Benedetta De Vito. Il Giardino Incolto, e la Metafora del Bene e del Male.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, respiriamo qualche minuto di aria di vacanze con questo articolo di Benedetta De Vito, dalla Sardegna. Che anche nel suo giardino però vede il messaggio dei tempi che stiamo vivendo…Buon rilassamento e buona lettura…

§§§

Quando il conte veneziano Luigi Donà delle Rose costruiva il suo sogno a Porto Rotondo e in Sardegna c’erano ancora i “banditti”, le donne sempre in lutto e gli uomini in completo di fustagno, mio padre, insieme a due ingegneri come lui, presa l’orientale sarda allora deserta, scese a sud di Olbia e si trovò naso a naso con Tavolara, un’isola rosa e celeste che sembra un pezzo d’alpe con i piedi nel mare. Lì, in terraferma, comperò un pezzo di roccia arrampicato sull’aldia bianca e ci costruì una casa-capanna di cotto, gesso e legno, chiamandola la nostra villa al mare. Lì ho passato lunghe estati solitarie, senza tv né telefono e lì ho incontrato, piccolissima, il Signore. Ma la storia che vorrei raccontare non riguarda la mia infanzia (e per fortuna dirà qualcuno), né la notte in cui mi trovai davanti all’infinito e alle stelle, lassù, che mi parlarono, facendomi correre un brivido sulla schiena e liberando il mio cuore dalla prigionia del mondo, ma è quanto mi ha raccontato, in questi giorni miei sardi, tornata nell’incanto di allora, il giardino che ricama tutt’attorno la casa e che, per dodici anni, per motivi che terrò riposti nell’armadio del cuore, è stato lasciato allo sbando, divorato dall’incuria e dall’abbandono.

Dunque, eccomi qui, alta sull’aldia, con il mio bel completino di attrezzi, guanti, rastrello, zappetta, che mi serviranno per diserbare, pulire, tagliar rami e cime e ridare lo smalto antico alle erbe care che portano i bei nomi che mi insegnò mia madre: ecco il plumbago dai fiori cilestrini che sembrano farfalle posate sul ramo, la lantana con i suoi cappellini a fiori piccini dai colori d’agrume, il ginepro odoroso, il mirto spettinato, con le sue bacche succose. Ho cominciato, va da sé, con le aiole che costeggiano le scale di legno dell’entrata, pensando che mi sarei limitata a fare una romanella e a pulire lì dove cade l’occhio dell’ospite che verrà. Invece, man mano che strappavo a viva forza le secche erbacce, creando dei piccoli covoni di paglia e fiori, i cespugli e gli alberelli più lontani parevano chiamarmi, mentre, nel cielo svolazzava, nella sua tutina azzurra e nera, la ghiandaia di casa. “Vieni, vieni a vedere, finalmente sei qui, da tanti anni ti aspettavamo”.

“Arrivo, arrivo”, ho risposto e via verso la boscaglia. Ed è lì che ho trovato le gramigne più cattive, che avevano già attaccato i rami più bassi di un bosso ed erano salite più su lungo il fusto di un olivastro d’argento. E poi, girando lo sguardo, eran qui e lì e dovunque, con le loro sciarpe di foglie secche. “Non vedi, ci strangolano?”, piangevano gli alberi e mi chiamavano anche gli altri, a gran voce, chiedendomi di liberarli. E guardando le male erbe ho notato che ce ne sono di tre tipi. La prima, bellina, pare una piantina a modino, con certe foglioline leggere che a toccarle, però, par di aver tra le dita il vinavil. La seconda ha l’aspetto di un innocuo alberello che, però, nel sollevarsi si fa serpente e, in metamorfosi, si involtola a spire e soffoca la vita. La terza è cattiva fin da principio. Ha le spine sul dorso e le foglie a forma di cuore, un cuore di spine. Tutte e tre, come vampiri, saltano addosso a cespugli e alberi, e, uccidendo l’ospite, raggiungono il sole. E sono, in metafora, i tre tipi di tentazioni che noialtri si incontra per la via…

Così, dichiarata la guerra alle male piante, mi sono data da fare e ogni giorno, mattina e sera, sono lì che stacco, strappo, taglio, recido, restituendo la libertà alle mie fronde sarde. E oggi pomeriggio, mentre me ne stavo seduta in un canto a riposare, con i gatti matti intorno alla ricerca perenne di mettere qualcosa tra i denti, d’un tratto, ho capito che anche noi siamo come quegli alberi attaccati dalle male piante, che, stringendoci un laccio al collo, ci spingono verso il burrone e la morte. Sì, è così, io, qui non ho la televisione, ma le code per i vaccini mi paiono la coda di bimbi che il pifferaio magico portò via dal villaggio e in una grotta senza uscita…

La gramigna di Satana ha, restando nella metafora, prima eliminato il Giardiniere, cioè il Signore, poi piano piano, appiccicosa, serpentina, cattiva, ha creato la paura, offerto un finto rimedio e soffocato il bene, chiamandolo male e ora si appresta, ma è una pia illusione la sua (perché il dragone è sempre perdente) a uccidere la vita.

Oddio, mi alzo in piedi. Respiro. Eh sì, in tutti questi anni, anche nel bel giardino sardo, si è combattuta una guerra sotterranea tra il bene e il male. Eppure, nonostante tutto, anche se il male era lì tutto il tempo, nelle sue odiose spire, la vita ha trionfato lo stesso: gli alberi verdi. Io, cieca, non mi sono accorta di nulla. Come cieca e addormentata mi pare l’umanità che vede bianco di vita lì dove il nero la veste di morte. E mi chiedo se strapperebbero le lantane e non le gramigne. Sorrido tra me mentre riprendo il lavoro.

La vita trionferà, il bene è più forte perché viene da Dio che ci ama. Sono contenta: tolte le male erbe, il giardino splende e sorride e così sarà anche nel mondo, dove trionferà – ed è così ne sono certa – il Cuore Immacolato di Maria.

§§§

