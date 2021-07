Alieni e Fede Cristiana. L’Opinione (Scettica) di un Grande Scienziato.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come ben sapete gli Ufo tornano di moda, qualunque cosa essi siano, e qualunque siano i motivi della macchina di propaganda che ha deciso di riportarli all’onor del giorno. Ci è sembrato interessante proporvi, nella nostra traduzione, questo articolo apparso su One Peter Five, a firma di Sharon Kabel. Buona lettura.

§§§

Nota dell’editore: per coloro che non sono a conoscenza dei recenti sviluppi sul tema dei “Fenomeni aerei non identificati” o UAP, l’esercito degli Stati Uniti ha declassificato diversi video che mostrano recenti incontri tra aerei da combattimento e UAP (convenzionalmente noti come UFO), nonché la sorveglianza navale degli stessi. Un rapporto dell’intelligence che rivela ulteriori informazioni sull’argomento dovrebbe uscire alla fine di questo mese, come ordinato da una disposizione nella legge di soccorso COVID dell’anno scorso, firmata dal presidente Trump. Ho recentemente scritto un riassunto di questi eventi, compresi i link ad alcuni dei video pertinenti, cliccate qui.

Anche se sono personalmente affascinato dalla possibilità di extra terrestri, rimango, per necessità, uno “scettico ottimista” sulla probabilità di vita extra terrestre. Credo che l’unica linea d’azione ragionevole sia quella di esaminare le prove e vedere dove ci portano. Poiché questo è un argomento su cui i buoni cattolici possono essere in disaccordo, e poiché noi di 1P5 cerchiamo di promuovere un’analisi critica ed equilibrata, siamo felici di fornire quanto segue affinché il nostro pubblico lo consideri. Speriamo che stimoli la vostra immaginazione a considerare più profondamente le possibilità – e le potenziali implicazioni – di una situazione che è attualmente oggetto di molto interesse e dibattito.

***

Nelle accese discussioni su fede e scienza, un esperto viene abitualmente trascurato: Stanley L. Jaki, OSB (1924-2009). Jaki, un prete ungherese, è stato uno degli scienziati più decorati della sua generazione. È forse più conosciuto per i suoi libri di storia della scienza, ma ha scritto prolificamente su una varietà di argomenti che vanno da G. K. Chesterton ai computer a un commento deliziosamente scientifico dei Salmi.

In modo più attuale per i nostri scopi, Jaki ha scritto sulla ricerca della vita extraterrestre (SETI) in almeno due dei suoi libri: “Il salvatore della scienza” e “Limiti di una scienza senza limiti”. Ho scritto entrambe le citazioni per intero qui, e mi sono assunto l’ardua prospettiva di offrire un po’ di sintesi e commento agli argomenti di Jaki.

Immerso nel rigore della sua formazione scientifica e cattolica, Jaki si è avvicinato al SETI con due domande: “La vita extraterrestre è probabile?” e “La scoperta della vita extraterrestre è auspicabile?”

Per quanto riguarda la prima domanda, Jaki ha sottolineato l’ovvio: la clamorosa mancanza di prove per la vita extraterrestre, nonostante i notevoli finanziamenti, il sostegno e l’ottimismo. (Non c’è tempo per affrontarlo qui, ma nelle citazioni più complete, Jaki ha argomentato contro la probabilità degli alieni sostenendo l’improbabilità della luna. È troppo da condensare, ma darà ai lettori un grande esempio dello stile divertente e brillante di Jaki).

“Contrariamente alle rassicurazioni preliminari date da un comitato a spilla blu dell’Accademia Nazionale delle Scienze, nessun lichene o muschio è stato poi trovato su Marte. Il suo suolo superficiale non conteneva nemmeno le tracce della morte”. (Il Salvatore della Scienza)

“Questa probabilità è tutt’altro che favorevole alla ricerca degli extraterrestri come si crede generalmente. Eppure i media prendono alla leggera, o semplicemente ignorano, eminenti scienziati che hanno espresso disprezzo per l’idea che ci siano extraterrestri in grado di comunicare con noi. […] [Si potrebbe dire che la probabilità di trovare almeno un gruppo di extraterrestri tecnologicamente realizzati nella nostra galassia è assolutamente minima sulla base di ciò che sappiamo, piuttosto che di ciò che possiamo immaginare in sfacciato disprezzo dei fatti.” (Limiti di una scienza senza limiti)

Nella prima citazione, Jaki si riferiva ad un esuberante rapporto del 1966 della National Academy of Sciences, che può essere letto per intero qui. Nel 2021, non abbiamo ancora trovato la vita (o la morte) su Marte.

Dobbiamo ora confrontarci con la desiderabilità della vita extraterrestre. Supponendo che ci sia vita extraterrestre, che la troviamo, che siano intelligenti, che la loro tecnologia ci permetta di comunicare con loro – è probabile che ci tratteranno benevolmente? E – forse più importante per noi cattolici – cosa significa questo per quanto riguarda la nostra comprensione della materia, del significato e della storia della salvezza?

