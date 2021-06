Colloquio Telefonico con mons. Schneider. “Preghiera, Riparazione ed Espiazione”.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico del nostro sito, Silvano Pironi, ci ha inviato questo breve reportage sul colloquio telefonico che ha avuto con mons. Athanasius Schneider, vescovo ausiliare di Astana. Lo ringraziamo, e offriamo il suo scritto alla vostra attenzione e riflessione. Buona lettura.

§§§

Cari amici! Ho avuto modo di colloquiare con Sua Eccellenza Mons Athanasius Schneider. È mia intenzione condividere con voi il colloquio e le chiare indicazioni che mi ha fornito Sua Eccellenza, affinché ognuno cresca nella consapevolezza, fortifichi la fede e sia sempre più una piccola luce nelle tenebre del nostro tempo!

Amici preghiamo uniti, adorando il Padre in Spirito e Verità affinché il Signore nella Sua infinita misericordia abbrevi il tempo della prova e intervenga “rovesciando i potenti dai troni” (Lc 1,52) perché “egli riduce a nulla i potenti e annienta i signori della terra” (Is 40,23).

Sua Eccellenza mi ha invitato a resistere nella fede e a permanere nella Verità, ribadendo che per un cattolico non è moralmente lecito lasciarsi inoculare il siero genico ottenuto con lineamenti cellulari di feti abortiti. Bisogna resistere con fede eroica nello Spirito dei Santi Martiri e mentre usiamo i mezzi necessari per la nostra vita terrena e salute corporale, confidare sempre più nella Santa Provvidenza, qualsiasi cosa accada intorno a noi, rifugiandoci con somma fiducia nel Cuore Immacolato di Maria e nel Sacratissimo Cuore di Gesù.

Sua Eccellenza ha affermato che dobbiamo unirci spesso a Gesù Eucaristico, facendo atti di riparazione ed espiazione.

Partecipare dove è possibile alla Santa Messa in Rito Romano Antico, ricevendo Nostro Signore in ginocchio e sulla lingua. Bisogna evitare le chiese dove Nostro Signore viene profanato e calpestato.

Ha ammonito dicendo che gli atti di profanazioni dell’Eucaristia “attira i castighi di Dio”. Sempre più spesso accadono atti di profanazioni dell’Eucaristia, quando l’ostia consacrata e i frammenti Eucaristici cadono giù e sono calpestati, e questo accadde in tanti luoghi, persino in vari Santuari, abbazie e parrocchie.

Davvero Nostro Signore viene calpestato (per mezzo appunto della comunione sulla mano) e profanato (tramite anche furti sacrileghi), e purtroppo quasi nessuno dei responsabili nella Chiesa fa nulla per impedire tutto questo. Dal loro comportamento verso il sacramento dell’Eucaristia una gran parte dei sacerdoti oggi danno l’impressione di non credere più nella Presenza Reale e nella Transustanziazione di Nostro Signore nella Santissima Eucaristia.

Se ci fosse ancora fede, se davvero si crede in quello che avviene durante la consacrazione eucaristica, questi abomini non verrebbero permessi o perlomeno ostacolati in tutti i modi possibili. E invece la maggioranza dei responsabili nella Chiesa fa nulla.

Mi ha esortato a chiedere nella preghiera la grazia che la Provvidenza Divina mandi sacerdoti con zelo apostolico disposti nel tempo che giungerà, a celebrare la Santa Messa in caso di necessità ed emergenza in casa dei fedeli, coinvolgendo in questo anche famiglie fedeli.

Nel contempo mi ha detto di poter continuare come estrema soluzione, seppur con massima attenzione, ad utilizzare il purificatoio nel momento della Comunione nei luoghi dove è vietata la Comunione sulla lingua.

Ha aggiunto inoltre che non serve fuggire chissà dove quando giungerà il tempo peggiore, ma “ognuno rimanga dove il Signore lo ha posto totalmente abbandonato nella Santa Provvidenza di Dio”.

Solo il Signore potrà intervenire e lo farà al momento opportuno mandando in frantumi i piani delle élite mondiali anti-cristiane. La politica con i vari politicanti è stata definita da Sua Eccellenza “burattini al servizio delle élite mondiali, poiché non c’è più una differenza significativa riguardo all’ideologia regnante tra i partiti governativi e quelle di opposizioni, ovviamente escluse rare eccezioni che ringraziando Dio ci sono!”.

Avanti con fiducia, amore e perseveranza!

LE TENEBRE NON PREVARRANNO!

§§§

