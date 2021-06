Laporta: Questa Bambina, Chiara, l’Abbiamo Uccisa Anche Noi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il generale Piero Laporta ci offre il suo sgomento e la sua indignazione per l’assurdo omicidio di una ragazzina, una bambina, per le mani e la lama di un ragazzino, un bambino. Se ogni omicidio è tremendo, l’omicidio senza senso, senza motivo di un essere innocente lo è ancora di più. Entriamo in empatia con quello che scrive il generale.

§§§

Questa bambina, Chiara, l’abbiamo uccisa pure noi.

Noi abbiamo tollerato l’edificazione d’una società diretta da sconci macellai.

C’è un nesso etico perverso fra questo quasi bambino assassino e un medico porco, dichiaratamente fiero di “frullare” i bambini nel sacro ventre materno.

Quel quasi bambino assassino è a suo modo un reduce, dopo tutto scampato all’aborto, come ogni adolescente dei giorni nostri.

Così quel quasi bambino ripaga noi del nichilismo e del cinismo, insegnatogli dalle e respirato nelle istituzioni: nella scuola, in Parlamento, nel Quirinale, nelle cattedrali, nelle parrocchie…

Non è più responsabilità della famiglia ma delle Bonino, delle Bibbiano, dei Forteti, dei microborghesucci alla Calenda, cui va tutto bene purché si galleggi, dei Grillo, dei Conte.

È soprattutto colpa grave della incapacità, lo ripeto: soprattutto – soprattutto – di noi cattolici, di noi formati dal Cristianesimo – sedicenti cattolici, traditori sotto ogni bandiera.

La Chiesa docente è palesemente – con rarissime eccezioni – incapace di salvare la propria e l’altrui anima.

Non solo Bergoglio e le sue benedizioni agli abortisti, non solo i monsignori alla piglia/paglia, non solo i cattoabortisti di Zan, bensì costoro e noi cattolici siamo infinitamente più responsabili del quasi bambino materialmente omicida e del martirio di questa nuova Maria Goretti.

Noi, col nostro cinismo, siamo peggiori dei miliziani africani, negrieri dei bambini condotti in battaglia.

Quel quasi bambino omicida spara su di noi come i bimbi africani in battaglia sui loro nemici; molto meno ostili, quei loro nemici, di quanto noi siamo infidi e mortali contro Chiara, contro il suo omicida, contro i bambini e le bambine.

Neghiamo loro la sacra identità della Natura; violentandoli nell’anima prima che nel corpo. Li violentano in nome della libertà.

Quale libertà? Dei sodomiti, dei saprofiti, dei pennivendoli e dei politici lewinskianamente genuflessi. Accettiamo che in Parlamento siedano, entrino e discettino pederasti e pervertiti di chiara fama.

Costoro invocano la liceità di comperare bambini come cocomeri sul libero mercato. E poi si presentano in tv a caldeggiare i diritti dei gatti, dei koala, della necessità di mangiare cibo naturale.

Non di meno frullano bambini e bambine nei sacri ventri materni. Castrano bimbi e bimbe come non farebbero coi gatti, impongono sconce dittature in nome della libertà.

Quella bambina muore e quel ragazzo uccide esattamente nel contesto in cui milioni di altre e altri si autodistruggono e distruggono, in una satanica società genuflessa alla morte; quella morte somministrata quando non imposta dalle istituzioni, dai medici e dai tutori della sicurezza, in uniforme e non.

Ippocrate, la Costituzione, la legge naturale sono letame nel baccanale incessante in cui viviamo e moriamo; prima i giovani a morire, poi i vecchi cinici ad andarsene col virus, coll’eutanasia, colla sovralimentazione, coi cancri, dopo i giovani, invertendo anche qui l’ordine del Creato.

I due sventurati sono omicida e suicida in questo sconcio baccanale, i cui officianti e promotori devono – e indispensabile che siano – sterminati senza odio e senza alcuna pietà, come si sterminano i virus, artefatti e non. È una necessità darwiniana, tale asettico sterminio, per la sopravvivenza della specie umana.

In buona misura sono già sterminati e ancor più lo saranno per loro stessa mano o per mano da loro stessi armata, cone questa tragedia insegna.

Il male divora se stesso, disse San Giovanni Paolo II. E purtroppo travolge pure gli innocenti come Chiara.

§§§

