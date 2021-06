Canada. Come Accusare la Chiesa di Crimini Ignoti. Ma la Verità è Diversa.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nei giorni scorsi la scoperta, vicino alla scuola canadese Kamloops Indian Residential School dei resti dei corpi sepolti di 215 persone, in maggioranza bambini. Erano membri di una comunità di nativi, residenti nella scuola, che era stata fondata dal governo e dato in gestione alla Chiesa cattolica. Come vedrete dall’articolo qui sotto, la “scoperta” non era una scoperta; e quanto all’indignazione è comprensibile solo in quanto pretesto per accusare di comportamenti malvagi – senza prove o testimonianze – i cattolici che gestivano la scuola. Abbiamo già visto in altre occasioni (Irlanda, soprattutto) come questo genere di cose sia semplicemente un pretesto; e naturalmente l’occasione era troppo ghiotta perché Justin Trudeau il premier canadese più ligio e ossequiente al politically correct e a tutte le forme di potere anticristiano dei padroni del Mondo ci si è buttato a pesce, definendo questo tipo di educazione (quindi quella cattolica) come un “capitolo oscuro e vergognoso della storia del nostro paese”.

Stupisce che sull’onda di quello scandalo mediatico (ma come è mal consigliato Sua Santità!) il Papa sia intervenuto, senza darsi un tempo di approfondimento e riflessione, sulcaso delle fosse comuni di bambini indigeni. “Seguo con dolore le notizie che giungono dal Canada circa la sconvolgente scoperta dei resti di 215 bambini, alunni della Kamloops Indian Residential School, nella provincia della Columbia britannica. Mi unisco ai vescovi canadesi e a tutta la Chiesa cattolica in Canada nell’esprimere la mia vicinanza al popolo canadese traumatizzato dalla scioccante notizia”,ha detto Francesco al termine dell’Angelus

“La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato”, ha aggiunto Bergoglio, esortando le autorità politiche e religiose del Canada a continuare “a collaborare con determinazione per fare luce su quella triste vicenda e impegnarsi umilmente in un cammino di riconciliazione e guarigione”.

Vi offriamo ora la traduzione di questo articolo molto illuminante di The B.C. Catholic su tutta la vicenda. Buona lettura.

§§§

Quando il 27 maggio il capo della Kamloops Indian Band ha annunciato che i ricercatori avevano localizzato i resti di 215 bambini in tombe senza nome vicino alla ex Kamloops Indian Residential School, ha detto che la scoperta confermava ciò che lei e la sua gente sapevano da tempo, cioè che molti bambini erano morti mentre frequentavano la Residential School.

“Avevamo una conoscenza nella nostra comunità che siamo stati in grado di verificare”, ha dichiarato Rosanne Casimir in un comunicato stampa, spiegando che il radar a penetrazione del suolo era stato usato per localizzare le tombe.

Infatti, come ha scritto Tristin Hopper del National Post in risposta alla diffusa espressione di “shock” e “incredulità” sulla scia della notizia, l’esistenza di tali cimiteri non è mai stata un segreto. “Le comunità e i sopravvissuti sapevano che i corpi erano lì, così come qualsiasi indagine o commissione governativa che si è preoccupata di chiedere”, ha scritto.

La fondamentale Commissione per la Verità e la Riconciliazione è stato uno di questi organismi che ha fatto inchieste, e nel 2015 ha riferito che la sua ricerca ha dimostrato che, dei 150.000 bambini delle Prime Nazioni, Inuit e Metis che hanno frequentato le Scuole Residenziali Indiane del Canada, circa 4.000 sono morti, e molti sono stati sepolti in tombe senza nome vicino alle scuole. “Era un tasso di morte determinato da livelli molto più alti di malnutrizione, malattie e abusi rispetto alla norma dell’epoca nelle scuole bianche”, ha riferito la TRC.

Il rapporto della TRC si è basato sul lavoro di molti investigatori e consulenti, tra cui il Dr. Scott Hamilton, un professore del Dipartimento di Antropologia della Lakehead University di Thunder Bay, che ha lavorato dal 2013 al 15 per identificare le tombe legate alle scuole residenziali in tutto il Canada.

Il suo rapporto scritto di 44 pagine Dove sono sepolti i bambini? è stato reso pubblico solo dopo l’annuncio del capo Casimir. Hamilton ha detto in un’intervista con The B.C. Catholic che crede che il suo studio fornisca importanti dettagli e contesto per un pubblico alle prese con le implicazioni della notizia di Kamloops.

Di particolare preoccupazione per lui è il fatto che molte notizie hanno descritto il luogo di sepoltura di Kamloops come una fossa comune, un termine spesso usato per descrivere siti associati a crimini di guerra o massacri in cui le persone uccise tutte in una volta sono sepolte in massa in un sito che viene poi nascosto.

Infatti, le morti nelle scuole residenziali si accumulavano di anno in anno, con “fluttuazioni selvagge” che probabilmente riflettevano epidemie periodiche, ha detto Hamilton. Gli alti tassi di mortalità continuarono fino alla metà del 20° secolo, quando finalmente scesero per eguagliare quelli della popolazione generale.

Hamilton ha detto che la descrizione della “fossa comune” “manca il punto con la storia della scuola residenziale”, una storia che si è svolta per più di un secolo e in cui le condizioni spaventose hanno portato ad alti tassi di mortalità a causa di malattie, la più devastante delle quali era la tubercolosi.

