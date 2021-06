Il Matto, e lo Spirito Cristiano (e samuraico…) di Ada Negri. Come Morire.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, orami sapete che il Matto ama la poesia, la poesia di ispirazione religiosa e lo spirito del Bushido, la Via delle Armi giapponese. E da questi amori nascono riflessioni, e assonanze e scoperte che ci offre. Buona lettura.

§§§

LO SPIRITO CRISTIANO-SAMURAICO DI ADA NEGRI

«Fammi uguale, Signore, a quelle foglie

moribonde che vedo oggi nel sole

tremar dell’olmo sul più alto ramo.

Tremano, sì, ma non di pena: è tanto

limpido il sole, e dolce il distaccarsi

dal ramo per congiungersi alla terra.

S’accendono alla luce ultima cuori

pronti all’offerta; e l’angoscia, per esse,

ha la clemenza di una mite aurora.

Fa ch’io mi stacchi dal più alto ramo

di mia vita, così, senza lamento,

penetrata di Te come del sole».

In questi luminosi versi di “Pensiero d’autunno” della poetessa milanese Ada Negri, le foglie dell’olmo prendono il posto del sakura, il fiore di ciliegio, fiore dei samurai e simbolo del Giappone (oltre al kiku, il crisantemo):

«Se qualcuno chiede

qual è l’anima di Yamato,

(il cuore del Giappone):

è un fiore di ciliegio

che profuma il sol levante».

Norinaga Motoori (1730-1801).

Si noti la delicatezza d’animo tipicamente nipponica: “un fiore di ciliegio che profuma il sol levante”, che informa di sé tutta l’arte giapponese. Di più, il creare con la facoltà immaginativa la scena, vedendo la luce e sentendo il profumo, può dare un conforto interiore, forse può addirittura costituire una caparra paradisiaca.

I petali del fiore di ciliegio subiscono in breve tempo la medesima sorte delle foglie dell’olmo: “il dolce distaccarsi dal ramo per congiungersi alla terra”. Si noti il “dolce” riferito al distacco, che richiama indubbiamente il mono no aware, ovvero il “pathos delle (e per) le cose”, un sentimento squisitamente nipponico, rivelatore dell’estrema sensibilità e gentilezza d’animo del popolo del Sol Levante nel temperare ed integrare malinconia e apprezzamento: la prima per l’esistenza effimera della vita, il secondo per la bellezza, tanto più intensa e da gustare quanto più effimera.

Il mono no aware può essere anche tradotto con “l’ah delle cose”, lo specialissimo stupore di cui Henry Focillon scrive nel suo aureo Il genio giapponese:

«Qual è la prima regola che quei feroci guerrieri s’imposero? “Conoscere l’ah dellecose”, ossia la loro tristezza, la loro vita nascosta, la loro emozione latente, la dolcezza o il dolore che ciascuna di esse mescola all’armonia dell’universo.

Conoscere l’ah delle cose significa essere sensibili alla loro poesia segreta, ascoltarne la lezione d’umanità. Non bisogna vivere per sé stessi, bisogna vivere per gli altri, bisogna vivere per il tutto. Chi comprende l’ah delle cose accede allo spirito di sacrificio, alla carità, alla bontà.

La bontà, la simpatia, il valore dell’aiuto reciproco non erano forse già i tratti distintivi dell’ideale confuciano? Amare l’uomo, fargli sentire che è lui stesso il proprio fine, non nell’isolamento egoista di un cuore insocievole, ma per il maggior bene della comunità fraterna, questo era l’insegnamento dato dal filosofo del paese di Lu.

A questo rispetto dell’uomo il buddhismo sovrappose il rispetto della vita. Ovunque presente, questa è ovunque venerabile, anche nei suoi più infimi sussulti, anche nei solchi leggeri ch’essa incide nel cuore o sulla scorza delle materie umili. Essa è gradevole, deliziosa, infinitamente degna di essere amata negli esseri. Le piante, le bestie, hanno anch’esse qualcosa di commovente e di buono. Quelle che circondano o accompagnano la nostra esistenza familiare traggono dal calore umano un po’ della sua irradiazione; esse, in cambio, ci donano graziosamente un po’ di poesia. In loro palpita un’anima indiscernibile, la quale ha un proprio passato, e che un futuro reclama. Essa rinascerà, sotto molteplici forme, nelle diecimila vite. Sottile scambio di carezze morali tra l’uomo e i compagni muti della sua attività».