“Sebbene solo pochi irriducibili stiano ancora cercando tracce di vita al di fuori della terra all’interno del nostro sistema planetario, la prospettiva di rilevare messaggi radio da altri sistemi planetari esalta ancora molti. Una fonte della loro gioia non dissimulata è che la sola probabilità… del SETI screditerebbe più di ogni altra cosa la forma più concreta di fede nello scopo, che è la fede nell’incarnazione del Figlio di Dio su questa stessa terra. […] Gli adepti della ricerca SETI non pensano quasi mai al rivestimento oscuro dietro la facciata argentea delle loro aspettative. La più spaventosa di queste tinte oscure non è che, invece di lontani cugini pronti a fraternizzare con noi, potremmo contattare una specie aliena che prenderebbe i nostri corpi come una comoda riserva proteica e si conformerebbe così al principio darwiniano della lotta universale. Fortunatamente, tutta la buona fisica sostiene finora che il premio Nobel E. Purcell, che nel 1961 concluse che i viaggi spaziali sarebbero rimasti per sempre nel loro posto consacrato: la copertina delle scatole di cereali.” (Il Salvatore della Scienza)

La fede cristiana, una realtà unica sulla terra, è, naturalmente, inconcepibile senza l’Incarnazione, un altro evento unico. […] L’immensità dello spazio esterno che si apriva nel XVII secolo spaventava, come diceva bene Pascal, solo i libertini, i “liberi pensatori” del suo tempo. Il carattere terribilmente catastrofico degli spazi cosmici, così come si presenta oggi, dovrebbe sembrare irrimediabilmente terrificante solo per coloro che non hanno nulla da vedere al di là di quei panorami cosmici. Oggi sognano gli extraterrestri, perché hanno paura di essere soli. Piuttosto dovrebbero essere pronti a essere un po’ lunari, e a farlo in nome non tanto della religione, ma della semplice scienza. Potrebbero allora anche accorgersi che al di là della scienza la religione rivelata si profila come la sua grazia salvifica”. (Limiti di una scienza senza limiti)

Può sembrare strano riferirsi all’Incarnazione in questo momento, ma non potrebbe essere più rilevante per qualsiasi discussione sulla vita al di fuori del nostro pianeta. L’Incarnazione è il grande evento della storia umana, il momento in cui Dio si è fatto uomo; quando ha scelto un momento specifico nel tempo, in un luogo specifico, in una persona specifica, per venire sulla Terra. Tutta la creazione ha portato a quel momento. Cristo ha santificato la carne umana, le attività umane, persino gli elementi della terra. Dobbiamo credere che la materia, la nostra materia, sia buona (e Dio ha detto che era buona); altrimenti sia la nostra religione che la nostra scienza saranno, come ha detto Jaki, un parto morto:

“[Alcuni astronomi] assumono senza ulteriori indugi che una volta che c’è vita, c’è intelligenza, e una volta che c’è intelligenza, c’è scienza e tecnologia avanzata. La storia della scienza mostra esattamente il contrario. La scienza ha subito una monumentale morte alla nascita in tutte le grandi culture antiche come la Cina, l’India, l’Egitto, Babilonia – e anche la Grecia. Nessuna di esse risultò essere la matrice per la formulazione delle tre leggi di Newton, il vero fondamento della scienza esatta e della tecnologia. Di queste tre leggi Newton formulò solo la terza, la legge della forza. La seconda legge (azione uguale reazione) la prese in prestito da Cartesio. La prima, la più fondamentale, la legge del moto inerziale, fu formulata da John Buridan, più di trecento anni prima di Newton. E l’ha formulata nel contesto del suo credo cristiano della creazione dal nulla e nel tempo”. (Limiti di una scienza senza limiti).

Assumere che la vita extraterrestre sia probabile è, nell’analisi scientifica e teologica di Jaki, molto più gravoso e preoccupante di quanto possiamo realizzare. Jaki è, naturalmente, solo una stella tra una brillante costellazione di esperti che riflettono su come la fede dovrebbe informare la possibilità di vita extraterrestre. Egli può rivendicare come compatrioti Reginald Garrigou-Lagrange, OP, e, in una certa misura, San Tommaso d’Aquino nel tenere seri dubbi sulla vita extraterrestre.

Dall’altra parte del corridoio: I titoli dei giornali nel 2014 hanno annunciato che Papa Francesco si è offerto di battezzare gli ipotetici marziani. Padre Jose Funes, il direttore gesuita della Specola Vaticana, ha suggerito che gli ipotetici alieni potrebbero non aver bisogno della redenzione di Dio. Karl Rahner, la cui ortodossia e importanza considero al di sopra delle mie capacità di valutazione, ha giocato con la possibilità non solo di alieni ma di incarnazioni multiple. Giordano Bruno ha parlato favorevolmente della possibilità degli alieni. (G. K. Chesterton definì Bruno un “mistico pazzo”; Jaki lo descrisse come un panteista, e la sua opera “vaghezza oscurantista” dell’ “antiscienza più virulenta”.

Una scoperta scioccante sulla vita extraterrestre potrebbe essere svelata in qualsiasi momento, privandomi di uno dei miei assi più di nicchia da macinare. Per esempio, uno degli aneddoti di Jaki in Limits of a Limitless Science, l’impatto lunare del 1178, è stato negli ultimi anni messo in forte dubbio di fronte a nuove analisi. Tuttavia, considerando i precedenti delle agenzie di intelligence per l’integrità e la trasparenza, mi chiedo se Jaki sarebbe pienamente convinto dai titoli recenti.

Naturalmente, niente di tutto questo si qualifica necessariamente come un articolo di fede. La diversità di pensiero all’interno dell’insegnamento cattolico, come la varietà all’interno dei sonetti, è una delle sue caratteristiche più belle. È tuttavia importante ascoltare, per quanto possibile, un ampio coro di pensatori cattolici. Ho trovato grande consolazione nel fatto che qualcuno più santo e più intelligente di me ha probabilmente già posto le mie domande; il mio compito è quello di trovarlo e di ascoltarlo, e poi di far leggere al maggior numero possibile di persone le citazioni in blocco al riguardo. P. Stanley Jaki rappresenta una voce scomoda, impopolare e senza compromessi nella scienza e nella religione che dovrebbe almeno darci molto da considerare.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: 1P5, jaki, one peter five, ufo



Categoria: Generale