Gli studenti deceduti erano spesso sepolti in semplici cimiteri vicino alle scuole, perché le autorità federali non fornivano fondi per mandare i corpi a casa o per praticare sepolture adeguate. Il risultato, ha detto Hamilton a The B.C. Catholic, era che i bambini venivano sepolti in “tombe da poveri” de facto con semplici croci di legno che si sono deteriorate e sono scomparse nel corso dei decenni. Il suo rapporto non ha trovato alcuna prova che i funzionari scolastici intendessero nascondere le tombe.

Le malattie trasmissibili erano una causa primaria di cattiva salute e morte per molti aborigeni durante il 19° e l’inizio del 20° secolo, ha scritto Hamilton nel suo rapporto.

“Alcuni bambini potrebbero aver contratto la malattia a casa prima di frequentare la scuola, ma altri sono stati probabilmente infettati nelle affollate, spesso insalubri e mal costruite scuole residenziali”, ha scritto.

Ha anche notato nel suo rapporto che, poiché le prime scuole residenziali operavano in un periodo di alti tassi di mortalità ed erano associate a missioni situate vicino alle riserve, “i cimiteri delle missioni probabilmente contengono sia i corpi dei bambini delle scuole locali che di altri membri della comunità”.

Ha anche scritto che, in alcune aree, è probabile che i resti degli insegnanti e dei loro stessi figli, delle suore e dei preti si trovino anche nei cimiteri legati alla scuola.

Hamilton ha scritto che la fine del XIX secolo fu un periodo di “assistenza sanitaria relativamente poco sviluppata, con popolazioni indigene epidemiologicamente vulnerabili che entravano in contatto continuo con i nuovi arrivati Euro-Canadesi.2.2(A).

I modelli di malattia e morte all’interno delle scuole probabilmente imitavano quelli delle riserve, “ma le condizioni di vita affollate e generalmente povere all’interno delle scuole possono aver esacerbato il problema”.

La scoperta di Kamloops “non mi ha sorpreso, purtroppo”, ha detto nell’intervista. “Ma quello che mi ha sorpreso negli anni dall’ultima volta che sono stato coinvolto in questo dossier è che c’è stato un sacco di chiacchiere, un sacco di ‘noi dobbiamo’ nel 2015. E da estraneo che guarda dentro, non rilevo molte azioni sostanziali”.

Nel suo rapporto sulle sepolture associate alle Indian Residential Schools, l’antropologo Dr. Scott Hamilton ha scoperto che non solo il governo federale non è riuscito a sviluppare una politica su come gli studenti deceduti dovrebbero essere sepolti (a parte istruire i funzionari scolastici a spendere il meno possibile), ma Ottawa non ha prodotto alcun piano per la manutenzione dei cimiteri dopo la chiusura delle scuole.

Inoltre, Hamilton ha scoperto che mentre alcune tombe e cimiteri associati alle scuole residenziali sono conosciuti e mantenuti, “altri sono ora sconosciuti o incompletamente documentati nella letteratura, e potrebbero anche essere scomparsi dalla memoria locale”.

Ha scoperto che molti dei cimiteri inattivi e ricoperti di vegetazione non possono essere facilmente identificati. “Senza una documentazione formale, diventa più difficile offrire protezione dallo sviluppo contemporaneo o futuro del territorio”, ha scritto nel suo rapporto, intitolato Dove sono sepolti i bambini?

“Anche quando si considerano i cimiteri attualmente conosciuti e mantenuti, alcune tombe possono giacere senza essere riconosciute dopo il decadimento e la scomparsa delle lapidi di legno e delle recinzioni dei cimiteri. Questo rappresenta una seria sfida per identificare, commemorare o proteggere le tombe senza nome e i cimiteri non documentati”.

Hamilton ha detto a The B.C. Catholic che ha dovuto ricorrere alle foto satellitari di Google Earth e alle immagini di Google Street View per scoprire la posizione di molti dei cimiteri.

Il suo rapporto, completato nel 2015 ma pubblicato online solo dopo la notizia delle 215 tombe a Kamloops, ha chiesto lo sviluppo di strategie per la documentazione, la commemorazione e la conservazione dei cimiteri – strategie che dovrebbero essere guidate dalle Prime Nazioni più colpite.

Ha anche raccomandato che ulteriori informazioni sui cimiteri “devono essere ricercate” presso i sopravvissuti e altri detentori di conoscenze; la raccolta e l’integrazione di dati d’archivio e di conoscenze locali dovrebbero precedere qualsiasi ispezione tecnica potenzialmente invasiva di un sito cimiteriale; e le informazioni sui cimiteri devono essere rese disponibili alle agenzie di pianificazione e regolamentazione per migliorare la protezione del cimitero.

Guardando indietro al suo lavoro, Hamilton ha detto di aver trascorso centinaia di ore cercando di trovare risposte su dove fossero sepolti gli studenti deceduti.

“Era spesso molto frustrante, ma è diventato molto logorante. È qualcosa che è importante per me, ma è anche qualcosa che ho potuto fare nel mio piccolo per affrontare il dolore e la sofferenza che i ragazzi che non sono riusciti a tornare a casa [hanno vissuto], così come quelli che sono sopravvissuti all’esperienza”.

§§§

