Un Libro sui “Vaccini” e gli Attacchi a Viganò: Possibile un Collegamento?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come ricorderete qualche giorno fa abbiamo parlato della prossima uscita di un libro in tema di “vaccini”, covid e aborto: “Mors Tua, Vita Mea”. Un libro che affronta il problema da diversi punti di vista. Ci sono quindici interventi di altrettante personalità. Il libro è curato dal prof. Massimo Viglione e introdotto da monsignor Carlo Maria Viganò; contiene un contributo di monsignor Athanasius Schneider oltre a riflessioni di prelati, filosofi, medici, giuristi, storici e attivisti per la vita. Pur trattando un argomento specifico, gli autori allargano i propri orizzonti all’ambito politico-sociale che caratterizza l’attuale sistema, venutosi a creare con il Covid e il vaccinismo di massa. Certamente si tratta di un’opera che metterà in luce gli aspetti menzogneri, socialmente e moralmente negativi della sperimentazione di massa che si sta operando. Qualcosa che non piacerà né a Big Pharma, né a Big Tech né a Big Finance, ben correlate in questa operazione. Sarà casualità, ma nei giorni immediatamente successivi all’annuncio è partita una campagna che cerca di screditare uno dei principali protagonisti di questa battaglia alla ricerca della verità, mons. Viganò. Una coincidenza fortuita, sicuramente, no? Bisognerebbe essere molto maliziosi per sospettare che vi sia qualche collegamento fra i due eventi; anche se solo i ciechi (o quelli che vogliono esserlo) possono non vedere quanto lunghe e stillanti interessi siano le braccia di Big Pharma e compagnia, nel mondo della politica, della sanità e dell’informazione. Qui sotto trovate un brevissimo stralcio – poche frasi – dell’introduzione al libro scritta da mons. Viganò. Buona lettura.

§§§

La barbarie in cui versa la nostra società è ormai evidente: i suoi valori sono via via cancellati come odiose vestigia di un mondo estinto, a vantaggio dei deliri dell’ideologia globalista, che si rivela sempre più antiumana, antireligiosa e anticristica. Di questa infernale barbarie il principio più antitetico rispetto alla civiltà cristiana è l’infanticidio, il sacrificio umano di vittime innocenti offerte a Satana; e pur nell’orrore di vederlo sfrontatamente ammesso, non possiamo stupirci se l’aborto venga proposto dai satanisti come vero e proprio rito religioso al quale, in nome della libertà di culto, debba essere riconosciuta tutela. Gli antichi rituali pagani – omnes dii gentium demonia, dice il Salmo – rivivono oggi nell’offerta sacrificale che madri sciagurate credono di poter rivendicare come un diritto.

….

Il siero genico chiamato vaccino, come hanno egregiamente evidenziato scienziati e specialisti e come ammettono gli stessi produttori, non garantisce immunità; non esclude effetti collaterali gravi a breve e a lungo termine; non è efficace con alcune varianti del Covid; non evita l’uso della mascherina e dei distanziamenti; nella maggior parte dei casi aumenta il numero dei positivi al tampone e con esso il terrorismo mediatico e l’inasprimento delle misure di contenimento. Proposto come panacea, si è rivelato essere solo fonte di enormi, scandalosi profitti per BigPharma e, parallelamente, pretesto per imporre passaporti sanitari e altri sistemi di controllo delle masse e di limitazione delle libertà naturali.

….

Il tema della presenza di aborti nei vaccini era stato screditato decenni orsono come farneticamento dei complottisti e degli integralisti: oggi si ammette candidamente che i profitti delle case farmaceutiche (e non solo) legittimano l’uccisione di innocenti. […] E mentre si pianifica di vaccinare l’umanità intera inoculando il sacramento infernale, vi sono intellettuali Cattolici ritenuti “conservatori” che, per non perdere lo strapuntino loro accordato con condiscendenza, giungono a farsi paladini della scienza proprio nel momento in cui essa si muta in stregoneria: non diversamente agirono quando, dinanzi alla rivoluzione conciliare, cercarono di garantirsi uno spazio di visibilità attaccando i Cattolici tradizionalisti più degli eretici modernisti. Il loro apporto alla causa finisce per essere controproducente, mentre gli operatori di iniquità si godono lo spettacolo di veder divisa in fazioni la già debole e litigiosa compagine dei buoni.

§§§

