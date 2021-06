Montagnier: Vaccinare i Bambini? Sono Scandalizzato! Effetti Sconosciuti.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mentre la pressione della propaganda vaccinale si fa sempre più forte, a dispetto della ragione e della prudenza, e si parla apertamente di vaccinare anche i più giovani, cioè quelle categorie in cui la mortalità legata al Covid 19è giudicata da molti irrilevante, ci sembra interessante condividere con voi questo spezzone di intervista del prof. Lux Montagnier, biologo e premio Nobel, nella nostra traduzione. Buona lettura.

Pr. Luc Montagnier denuncia la follia del vaccino sui bambini. " Mi scandalizza la voglia di vaccinare i bambini […] L'RNA messaggero che iniettiamo oggi può avere effetti per le generazioni future che non possiamo rilevare se non li cerchiamo." pic.twitter.com/Am9xX77v2P — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) May 28, 2021

Sono scandalizzato dal fatto che si vogliano vaccinare dei bambini. Perché così si toccano proprio le generazioni future.

Bisogna sapere per esempio, in relazione al glifosato, ci sono studi recenti che ci sno effetti epigenetci, che dimostrano che nipoti persone che mangiano del glifosato nella loro lella loro alimentazione, trasmettono qualche cosa ai figli, e ai nipoti.

Ci sono effetti epigenetici, e il rna messaggero che usate per i vaccini può ben avere effetti sulle generazioni future, che non si scoprono se non li si cerca.

Non si conoscono gli effetti a medio e lungo termine, siamo nell’ignoranza più totale e proclamare la vaccinazione per tutti è una follia vaccinatori contro cui mi alzo in piedi assolutamente e non dicono e non l’ho mai detto che tutti moriranno di vaccino, ma dico che molte persone soffriranno per il vaccino, e questo non è ammissibile.

Effetti possibili sulle generazioni future, ma anche nel giro di cinque dieci anni effetti inin quelle che sia chiamano malattie degenerative.

