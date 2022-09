Marco Tosatti

ABBANDONARSI AL MOTO DELLA SPONTANEITÀ

Cito da Massimo Scaligero, Zen e Logos, pagg. 64-65-66.

«Una delle proposizioni centrali del volume La Doctrine supreme di Hubert Benoit (La Colombe, Paris 1960), suona così: “I miei organi sono apparsi e si sono sviluppati spontaneamente. La mia conoscenza immediata intuitiva, non-dualistica non potrebbe anch’essa apparire spontaneamente? Lo Zen risponde affermativamente a tale questione”.

Occorre subito disilludere il Benoit, malgrado la sua commovente fiducia, facendogli notare che l’epoca della spontaneità è finita. Come fa a non accorgersene, o meglio, a non saperlo? I massimi pensatori sono d’accordo su questo, i mistici, gli indagatori, i pessimisti e gli ottimisti, i tradizionalisti e gl’innovatori: tutti sanno che a un’epoca della spontaneità, che si è chiusa, sta seguendo un’epoca dell’autocoscienza e della volontà. Da Hegel a Gentile, da Bachofen ad Aurobindo, da Nietzsche a Nishida, i più grandi intuitivi sono d’accordo sul carattere volitivo e razionalistico della nostra epoca.

Sino alla comparsa del pensiero logico, l’uomo è stato “condotto” e la spontaneità ha caratterizzato il suo sviluppo: purtroppo, da quel momento gli Dei hanno lasciato nelle mani degli uomini le redini che sino ad allora avevano essi tenute per lui. Ed è cominciata per l’uomo l’epoca della responsabilità: in modo un po’ discutibile, poco felice e poco estetico, ma è in verità cominciata: dove si trova più la spontaneità? Forse nemmeno più in Estremo Oriente. E, nel dire questo, teniamo ben presente il genere di spontaneità a cui allude il Benoit. Il quale così prosegue:

“Per lo Zen, l’evoluzione spontanea normale dell’uomo conduce al satori. Il Principio lavora incessantemente in me nel senso del dischiudersi del satori (come questo medesimo Principio lavora nel bulbo del tulipano verso l’apertura del suo fiore)”.

Ma se ci viene il sospetto che questo “Principio” è l’Inconscio di Jung, non possiamo fare a meno di ricordare la soluzione che egli dà per aprirsi all’Inconscio: essere in uno stato di silenzio e di rilasciamento e misticamente attendere che “esso” si manifesti. Secondo la “tecnica” junghiana, non c’è da far nulla che lasciar agire la potenza di spontaneità dell’Inconscio: o del Principio, come avvedutamente dice Benoit. Discorso che se ci venisse fatto da Shri Aurobindo riguardo alla Shakti divina, o da De Molinos riguardo alla Divina Grazia, o da Meister Eckhart riguardo alla “vividezza dell’essere vuoto”, ci persuaderebbe, perché avrebbe dietro di sé una rigorosa ascesi e una precisa metodologia mistica, non si collegherebbe con un mondo da cui salgono oscuri impulsi, “complessi” ed erotismi, inclinazioni ancestrali, la cui simbologia è ricavata dalle fantasie e dai sogni dei nevrotici.

Ma, malgrado l’epoca della volontà e della razionalità, l’uomo può ritrovare in sé il moto della spontaneità, non in quanto si privi della razionalità, ma in quanto la possegga al punto da esserne indipendente e da percepirne la forza radicale indialettica. Compito arduo e raro: arduo soprattutto per coloro che si servono del pensiero senza saperlo e costruiscono la loro dottrina mediante il pensiero, senza riconoscere ad esso il valore che ne traggono: per cui si pensa, per esempio, un “inconscio” che sta di là dal pensiero, e non si avverte che anche questo “al-di-là” viene pensato. Onde non si esce dal pensiero, perché non se ne possiede l’intimo moto: non si attinge la spontaneità. Non si lascia la presa, rimanendo nel pensiero che non è capace di scorgere i propri vincoli: che non è affare dell’incosciente, ma della logica pura, che deve essere posseduta, se deve essere superata. Tuttavia occorre riconoscere che il Benoit (p. 194) avverte:

“Un lavoro intenso e paziente del nostro pensiero è necessario, perché noi collaboriamo con il nostro Principio liberatore”.

Ma è chiaro che non potrà essere un pensiero capace di attingere il proprio fondamento, o la propria scaturigine, se trova sempre dinanzi a sé presupposto, se non opposto, questo “principio”, che inevitabilmente lo condiziona, non lo lascia essere ex se, né perciò manifestare la sua trascendente spontaneità. Quindi l’esercizio del pensiero è richiesto, ma a condizione che funzioni non secondo se stesso, ma per la collaborazione con il “Principio”, ossia secondo qualcosa di estraneo e di superiore al pensiero stesso e perciò dell’Io che pensa.

