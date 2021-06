L’Assemblea CEI e il DDL Zan. Contorsioni per Salvarsi l’Anima. Mascarucci.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Americo Mascarucci commenta con grande chiarezza – quella che manca ai vescovi italiani – il comunicato finale della Conferenza Episcopale Italiana, che riecheggia l’ambiguità già espressa dal suo presidente, Gualtiero Bassetti, in tema del DDL liberticida Zan; una legge inutile – perché il problema “omofobia” non esiste, pericolosa e dannosa, come si può ben capire dagli esempi di altri Paesi dove disposizioni analoghe sono già in vigore. In calce, pubblichiamo qualche riga della Prima Lettera ai Romani di San Paolo. Che pena, questi “Pastori”. Buona lettura.

Sisto IV pensò così di mettersi a posto la coscienza raccomandando ciò che era impossibile ottenere. Una vicenda che assomiglia molto a quanto deciso nell’ultima assemblea generale della Conferenza Episcopale in merito al Ddl Zan. Come recita il comunicato conclusivo “circa il disegno di legge recante ‘Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità’, i Vescovi hanno convenuto sulla necessità di un ‘dialogo aperto’, auspicando una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative, che coniughi il rifiuto di ogni discriminazione con la libertà di espressione”.

Il che sta a significare chiaramente che la Cei è favorevole al provvedimento ma deve salvare la faccia e quindi dire sì con qualche “però” allegato. Raccomandazioni che sembrano buttate là per mettersi a posto la coscienza. Si è partiti con il presidente Gualtiero Bassetti che ha aperto al ddl dicendo che non è da affossare ma da migliorare; poi a dargli manforte è arrivato “Tarquinio il superbo” che dalle pagine di Avvenire ha proditoriamente bacchettato i lettori che hanno osato esprimere dubbi sull’atteggiamento ondivago dei vescovi, sostenendo che una legge contro l’omofobia è comunque necessaria.

Come se non bastasse nelle ultime ore a Palermo si è verificata un’aggressione contro una coppia gay, fatto questo che è stato subito cavalcato dai sostenitori del Ddl per affermare che non è più possibile rinviarne l’approvazione, perché nel Paese esiste un’emergenza omofobia. Le organizzazioni Lgbt hanno annunciato di scendere in piazza nel capoluogo siciliano e stiamo pur certi non mancherà nemmeno la benedizione dell’arcivescovo Corrado Lorefice da sempre sostenitore dell’accoglienza per le coppie gay.

Ma come abbiamo spiegato più volte, gli autori dell’aggressione vanno individuati, arrestati e puniti come già prevede il codice penale per aver picchiato e ferito delle persone, essendo non degli omofobi ma dei delinquenti. Invece no, si vuole che per i gay, i trans e le lesbiche la legge sia diversa e che la violenza contro di loro sia riconosciuta più grave rispetto a quella subita da chi omosessuale non è.

Un attivista gay intervistato da un giornale locale ha dovuto comunque riconoscere che inasprire le pene serve a poco se non c’è un cambiamento di cultura. Il che a nostro giudizio può avvenire soltanto insegnando nelle scuole il rispetto per l’altro, chiunque esso sia, indipendentemente dall’orientamento sessuale come da quelle etnico o religioso. E non al contrario indottrinando circa l’esistenza di categorie privilegiate che devono essere rispettate più di tutte le altre, godendo di tutele speciali legate niente meno che all’orientamento sessuale che non è un bene giuridico ma un istinto personale.