Testimonianza dello stato contemplativo dell’Autrice, tutta la poesia, incastonata nella Trascendenza Solare tramite il primo e l’ultimo verso, è un canto che riflette senza dubbio lo spirito del bushi (il guerriero, l’uomo nobile) di cui è emblematico il celebre motto:

«Tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero».

(Hana wa sakura gi hito wa bushi).

Le foglie dell’olmo, come i petali del sakura, quindi come i samurai, “tremano ma non di pena”, ciò richiamando gli epici versi di Mishima:

«Non importa cadere.

Prima di tutto.

Prima di tutti.

È proprio del fior di ciliegio

cadere nobilmente

in una notte di tempesta»,

e quelli luminosi e commoventi dell’Alfiere Okabe Heiichi:

«Qual è il dovere di oggi? Combattere.

Qual è il dovere di domani? Vincere.

Qual è il dovere di sempre? Morire.

Come fiori di ciliegio in primavera

lasciateci cadere belli e radiosi»,

cui corrispondono in Ada, nella similitudine simbolica primavera/aurora, i versi:

«S’accendono alla luce ultima cuori

pronti all’offerta; e l’agonia, per esse,

ha la clemenza d’una mite aurora».

Notiamo poi gli stoici e sereni versi finali da cui traspare con chiarezza l’abbandono alla Divina Provvidenza:

«Fa ch’io mi stacchi dal più alto ramo

di mia vita, così, senza lamento,penetrata di Te come del sole»,

nei quali, a proposito del “senza lamento” c’è corrispondenza con quanto si trova in Yamamoto Tsunetomo, Hagakure (Nascosto tra le foglie), il codice di saggezza dei guerrieri nipponici:

«Il samurai deve sempre evitare di lamentarsi, anche nella vita quotidiana. Deve sempre stare attento a non lasciarsi mai sfuggire un’espressione di debolezza. Una sola parola detta inavvertitamente spesso rivela il valore di ch l’ha pronunciata».

“Una sola parola detta inavvertitamente”: quale impresa ascetica dietro questa brevissima frase!

La poesia di Ada mostra il completo distacco dal timore della morte, accompagnato dall’aspirazione ad essere “trafitta” dalla Luce del Signore/Sole. Distacco che può essere illustrato da quanto, con stile possente, scrive Mario Polia in L’etica del Bushido:

«Un cuore liberato dal timore della morte sa accogliere in sé l’entusiasmo e la bellezza del vivere. Solo chi accetti coraggiosamente il dolore sa afferrare pienamente la gioia. Essa, per rifulgere, ha infatti bisogno del suo contrario. […] Non v’è modo di superare la paura della morte senza un punto di riferimento che, necessariamente, deve essere situato non al di qua ma al di là da essa: fuori, cioè, della corrente delle emozioni e del divenire. In caso contrario, di continuo il punto di riferimento vacillerebbe essendo fondato sull’instabilità. In altre parole: senza una fede profonda in ciò che non muta, non può esistere un coraggio stabile e cosciente che non sia semplice volontà d’auto-annientamento […] La delicatezza del fiore di ciliegio, la sua effimera e radiosa fioritura, esprime la virtù del non attaccamento. Dopo aver annunciato la primavera, il fiore di sakura si lascia trasportare dal vento. […] E come vento di primavera, il bushi apprese a considerare la sua vita e la sua morte: un viaggio da Mistero a Mistero, da Vita a Vita passando per la vita terrena».

Essendo matto, e innamorato (matto) della Terra del Sol Levante affermo che da tutto quanto qui sopra, di indubbio sapore universale, c’è molto, anzi moltissimo da imparare per tutti!

A partire dal matto.

P.S. Niente di più affascinante e cavalleresco che lo spirito guerriero, di indirizzo trascendente, concepito da una gentildonna! Ma oggi dove sono le gentildonne virili? Dov’è la Donna che alla vis interiore accompagna la femminile dolcezza? Dov’è la Donna a cui inchinarsi, offrire una rosa rossa e baciare la mano?

§§§

