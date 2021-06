Cristina, Denise, e l’Ingiustizia. E il Silenzio del Ministro Elena Bonetti.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mentre la follia gender trabocca ovunque nel mondo occidentale, e spinge con il DDL liberticida Zan per irrompere anche in questo sventurato Paese, ci sembra interessante riportare la storia narrata su Facebook dal sen. Pillon. Una vicenda esemplare, testimonianza ulteriore di come quello sciagurato progetto sia in realtà contro le donne. Ma quelle de sinistra non se ne accorgono…un po’ come nel caso della ragazza pakistana. Buona lettura.

§§§

Buongiorno amici. Oggi parliamo di cosa è successo in Italia in questi giorni a Cristina Sanulli e Denise Neumann. Si tratta di due atlete che hanno saputo costruirsi, a prezzo di duri sacrifici, un percorso di eccellenza sportiva nel panorama dell’atletica leggera, riuscendo a conciliare il loro lavoro e gli impegni familiari con il costante allenamento settimanale.

Erano imbattibili. Erano.

A fine 2020 tuttavia Cristina e Denise sono state costrette a lasciare la medaglia d’oro a Valentina Petrillo, atleta transgender uomo che si percepisce donna.

Sentiamo le loro parole: “L’altezza, la larghezza di spalle e bacino, il livello muscolare erano diversi dai nostri. A livello internazionale capita di incontrare avversarie – soprattutto tra le americane – grandi e potenti, ma con Valentina l’impressione è stata un’altra. Come detto, ho giocato a lungo a calcio, incrociando i tacchetti con atlete anche molto mascoline. Ma mi sentivo alla pari, sensazione che non ho mai percepito quando, in campo, giocavamo contro uomini che, per quanto scarsi, hanno una stazza e una potenza superiori. Sensazione che non ho percepito nemmeno ad Arezzo, contro Valentina”. “Condivido – aggiunge Sanulli –: non mi sono sentita di avere gareggiato alla pari. Era la mia gara, l’obiettivo della stagione. La preparavo da tempo, volevo vincere. È innegabile: l’amarezza c’è”.

In questi giorni, secondo quanto riportato dalla stampa on line, Cristina Sanulli, Denise Neumann e altre atlete hanno presentato ricorso e chiesto l’intervento del monistro Bonetti, che tuttavia fino ad ora ha rifiutato ogni risposta.

Mi chiedo se col ddl Zan le legittime pretese di parità e di lealtà delle competizioni sportive femminili non rischierebbero di esser processate e punite come transfobiche.

Eppure basta uno sguardo alla fotografia del podio per capire…

Massimo rispetto per tutti, ma i maschi gareggino coi maschi, e le femmine con le femmine.

E questa non è transfobia, ma autentico buon senso..

§§§