Non diversamente il materialista pensa la materia come un’alterità opposta al pensiero: alterità alla cui “obiettività” il suo io deve conformarsi: onde il fenomeno fisico finisca col dominare il ricercatore: che è il dramma dell’Occidente, il dramma dell’ottusità del pensiero, o della caduta del pensiero. In fondo, salvo rare eccezioni, è il pensiero occidentale caduto nel fenomenismo fisico e dogmatizzante l’esperienza sensibile, quello che è andato incontro alle dottrine orientali».

«Il Principio lavora incessantemente in me nel senso del dischiudersi del satori (come questo medesimo Principio lavora nel bulbo del tulipano verso l’apertura del suo fiore)”».

Questa affermazione del Benoit richiama il famoso Regno dei cieli – o Principio, o Verbo – che, come viene tradotto in italiano, è «tra» noi oppure «dentro» di noi, qui ponendosi la questione della differenza fra “tra” e “dentro”, direttamente concernente la trascendente spontaneità del Principio che andrebbe lasciata libera di far fiorire il tulipano (particolarmente delicata e poetica l’immagine della nascita interiore quale fioritura!).

A tal riguardo propongo dal sito francocardini.it il contributo, in data 10 gennaio 2021, del filologo Andrea Fassò dell’Università di Bologna.

«[…] Nel primo capitolo (o Prologo) del Vangelo di Giovanni il versetto 14 inizia così in latino: “Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis”. Nell’ultima traduzione italiana della CEI (Edizioni San Paolo, 2009) leggiamo: “E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Nella Bibbia concordata (Mondadori, 1999): “E la Parola divenne carne e ha abitato in mezzo a noi”.

Il problema è che il testo originale greco dice: “Kaì ho lógos sàrx egéneto kaì eskénosen en hemîn”. Siamo proprio sicuri che “en hemîn” significhi ‘in mezzo a noi’? O invece va inteso ‘in noi’ (anche il latino dice “in nobis”)?

Nello stesso capitolo di Giovanni (v. 26) il Battista risponde agli inviati dei farisei: “In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, che viene dopo di me”; e “in mezzo a voi” suona in greco “mésos hymôn”, non “en hymîn”.

In Giovanni 14,17 Gesù parla ai discepoli del Paraclito, “lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché rimane presso di voi e sarà in voi”, “apud vos manebit et in vobis erit, par’hymîn ménei kaì en hymîn éstai”.

Ma allora perché nel Prologo traduciamo ‘in mezzo a noi’?

La frase ricalca notoriamente Siracide 24,8 […]. Dice la Sapienza: “Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda e disse: ‘Fissa la tenda in Giacobbe e prendi eredità in Israele’”, “in Iacob inhabita et in Israël haereditare et in electis meis mitte radices, En Iakob kataskénoson kaì en Israel katakleronométheti”.

“In Giacobbe”, “In Israele” significherà ‘nel popolo di Israele’, non semplicemente ‘in mezzo agli Israeliti’. Quella della Sapienza (del Verbo!) è una sorta di incarnazione ante litteram, o per lo meno di ‘inabitazione’ (il verbo latino è appunto questo).

Eppure, che io sappia, nessun commentatore del Vangelo di Giovanni si pone il problema. Nel suo ponderoso commento Rudolf Schnackenburg traduce ‘in mezzo a noi’ senza prendere in considerazione, neppure per confutarla, la possibile alternativa. Perché non ‘ha piantato la tenda in noi’ (ossia nel nuovo Israele)? (tra parentesi, sia Giovanni sia il Siracide usano l’aoristo, con significato incoativo: dunque non ‘ha abitato’, ma ‘è venuto ad abitare’, ‘ha piantato la tenda’, ‘ha preso dimora’).

C’è una qualche riluttanza all’idea dell’interiorità, dell’avere il Verbo “in noi”? Analogamente, in Luca 17, 20-21, “I farisei gli [a Gesù] domandarono: ‘Quando verrà il regno di Dio?’. Egli rispose loro: ‘Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, oppure Eccolo là. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!’”, ‘Ecce enim regnum Dei intra vos est, idoù gàr he basileía tou theoû entòs hymôn estin’”.

Di nuovo: intra vos (non inter vos) al pari di entòs hymôn vuol dire ‘dentro di voi’, non ‘in mezzo a voi’.

