Messaggio da Marte: Ignorare Chi Semina Zizzania. Seguire Veri Pastori.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri è accaduto qualche cosa di singolare: ci ha scritto un amico di Osservatore Marziano, il che testimonia di quanto da mondi lontani il vostro blog è seguito e – come direbbero in Questura – “attenzionato”. Ci ha fatto, evidentemente, molto piacere. Giudicate voi se quello che scrive è condivisibile…Buona lettura.

°°°

Carissimo dott. Tosatti,

ho letto con molta attenzione il contributo di Eques Fidus, condivido pienamente la preoccupazione espressa riguardo il rischio di veder proibita (o, comunque, nuovamente ridotta a “concessione”) la veneranda Liturgia apostolica e perciò condivido pure l’appello ad un fronte comune dei cattolici (chierici e laici) in difesa della Dottrina e della Liturgia di sempre.

Si tratterebbe di combattere sullo stesso fronte “sparando in una medesima direzione” pur conservando proprie sensibilità e legittime opinioni.

Condizione minima per una simile unità è che tutti “sparino verso il comune nemico” e nessuno spari al commilitone.

Il mondo cattolico, quello tradizionalista in particolare, è noto per l’abilità nella “scissione dell’atomo”, specialità che consente di frammentare i fedeli in una miriade di gruppuscoli spesso tra loro ostili.

Nonostante ciò, sino a qualche mese orsono almeno il fronte anti-modernista appariva complessivamente ordinato grazie alla leadership morale costituita da tre Pastori assurti de facto a tal ruolo di guide mondiali: il cardinale R. L. Burke, l’arcivescovo C.M. Viganò, il vescovo A. Schneider.

Il complessivo comune sentire, i buoni rapporti intrattenuti tra loro dai tre Pastori e la complementarietà dei campi di interesse presidiati da ciascuno dei tre potevano far sperare che anche i più narcisi dei laici non osassero seminar zizzania.

Così non è stato: il più prevedibile dei seminatori di zizzania (è una vita che esercita quest’arte … non vi è realtà da lui frequentata che non abbia presto o tardi subito un suo “scisma”) ha iniziato prima una martellante campagna pro-vax, oggettivamente in opposizione all’arcivescovo Viganò e al vescovo Schneider (ma anche al cardinale Burke se ci atteniamo a quanto dichiarato dal Cardinale al convegno internazionale “Fede, Scienza e Coscienza- L’utilizzo di feti abortiti per la produzione farmaceutica” promosso da Renovatio 21) e poi, non pago, ha dichiarato guerra a mons. Viganò sul piano personale.

L’amico Eques Fidus propone una pace tra De Mattei e Viganò come mezzo per ottenere l’unità dei cattolici antimodernisti. Su questo punto dissento, non perché non ritenga fondamentale l’unità del fronte antimodernista ma, piuttosto, perché ritengo che tale unità stia nella comunione fraterna di tre Successori degli Apostoli (Burke, Viganò, Schneider) che i fatti di questi ultimi anni hanno provvidenzialmente eletto a riferimento mondiale per il mondo cattolico tradizionale. De Mattei è del tutto irrilevante!

Il dissenso con Eques Fidus è sul peso da attribuire a De Mattei (anche volendo prescindere dal giudizio sulla sua azione). Appare, infatti, del tutto sproporzionato mettere sullo stesso piano mons. Viganò e De Mattei, non solo perché il primo è un Successore degli Apostoli (Chiesa docente), arcivescovo e già nunzio negli USA mentre il secondo è un semplice laico (Chiesa discente) professore associato di Storia Moderna all’Università di Cassino ora in pensione, ma soprattutto per il reale peso dei due.

Monsignor Viganò per milioni di cattolici nel mondo (centinaia di migliaia solo in Italia) è il punto di riferimento e la guida, le “truppe” di De Mattei si possono invece contare sulle dita di una mano … e sono in continuo calo viste le sue ultime posizioni.

Che senso ha dunque invocare, come condizione per l’unità del fronte, un “trattato di pace” tra Viganò e De Mattei? Ripeto: De Mattei è del tutto irrilevante in Italia e, ancor più, nel mondo!

Monsignor Viganò, invece, è de facto il Pastore di milioni di cattolici in tutto il mondo.

Pensare ad un “trattato di pace Viganò-De Mattei” ha lo stesso grado di sensatezza che suggerire ad un leone impegnato in un duro scontro con un branco di iene di fare pace con la mosca che gli ha appena ronzato nell’orecchio.

Lasciamo stare De Mattei, lasciamolo al destino che lui stesso si sta costruendo.

Ciò che invece dobbiamo auspicare e per cui dobbiamo lavorare è la fraterna comunione dei tre Successori degli Apostoli: Burke, Viganò e Schneider.

Ciascuno con la propria specificità, le proprie legittime opinioni, il proprio stile e le proprie scelte comunicative ma uniti nella difesa della Verità tutta intera: Dogma, Morale, Liturgia!

Filosofo Marziano

°°°

