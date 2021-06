Visita Apostolica alla Congregazione per il Clero. Parte Stella, Arriva Osoro?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, dopo la Congregazione per il Culto Divino, anche la Congregazione per il Clero sta per ricevere una visita apostolica. L’ha annunciato il vescovo incaricato, Egidio Miragoli, di Mondovì, in una e-mail ai suoi sacerdoti:

«Voglio anticiparvi personalmente una notizia che verrà resa nota questa mattina e che mi coinvolge – ha scritto il vescovo mons. Egidio Miragoli in una mail a tutti i sacerdoti della diocesi lunedì mattina 7 giugno –. In occasione della recente Assemblea CEI, Papa Francesco ha voluto incontrarmi “per chiedermi un favore”: compiere una visita, a nome suo, alla Congregazione per il Clero. Il giorno 3 giugno, poi, in un incontro a Santa Marta, mi ha precisato meglio le sue attese. Superfluo dire come la richiesta mi abbia colto di sorpresa e come, naturalmente, io abbia dato la mia disponibilità. Questo impegno, che comporta soprattutto l’incontro, a Roma, con il personale della Congregazione, richiederà un po’ di tempo che ora non so quantificare, ma presumibilmente occuperà almeno il mese di giugno, sia pure in modo non continuativo. I primi incontri inizieranno già mercoledì». «Con questo scritto volevo comunque rassicurarvi – conclude il vescovo Egidio Miragoli dopo la decisione di Papa Francesco – circa gli impegni in agenda (a cominciare dal calendario delle cresime) che rimarrà invariato. Per il resto sono a chiedervi un po’ di pazienza e comprensione, nella certezza che sapremo armonizzare le esigenze comuni e continuare come previsto il nostro cammino».

Quali siano le attese del Pontefice regnante, che per la seconda volta compie questo gesto – certamente inusuale – di inviare un visitatore apostolico in un Ministero romano, non è dato sapere. Secondo alcuni in Vaticano in realtà il Pontefice vorrebbe istituire come prassi una visita apostolica in ogni Congregazione nel momento in cui se ne cambia il titolare.

La Congregazione per il Culto Divino era retta dal card. Sarah; certamente su una linea ben precisa, e apparentemente diversa su molti punti da quella di papa Bergoglio. Quindi, anche se non mancavano – Roche, Maggioni – i portabandiera della sensibilità opposta a Sarah, forse si poteva interpretare la visita apostolica come uno schiaffo al porporato uscente.

Ma al Clero, dal settembre 2013 – pochi mesi dopo l’elezione – c’è il cardinale Beniamino Stella, che ha compiuto un’operazione radicale di epurazione al Clero, nei confronti di chiunque fosse sospetto di simpatie verso la tradizione, di fedeltà alla gestione precedente, quella del card. Mauro Piacenza, spostato alla Penitenzieria. Stella compirà 80 anni ad agosto; in realtà avrebbe dovuto lasciare cinque anni fa, ma era uno degli uomini cardine del regno di Bergoglio, il suo Laurenti Beria, secondo alcuni; non a caso era inserito in tutte le Congregazioni più importanti, e per la sua posizione poteva disporre di un patrimonio di informazioni da offrire al Pontefice. Che cosa può voler mai sapere papa Bergoglio dal buon mons. Miragoli, di cui non fosse già a conoscenza? Forse una risposta la si può cercare nel curriculum di mons. Miragoli, Docente di Diritto Canonico, e dal 2019 membro del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delicta reservata, istituito presso la Congregazione per la dottrina della fede. Dlicta Reservata, o Delicta Graviora riguardano i delitti compiuti contro fede, morale e celebrazione dei sacramenti.

L’annuncio della Visita fa supporre che siano imminenti le dimissioni dell’attuale Prefetto, il card. Stella, che, come abbiamo detto compirà ottanta anni ad agosto. E forse, come nel caso della Congregazione per il Culto Divino, questa consultazione vuole essere propedeutica alla nomina del successore di Stella. Per cui qualche sito fa il nome anche del card. Osoro, di Madrid, uomo di fiducia del Pontefice.

