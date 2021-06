Eucarestia, Acclamazione alla Messa? Discutibile, si Apra un Dibattito Teologico.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Vitantonio Marasciulo, direttore de Il Borgo Mensile di Monopoli ci offre questo editoriale, che prende spunto da una sua esperienza personale durante la celebrazione della messa. Buona lettura, riflessione e discussione.

§§§

Il Borgo Mensile di Monopoli

Eucaristia, acclamazione discutibile

Si apra un dibattito teologico

L’altro giorno, alla fine della consacrazione eucaristica mi sono imbattuto in una strana acclamazione che l’assemblea dei fedeli profferiva: “Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice annunziamo la tua morte Signore, nell’attesa della tua venuta”. Ho notato con mia somma sorpresa che nell’acclamazione manca “proclamiamo la tua risurrezione”. Sono andato al parroco e ho fatto presente del perché il popolo pronuncia questa “strana” acclamazione, che suona come una eresia. Il parroco dopo un iniziale silenzio, ha lasciato intendermi che avrebbe dato una risposta in un secondo momento.

La domenica successiva mi sono recato a messa alla stessa chiesa. Ancora una volta sono uscito dalla funzione Eucaristica senza viverla in un tutt’uno con Cristo. Mi sono chiesto: “vado a messa e non c’è risurrezione”. Che messa è questa?

Mons. Giuseppe Favale, vescovo di Conversano-Monopoli da noi contattato – ha affermato: “Dopo la consacrazione del pane e del vino c’è l’introduzione dell’acclamazione dell’assemblea, per la quale il messale propone tre formule a scelta:

1) “Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta”, ed è quella più seguita.

2) “Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell’attesa della tua venuta”. Che fa riferimento a San Paolo (1Cor 11,26) ma è comunque una versione ad litteram, non contestualizzata all’Eucaristia.

3) “Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo”.

“Le acclamazioni che l’assemblea profferisce – ha concluso – sono scelte dal celebrante in base a momenti, a feste particolari o a situazioni contingenti”.

Affermazioni che mi hanno lasciato comunque perplesso: se il celebrante può avere il diritto di scegliere la formula, “discussa”, da far dire al popolo, perché ciascun battezzato dell’assemblea e chi scrive non può avere il diritto d’essere rispettato nella propria spiritualità?

Secondo ambienti autorevoli della Chiesa, si palesa “un vizio teologico nell’acclamazione”. La messa è preghiera rivolta alla Gloria del Padre. Gesù Cristo con la preghiera del “Padre Nostro” ci insegna che l’orazione è da rivolgere al Padre. E’ il Padre che rivela il Figlio, che fa conoscere Cristo, suo Verbo, sua Parola vivente nello Spirito. Perché dunque ci si rivolge con le acclamazioni al Figlio? Perché c’è incongruenza letteraria? Quantunque si avanzasse la tesi che non vi sarebbe alterazione fra consacrazione Eucaristica e l’acclamazione al Figlio, la stessa – concludono – è una interpretazione speciosa”. (apparente, non validante ndr).

Se l’osservazione teologica ha una ragione d’esistere, sarebbe auspicabile che si aprisse a livello centrale che periferico un dibattito teologico.

Intanto si potrebbero avanzare alcune considerazioni. Primo. Che la Trinità non può essere divisa, come le formule di acclamazione attestano. La messa inizia con la Parola di Dio, essere perfettissimo, che si rivela nell’Antico Testamento e nel Nuovo, nel Figlio. Il Padre ci viene spiegato attraverso l’incarnazione di Cristo. E’ il Padre che l’assemblea dovrebbe acclamare e ringraziare, che ha permesso la rivelazione del Figlio nello Spirito Santo. Ci si chiede con quale autorità il celebrante, prima prega il Padre: “Benedetto sei tu Signore, Dio dell’Universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane frutto della terra e del lavoro dell’uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. E poi con il vino (…) perché diventi per noi bevanda di salvezza”. Con quale autorità prima prega: “Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Invoca il Padre che invii lo Spirito Santo in cui rendere possibile la transustanziazione, l’azione di grazia, attraverso cui il pane e il vino si tramutano in carne e sangue e dunque in presenza reale. E poi che fa? Sterza e sposta l’attenzione dal Padre al Figlio, quando invece si dovrebbe glorificare Dio per la risurrezione del Figlio. La formula di acclamazione più consona per chi vive la presenza di Dio nell’Eucaristia, come chi scrive, che fa giustizia delle tre formule, potrebbe essere: “Grazie Padre per la tua grandezza rivelata nel Figlio, che con il tuo dono dello Spirito di Vita, attraverso Cristo, ci permetti la redenzione e il ritorno a te come figli tuoi”.

Nel momento dell’epiclesi il silenzio in adorazione è dovuto al Padre e richiede che la spiritualità di ciascun fedele sia un tutt’uno con la viva e reale presenza Eucaristica. Non a caso San Pio da Pietrelcina nel momento della consacrazione era così preso in adorazione da andare in estasi.

Se ha una ragione d’esistere il nodo teologico va altresì affermato che la stessa messa è oggi vilipesa, non celebrata con la dignità che le spetta. Gesù Cristo per la lobby della nuova religione universale in salsa modernista, è identificato come un profeta, e questo dà credito al credo dei Testimoni di Geova o al credo della liturgia luterana. Forse si vorrebbe che la Chiesa cattolica apostolica romana cancellasse il sacrificio della croce? Per di più quando il celebrante fa dire al popolo l’acclamazione: “Annunciamo la tua morte Signore, nell’attesa della tua venuta”, il fedele è ancor più in confusione. Chi non è educato all’Eucaristia, coglierebbe la venuta di un fantasma e per ciò stesso potrebbe essere esposto al rischio dell’esoterismo: messe nere, sedute spiritiche e altro. Vi sono sacerdoti oggi che sanno educare alla liturgia Eucaristica o di formare i battezzati al sacramento per eccellenza?

Vitantonio Marasciulo.

(borgomensile@libero.it)

§§§

