FB Censura la Petizione di Pro Vita & Famiglia alla RAI. Firmatela, e Diffondetela.

È gravissimo Marco,

Facebook sta censurando Pro Vita & Famiglia perché non vogliamo usare i nostri soldi per confondere i bambini. Hanno appena cancellato dal profilo di Pro Vita & Famiglia la petizionecon cui chiediamo alla RAI di non usare il nostro canone per trasmettere “cartoni gay” per bambini. Non vogliamo che sia trasmesso l’episodio del cartone Peppa Pig in cui si parla di “due mamme lesbiche”. Basta lavaggi del cervello! Nel giro di poche ore Facebook ha cancellato il post per “incitamento all’odio”.

Difendere i nostri figli dall’indottrinamento Lgbt sarebbe “incitamento all’odio”? Assurdo. Marco, aiutami a reagire a questa violenza. Adesso possiamo aumentare il numero di firme e raggiungere l’obiettivo solo firmando la petizione tramite questa mail. Mi aiuti? Firma qui la petizione per chiedere alla RAI di non trasmettere l’episodio Lgbt di Peppa Pig né alcun altro “cartone gay” per bambini! (clicca qui) Credo che Facebook abbia agito anche su pressione della Lobby Lgbt. Appena abbiamo pubblicato la petizione si sono scatenati: insulti, minacce, offese. Si è scomodata persino Monica Cirinnà: