunos les gusta y a otros no.

El pecado original es una leyenda, la historia de la redención fue inventada por los primeros apóstoles (sobre todo por San Pablo).

La ciencia actual explica todo lo que se atribuía a una divinidad.

El mismo concepto de Dios creador se tambalea. Teilhard de Chardin (un jesuita) explicó de hecho que el espíritu evoluciona, los dogmas evolucionan, la doctrina evoluciona. No es que hace dos mil años, mil años, cien años, los Papas estuvieran entonces equivocados en su magisterio, no (si no, ¿dónde va a terminar la continuidad del magisterio?).

Pero lo que entonces era correcto, ya no lo es hoy, porque la naturaleza humana evoluciona, el espíritu evoluciona, la conciencia evoluciona, la fe debe evolucionar (pero entonces, ¿es también el LGBTQ un resultado de la evolución o no?).

Está naciendo una nueva religión. ¿Será una religión sin pecado, sin pecadores, sin religiones, sin iglesias, sin sacerdotes, sin Stilum Curiae?

¿Y qué haremos sin Stilum Curiae? Debemos hacer algo. ¿Empezamos por defender el Summorum Pontificum?

Monseñor ICS

Publicado originalmente en italiano el 30 de junio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/06/30/mons-ics-la- lettera-del-papa-a-martin- apre-il-great-reset-della- chiesa-via-il-peccato/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino