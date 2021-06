Mons. Viganò risponde a de Mattei. Con Dolore. Quantum Mutatus ab Illo…

Carissimi Stilumcuriali, riceviamo e pubblichiamo questa nota dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò in risposta a un articolo apparso ieri su Corrispondenza Romana. Buona lettura.

Non posso non esprimere il mio stupore per le affermazioni che un illustre intellettuale cattolico, salutato come paladino della Tradizione e che non ha risparmiato alla Gerarchia critiche anche severe ma sempre ponderate e giuste, ha ritenuto di dover formulare nei miei riguardi. In realtà sarebbe stato sufficiente consultarmi a voce o per lettera, per dissipare i suoi sospetti e sentirsi rassicurare sul fatto che tutti i miei scritti, le mie dichiarazioni e le interviste rilasciate sono frutto di una maturazione di convinzioni delle quali rivendico con fierezza la piena paternità.