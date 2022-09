Cammino Sinodale. 21 Vescovi Bloccano un Documento Scismatico sulla Sessualità.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ventuno coraggiosi vescovi tedeschi hanno impedito che il cosiddetto “Cammino Sinodale” approvasse un documento totalmente contrario a quello che la Chiesa cattolica insegna in tema di sessualità. Onore a quei presuli coraggiosi e fedeli, che non temono la persecuzione mediatica sotto altre forme che è già in atto. Pubblichiamo il servizio apparso su kath.net, facendolo precedere da una dichiarazione di Petra Lorleberg, giornalista e teologa. Il tutto nella nostra traduzione. Buona lettura.

Petra Lorleberg, responsabile del servizio di kath.net/teologa/autrice di libri: “Un tocco di martirio – e i persecutori sono, tra tutti, i membri della Chiesa”.

Ventuno vescovi hanno dichiarato la loro fede nella dottrina cattolica, pur sapendo che dovranno affrontare la piena furia non solo della stampa mainstream, ma anche di tutti quei cattolici dissenzienti che non solo hanno abbandonato la fedeltà alla dottrina cristiana, ma anche, in maggioranza, non credono più in Gesù Cristo, uomo e Dio, Salvatore e Redentore. Ci sono state anche tre astensioni. Altri vescovi, a quanto pare, si sono semplicemente rifiutati di votare per sfuggire alla prevedibile agitazione contro di loro, contribuendo anche al fatto che non è stata sufficiente la maggioranza dei due terzi richiesta. GRAZIE a tutti i vescovi che hanno trovato il coraggio di rimanere fedeli alle loro promesse di consacrazione. Per quei 31 vescovi che hanno dato il loro ‘sì’ al documento programmatico, la mia domanda è: perché i cattolici fedeli dovrebbero effettivamente seguire pastori infedeli?”.

Questi vescovi sono ora sottoposti ad una forte e mirata pressione pubblica! – Titoli della Frankfurter Allgemeine Zeitung: “‘Via sinodale’ verso la fine?”. Di Petra Lorleberg

Francoforte sul Meno (kath.net/pl) Una ristretta minoranza di blocco di 21 vescovi ha impedito giovedì al Cammino sinodale di adottare ufficialmente un testo base molto controverso che voleva chiedere cambiamenti massicci nell’insegnamento della Chiesa sulla morale sessuale, compresa la legittimazione dell’omosessualità. Una mosca nell’occhio, tuttavia, è che dei 57 voti espressi dai vescovi, 31 erano a favore di modifiche fondamentali all’insegnamento della Chiesa sul genere, sulla contraccezione artificiale e sulle unioni omosessuali, secondo quanto riportato dai media. Ci sono state tre astensioni episcopali. Per poter adottare il documento, gli statuti del Cammino sinodale richiedono una maggioranza di due terzi dei vescovi. Tra i vescovi che hanno respinto il documento ci sono il vescovo Stefan Oster di Passau e il vescovo Gregor Maria Hanke di Eichstätt, oltre ai vescovi ausiliari Ansgar Puff e Rolf Steinhäuser di Colonia. D’altra parte, il fatto che un totale dell’80% dei partecipanti al Sinodo tedesco sia d’accordo con il documento non sorprende, perché i pochi che si riservano il diritto di dissentire sono sottoposti a una notevole pressione all’interno del Cammino sinodale e dai media pubblici.

Il presidente della DBK, il vescovo Georg Bätzing/Limburg, ha espresso profondo disappunto per questa decisione. Egli, che è anche uno dei due presidenti del “Cammino sinodale”, ha espresso l’opinione che la sinodalità sia entrata in una “situazione di crisi”. Ulteriori dichiarazioni di Bätzing potrebbero portare ad aumentare la pressione (anche pubblica) sui 21 vescovi coraggiosi: ad esempio, ha affermato unilateralmente che l’attuale “enorme delusione” per il Cammino sinodale ha già fatto sì che le persone “non siano più in grado di essere qui”. Allo stesso tempo, Bätzing non ha affrontato con una sola parola di comprensione il fatto che non pochi cattolici in Germania sono già stati così delusi dagli sviluppi del Cammino Sinodale da prendere in considerazione l’idea di lasciare la Chiesa o addirittura di farlo.