Perché tradurre così? Si ha paura di offuscare il senso della comunità, dell’ecclesia? Si teme di scivolare in un individualismo protestante? Ma la Chiesa è fatta di persone ciascuna delle quali ha, deve avere, una sua interiorità: ed è appunto lì, “in interiore homine”, che “habitat veritas” secondo Agostino. Lutero era agostiniano, va bene; ma Agostino non era luterano; ed è per di più l’autore di riferimento dell’insospettabile papa emerito Benedetto XVI. Che poi le persone, con la loro interiorità, siano e non possano non essere in relazione fra loro e quindi formare una comunità, questo non crea alcuna contraddizione.

Ne sono convinti, credo, anche i benemeriti gesuiti irlandesi creatori del Sacred Space che si legge online e che questa settimana si apre con questo brano (lo riporto dalla versione italiana):

“La Chiesa dovrebbe anche prestare attenzione all’anima e all’interiorità. Dopo tutto, la vita cristiana non riguarda solo la dottrina e la pratica, ma anche la spiritualità. Che dire dell’alternanza nell’anima tra calore e freddezza, amore e odio, mitezza e durezza, devozione e fedeltà, disperazione e incredulità? Cosa ci dicono questi movimenti interiori? Quali hanno a che fare con Dio e quali no? Come si affronta questa dimensione interiore? Sento che viene prestata troppo poca attenzione a questo ambito di interiorità, spiritualità e anima, e questo è un peccato” (nell’originale inglese, and that’s a shame).

Estratto da The Art of Spiritual Direction di Jos Moons SJ (p. 14) ».

I brani passati in rassegna mettono in risalto la necessità di un ritorno ad una nuova (ed antica) spontaneità grazie alla quale l’uomo, ciascun singolo uomo, «lasciando la presa» (omoi no o tebanashi), ritrova il suo esser “condotto” dal Principio, cioè dal Verbo, cioè dal Regno dei cieli che è in lui, l’azione trasfiguratrice essendo quella del Principio che trova condiscendenza da parte dell’uomo. E per questo è necessaria la viva consapevolezza dei limiti e dell’ostacolo che possono costituire, e spessissimo costituiscono, «l’autocoscienza e la volontà, il carattere volitivo e razionalistico, il pensiero logico», non esclusa, quindi, una troppo rigida adesione, del resto sempre soggettiva, alla dottrina scritta che resta pur sempre un’allusione a Ciò intorno a cui si esprime.

Brevemente, osserviamo un particolare non trascurabile costituito dal fatto che, stando ai Vangeli, «Il regno dei cieli è dentro di voi – entòs hymôn» Gesù lo dice durante la Sua predicazione, quindi ai non ancora battezzati Cristiani e prima dell’istituzione dell’Eucarestia che è il Sacramento principe della Cristianità, ciò facendo pensare (anche) ad una possibilità extra eucaristica, specialmente in tempi difficili come gli attuali, di fruire della trasfigurazione operata dal Principio, dal Verbo che, appunto, è già “dentro” (intra, entòs) l’uomo e che va lasciato operare con la Sua spontaneità. D’altra parte, anche il pagano Ovidio dice in Fasti VI, 5-6:

«est deus in nobis, agitante calescimus illo

impetus hic sacrae semina mentis habet»,

«c’è un dio in noi, c’infiammiamo quando quello si agita,

questo impeto ha i semi della mente divina».

Prima di concludere, propongo zenisticamente un interessante riferimento alla lingua giapponese: jihatsu-sei 自発性, cioè spontaneità, vale a dire:

«essere fatto dalla propria causa interna, non dall’influenza o dalla coercizione degli altri».

Da sottolineare l’importanza di hatsu 発: “partire”, “iniziare da”, “emettere”, “rivelare”, tutti significati indicanti una Fonte di Luce – il Principio, il Verbo – da cui fluisce (nagare 流) il Potere trasfigurante che va lasciato agire così com’è in Se stesso, con la sua ineffabilità, e non cristallizzato definitivamente – quindi ridotto – in una dottrina (seppur propedeuticamente necessaria), ciò richiamando tanto la domanda di Andrea Fassò circa la «paura di offuscare il senso della comunità, dell’ecclesia» (o addirittura insidiare il potere dell’organizzazione ecclesiatica?), quanto la perplessità di Jos Moons SJ: «Sento che viene prestata troppo poca attenzione a questo ambito di interiorità, spiritualità e anima, e questo è un peccato».

Si tratta quindi della necessità di un tornare ad abbandonarsi al moto della spontaneità; di una rinuncia all’autocoscienza e alla volontà; di un «lasciare la presa» fiducioso nel processo ab intra ad extra per il quale il Principio, il Verbo da cui si è inabitati – in nobis, en hemîn – viene lasciato agire come «nel bulbo del tulipano verso l’apertura del suo fiore».

