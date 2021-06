Paoloni: los amos de Occidente no viven en Washington ni en Berlín…

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum curiae, un amigo nos ha señalado este artículo muy interesante del escritor y bloguero Elio Paoloni, que ofrecemos a la atención y reflexión de ustedes. Buena lectura.

EL CONGO BELGA NO ERA BELGA

o El que hiere con la globalización…

Durante treinta buenos años, un país ocho veces más grande que Italia fue posesión personal de Leopoldo II de Bélgica. El colonialismo, embrión de la globalización, era piloteado por las monarquías: la Compañía de las Indias, dotada de poder militar, cuando se hizo tan rica como para convertirse en un Estado dentro del Estado fue puesta en su sitio por la Ley de Indias. Durante décadas, las multinacionales (un término engañoso: eran empresas muy nacionales, como las siete hermanas, empresas estatales) han sido el brazo expansivo de Estados Unidos y otras potencias, pero el verdadero poder derivaba de los portaaviones, la evolución de las cañoneras. La fuerza era de los Estados. En resumen, las naciones estaban al mando.

Todavía se sigue pensando hoy la competencia planetaria en términos de conflicto entre naciones (la famosa multipolaridad), quizás engañados por la circunstancia de que algún país (sin citar nombres) sigue fuertemente dominado por el poder político y consigue sacar verdaderos beneficios de la globalización, ¿pero estamos realmente seguros de que el gobierno de Estados Unidos actúa por su cuenta, aunque condicionado por los conocidos lobbies? ¿El ectoplasma Biden defiende el destino de su país y, por tanto, de Occidente?

Antes las multinacionales eran verdaderas empresas, con socios, accionistas y consejos de administración. La política estadounidense estaba dominada por el aparato militar-industrial, algo sencillo de entender. Hoy en día un individuo, George Soros, posee una riqueza equivalente al PIB de un país africano, al igual que Leopoldo. Pero Leopoldo encarnaba a su país, sostenía las fortunas de la nación. ¿De qué poder sería Soros un agente, naturalizado estadounidense, pero nacido en Hungría, y además judío (desarraigado incluso antes de nacer, entonces)? Morton Abramowitz, ex embajador de Estados Unidos en Tailandia y Turquía, lo ha definido como “el único ciudadano privado con su propia política exterior”. Sin embargo, como esa política parece encajar a menudo con los intereses de la Casa Blanca (al menos cuando está habitada por los Demócratas) y su fundación goza del apoyo del Departamento de Estado y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), algunos sostienen que el especulador es una marioneta, no un titiritero. El dilema es precisamente éste: ¿quién es hoy el titiritero?

Un detalle curioso: el padre de Soros era esperantista: con la lengua internacional artificial pretendía crear una nueva patria planetaria “virtual”. Su hijo está realizando físicamente lo que para su padre era un sueño de aficionado. Individuos como Soros, Gates (¿alguien cree que los designios de Bill Gates son funcionales a los intereses del ciudadano estadounidense?), Bezos (que exprime a los empleados como si estuviéramos en la Inglaterra de 1800) no tienen raíces reales, son cosmopolitas que navegan por encima de los anticuados conflictos entre naciones.

No responden a nadie, ningún Papa o arzobispo los ha coronado, ningún ciudadano los ha votado. Se autolegitiman, se autoincorporan. A la manera de los antiguos gobernantes se presentan como taumaturgos (los preservamos del virus). Están en condiciones de desencadenar verdaderas mutaciones antropológicas, que, al menos por ahora, no implican -no del todo- a algunas naciones sólidas, por casualidad todas orientales (China, Rusia, Irán, Turquía, tal vez la India).

Los amos de Occidente no residen en la Casa Blanca, ni en el Número 10 [de Downing Street, en Londres], ni en ningún otro lugar. No habitan, vuelan en los cielos. No tienen poder para servir: ellos mismos son uno de los polos. Un polo no territorial. Su bandera es una agenda.

Una agenda humanitaria, filantrópica, despótica y transhumanista.

Elio Paoloni

www.eliopaoloni.it

Publicado en italiano el 31 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/2021/05/31/paoloni-i-padroni-delloccidente-non-abitano-a-washington-o-a-berlino/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

