Un Libro sobre las “vacunas” y los ataques a Viganò: ¿Es posible un vínculo?

Muy estimados Stilumcuriales, como recordarán hace unos días hablamos de la próxima publicación de un libro sobre el tema de las “vacunas”, el covid y el aborto: Mors Tua, Vita Mea. Un libro que aborda el problema desde diferentes puntos de vista. Son quince intervenciones de otras tantas personalidades. El libro está editado por el profesor Massimo Viglione y es presentado por monseñor Carlo Maria Viganò; contiene una contribución de monseñor Athanasius Schneider, así como reflexiones de prelados, filósofos, médicos, juristas, historiadores y activistas en favor de la vida. A la vez que tratan un tema concreto, los autores amplían sus horizontes al ámbito político y social que caracteriza el sistema actual, creado con la Covid y la vacunación masiva. Ciertamente, se trata de una obra que sacará a la luz los aspectos mentirosos, social y moralmente negativos de la experimentación masiva que se está llevando a cabo. Es algo que no gustará ni a la Big Pharma, ni a la Big Tech ni a la Big Finance, bien correlacionadas en esta operación. Tal vez sea una coincidencia, pero en los días inmediatamente posteriores al anuncio se inició una campaña que intenta desacreditar a uno de los principales protagonistas de esta batalla en busca de la verdad, Monseñor Viganò. Una coincidencia fortuita, seguramente, ¿no? Habría que ser muy pícaro para sospechar que existe alguna relación entre ambos sucesos; aunque sólo los ciegos (o los que quieren serlo) pueden dejar de ver los largos y rezumantes que son los intereses de la Big Pharma y compañía, en el mundo de la política, de la salud y de la información. A continuación, encontrarán un brevísimo extracto -sólo unas pocas frases- de la introducción al libro escrita por Monseñor Viganò. Feliz lectura.

La barbarie en la que se encuentra nuestra sociedad es ya evidente: sus valores se van borrando poco a poco como vestigios odiosos de un mundo extinto, en beneficio de los delirios de la ideología globalista, que se revela cada vez más antihumana, antirreligiosa y anticristiana. El principio más antitético de esta barbarie infernal comparada con la civilización cristiana es el infanticidio, el sacrificio humano de víctimas inocentes ofrecidas a Satanás; y aún en el horror de verlo admitido descaradamente, no podemos sorprendernos si el aborto es propuesto por los satanistas como un verdadero ritual religioso al que, en nombre de la libertad de culto, se le debe reconocer protección. Los antiguos rituales paganos – omnes dii gentium demonia, dice el Salmo – reviven hoy en día en la ofrenda de sacrificio que las desdichadas madres creen poder reclamar como un derecho.

El suero génico llamado vacuna, como bien han señalado los científicos y especialistas, y como admiten los mismos productores, no garantiza la inmunidad; no excluye efectos secundarios graves a corto y largo plazo; no es eficaz con algunas variantes de Covid; no evita el uso de mascarillas ni los distanciamientos; en la mayoría de los casos aumenta el número de los que dan positivo en el hisopo y con ello el terrorismo mediático y el endurecimiento de las medidas de contención. Propuesto como una panacea, ha resultado no ser más que una fuente de enormes y escandalosos beneficios para la Big Pharma y, al mismo tiempo, un pretexto para imponer pasaportes sanitarios y otros sistemas de control de las masas y restricción de las libertades naturales.

El tema de la presencia de abortos en las vacunas había sido desacreditado hace décadas como divagaciones de conspiranoicos y fundamentalistas: hoy se admite cándidamente que los beneficios de las empresas farmacéuticas (y no sólo de ellas) legitiman el asesinato de inocentes. […] Y mientras planean vacunar a toda la humanidad inoculando el sacramento infernal, hay intelectuales católicos considerados “conservadores” que, para no perder el poco lugar que se les concede con condescendencia, pretenden ser paladines de la ciencia en el mismo momento en que ésta se transforma en brujería: no de manera diferente actuaron cuando, frente a la revolución conciliar, trataron de asegurarse un espacio de visibilidad atacando a los católicos tradicionalistas más que a los herejes modernistas. Su contribución a la causa acabó siendo contraproducente, mientras que los obreros de la iniquidad se gozan con el espectáculo de ver dividida en facciones a la ya débil y pendenciera compañía de los buenos.

