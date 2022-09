Radiospada. Catechismo sulla Vita e sulla Dottrina di N. S. Gesù Cristo.

Fino a martedì 13 settembre sarà possibile ordinare Catechismo sulla Vita e sulla Dottrina di N. S. Gesù Cristo di Mons. Jean–Joseph Gaume:

Le nostre Edizioni sono felici di annunciare l’uscita di questo volume, strumento ottimo che fornisce con precisione, scorrevolezza e fedeltà alla Dottrina, un buon numero di nozioni spesso dimenticate anche da tanti cattolici.

Nota delle Edizioni Radio Spada

Dopo il successo del Catechismo sulla veracità della Rivelazione Cristiana di Mons. Gaume (1802-1879) ecco un nuovo, utilissimo, Catechismo del prelato francese.

Se nel primo si trovava illustrata la meraviglia dell’ordine provvidenziale che gradualmente si compie e la chiarezza della Rivelazione cristiana, difesa dalla sua stessa bellezza, dalla sua unità, dalla sua profonda e verificabile coerenza, qui si entra in altri due campi: la vita di Cristo e il modo di unirci a Lui, applicando la Sua Dottrina e beneficiando dei Suoi Sacramenti. Il tutto, ancora una volta, attraverso il facile schema domanda-risposta.

I meriti dell’opera sono tanti: la chiarezza, la semplicità e, allo stesso tempo, la profondità. Sì, perché già dalla descrizione della Vita del Redentore si nota come in uno spazio di testo limitato si ripercorra in modo esaustivo tutto l’essenziale, fornendo un buon numero di nozioni spesso dimenticate anche da tanti cattolici. La parte sulla Dottrina e sui Sacramenti è intelligentemente declinata in questa chiave: tutto quanto dobbiamo sapere è ciò che ci serve per realizzare la nostra unione con Cristo. Anche qui con il modello tipico del catechismo vengono toccati e riassunti gli elementi fondamentali, approfondendo di volta in volta gli aspetti più importanti.

Arricchito di alcune note proprie di questa nuova edizione, aggiornato parzialmente nel linguaggio e presentato in una veste grafica adatta al nostro tempo, il Catechismo sulla Vita e sulla Dottrina di N. S. Gesù Cristo è un libro che non può mancare nella biblioteca di chi vuol formarsi nelle verità della sola Religione rivelata da Dio.

Le Edizioni Radio Spada, non a caso, hanno scelto una delle risposte che si troveranno nel testo per la quarta di copertina. Augurando a tutti una proficua lettura, la ripetiamo con convinzione:

Sì, la nostra fede in Gesù Cristo è ragionevole, poiché riposa sopra un fondamento solido. Questo fondamento è la parola di Dio attestata da miracoli incontestabili, suggellata col sangue di più milioni di martiri, ammessa dal mondo intero fin dall’origine dei secoli. Gli avvenimenti dell’antichità dei quali nessuno dubita, sono assai meno certi dei dogmi di nostra fede.