La presidentessa della ZdK Irme Stetter-Karp – che sa essere molto feroce davanti e dietro le quinte – è persino scoppiata in lacrime poco dopo a causa degli eventi. La Stetter-Karp, tra tutti, ha poi accusato i vescovi che hanno votato no di “rifiutarsi di parlare”; anche lei non ha affrontato la misura in cui i cattolici fedeli al Magistero si vedono confrontati e vessati da lei e dalla maggioranza del Cammino sinodale con un attivo rifiuto di parlare.

Persino Thomas Söding, dopotutto vicepresidente del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, giovedì sera era ancora deciso a lottare, affermando di essere pronto a “fare di tutto perché le preoccupazioni per la riforma non vengano nuovamente diffamate da una piccola minoranza, sia in patria che all’estero”. La cosiddetta “diffamazione” si riferisce alle critiche fedeli al Magistero, ad esempio della Conferenza episcopale polacca, della Conferenza episcopale nordica, di oltre 70 vescovi e cardinali di tutto il mondo, che si erano esplicitamente rivolti contro l’aberrazione tedesco-sinodale. Anche Papa Francesco ha reso pubbliche più volte le sue critiche fondamentali, ma finora non è stato incluso nel termine “diffamazione” per motivi puramente ecclesiastici.

Per quanto riguarda l’iniziativa “Nuovo inizio”, la giornalista di EWTN Anna Diouf ha descritto in un testo che vale la pena leggere (vedi link): “Devo chiedere scusa. Ad almeno 21 vescovi. Non avevo capito: “Perché non reagite?”, volevo chiedere loro”. Ma dopo il suo primo giorno sul campo nell’assemblea sinodale, aveva “ormai sentito se stessa”: “La pressione. L’inseguimento. Le minacce palesi che sono precedute da “Non voglio minacciare nessuno, ma…”. Gli insulti che terminano con la richiesta “Non dobbiamo fare del male a nessuno…”. Non posso più esigere con leggerezza il martirio da coloro che hanno sopportato questa sfida per anni. L’ingiustizia, la mendacità, l’ipocrisia di questo Cammino Sinodale sta venendo alla luce, perché nonostante le minacce, le manipolazioni, le sparate da parte di media laici e non pochi legati alla Chiesa, 21 confessori si sono radunati”. Immediatamente, “i media sono intervenuti per documentare la protesta ‘spontanea’”. Sinodalità significa “per la maggioranza di coloro che sono qui riuniti”: La mia opinione sarà messa in pratica. E solo l’applicazione della mia opinione significa che vengo preso sul serio”. Ci sarebbero state le successive richieste di dibattito “anche se un fedele vescovo ausiliario fosse scoppiato in lacrime perché l’amata dottrina della sua amata Chiesa stava per essere abolita e pervertita? Ne dubito”. Perché sul Cammino Sinodale, ha detto, “c’è una visione legittima e persone malvagie che rifiutano”. Il loro rifiuto non è legittimo. I loro dubbi non contano. Inoltre, non sono affatto autentici, onesti e interessati al dialogo – perché non rappresentano l’opinione della maggioranza!”.

La “Frankfurter Allgemeine Zeitung” ha titolato: “Via sinodale” verso la fine? – I vescovi rifiutano il documento sulla morale sessuale”.

Le prime reazioni su altri media mostrano la comprensione unanime verso i “cattolici del Dissenso” le cui idee sull’insegnamento sessuale della Chiesa sono su un terreno scivoloso, come la condanna unanime delle posizioni del magistero cattolico, del Vaticano e delle sue dichiarazioni frenanti, e di quei coraggiosi 21 vescovi che hanno respinto la proposta giovedì. C’è poca o nessuna presentazione equa, aperta al dialogo, delle persone e delle posizioni che rappresentano le opinioni magisteriali cattoliche.

L’ondata unisona di indignazione mediatica è stata però fortemente rallentata dalla morte della regina britannica Elisabetta II: la fine di un’era della monarchia britannica e gli sviluppi relativi al nuovo re Carlo III hanno dimostrato che la maggior parte dei media dava più valore a queste notizie di attualità che ai continui piagnistei e autocompiacimenti del Cammino sinodale.

