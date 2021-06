USA: l’86% delle Cavie-Bambino ha Subito Reazioni Avverse dal “Vaccino”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mi sembra interessante portare alla vostra attenzione questo documento – che si basa su una relazione ufficiale della Food and Drug Administration americana – sulle reazioni avverse provocate dall’iniziazione della terapia mRna sui bambini. Inutile dire che la fiducia nell’integrità, onestà e responsabilità professionale degli “scienziati” e dei politici, a fronte del potere economico delle Big Pharma sta scendendo a livelli da Fossa delle Marianne. Buona lettura.

§§§

Un documento “fact sheet” della FDA disponibile al pubblico rivela che l’86% dei bambini che hanno partecipato a uno studio sul vaccino covidico della Pfizer ha riportato reazioni avverse che vanno da “lievi” a “gravi”. Come parte degli esperimenti sul vaccino, ai bambini dai 12 ai 15 anni vengono iniettate sequenze di mRNA che prendono il controllo delle loro cellule, inducendole a sfornare le nostre proteine spike nel loro sangue. Le proteine spike causano malattie vascolari e coaguli di sangue.

Anche il Jonas Salk Institute identifica definitivamente le proteine spike come il colpevole dietro le malattie vascolari e i coaguli di sangue. Tutto questo è apertamente ammesso dalla FDA, che ha pubblicato rapporti estremamente inquietanti di reazioni avverse sperimentate dai bambini in un “foglio informativo” del vaccino Pfizer covid etichettato 144413. Vedere il documento originale della FDA qui (PDF). Nel caso in cui la FDA rimuova questo foglio, lo abbiamo archiviato sui server di Natural News qui (PDF).

La FDA ammette che i vaccini mRNA causano reazioni avverse nell’86% dei bambini, ma li chiama comunque “sicuri

Questa pagina di Pfizer alla FDA fornisce link a tutti i fogli informativi e comunicati stampa in cui la FDA celebra l’espansione dell’autorizzazione all’uso di emergenza ai bambini dai 12 ai 15 anni. Quel foglio informativo contiene la seguente tabella che dettaglia l’allarmante tasso di effetti collaterali e danni sperimentati dai 12 – 15 anni (cioè i bambini) a cui sono state fatte le iniezioni di mRNA: Tabella 5: Studio 2 – Frequenza e percentuali di adolescenti con reazioni locali sollecitate, per gravità massima, entro 7 giorni dopo ogni dose – Adolescenti da 12 a 15 anni di età.

Come potete vedere dalla tabella, 1127 bambini hanno ricevuto la prima dose del vaccino, e 1097 bambini hanno ricevuto la seconda dose. Cosa è successo ai 30 bambini che non si sono presentati alla seconda dose? Sono morti? Perché sono stati rimossi dalla seconda dose? Tra i bambini a cui è stato iniettato l’esperimento medico del vaccino mRNA:

– Uno scioccante 86% ha sperimentato effetti collaterali.

– Quasi il 44% ha sofferto di effetti collaterali “moderati” definiti come “interferenti con l’attività”.

– Il 66% dei bambini ha avuto la febbre.

– Il 65% ha sofferto di mal di testa.

– Altri effetti collaterali sperimentati da questi bambini come parte di questi esperimenti medici includono brividi, vomito, diarrea, febbre, dolori muscolari e anche dolori articolari.

– Anche dopo che l’86% dei bambini ha sperimentato tali effetti collaterali dopo essere stato iniettato con la prima dose, i ricercatori hanno continuato a iniettare i bambini con una seconda dose.

La FDA sostiene che questo è tutto centrato sul “proteggere” i bambini mentre spinge più vendite di vaccini per generare miliardi di dollari di profitti per Pfizer.

La FDA sostiene nel suo comunicato stampa celebrativo che l’espansione del vaccino sperimentale della Pfizer ai ragazzi dai 12 ai 15 anni è una sorta di svolta, non un crimine contro i bambini: “L’espansione da parte della FDA dell’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino COVID-19 di Pfizer-BioNTech per includere gli adolescenti dai 12 ai 15 anni di età è un passo significativo nella lotta contro la pandemia di COVID-19”, ha detto il commissario ad interim della FDA Janet Woodcock, M.D. “L’azione di oggi permette ad una popolazione più giovane di essere protetta dal COVID-19, portandoci più vicini al ritorno ad un senso di normalità e alla fine della pandemia. I genitori e i tutori possono essere certi che l’agenzia ha intrapreso una revisione rigorosa e approfondita di tutti i dati disponibili, come abbiamo fatto con tutte le nostre autorizzazioni di emergenza per il vaccino COVID-19”. In altre parole, la FDA sta ammettendo di essere pienamente consapevole del tasso di effetti collaterali dell’86% quando si tratta di iniettare bambini con “vaccini” mRNA sperimentali.

Quando si tratta di sperimentazioni di vaccini mRNA negli Stati Uniti, quando reazioni gravi come la paralisi facciale sono identificate nel gruppo dei vaccinati, la FDA (e presumibilmente, i ricercatori) le liquidano come coincidenze. Dal documento della FDA stessa: La paralisi di Bell (paralisi facciale) è stata riportata da quattro partecipanti al gruppo del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19. L’inizio della paralisi facciale è stato il giorno 37 dopo la dose 1 (il partecipante non ha ricevuto la dose 2) e i giorni 3, 9 e 48 dopo la dose 2. Nessun caso di paralisi di Bell è stato riportato nel gruppo placebo. Le informazioni attualmente disponibili sono insufficienti per determinare una relazione causale con il vaccino. Così, non importa quali orribili effetti collaterali siano causati dall’esperimento del vaccino, essi sono liquidati e ignorati.

Dopo tutto, ci sono miliardi di dollari da guadagnare autorizzando i vaccini per un uso diffuso nei bambini. Questo documento della FDA ammette persino che il vaccino non è approvato e può causare gravi lesioni o addirittura la morte: La FDA ha autorizzato l’uso di emergenza del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19, che non è un vaccino approvato dalla FDA.

Le reazioni avverse a seguito del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 che sono state riportate negli studi clinici comprendono dolore al sito di iniezione, affaticamento, cefalea, dolore muscolare, brividi, dolore alle articolazioni, febbre, gonfiore al sito di iniezione, arrossamento del sito di iniezione, nausea, malessere e linfoadenopatia (vedere Informazioni complete sulla prescrizione EUA).

Gravi reazioni allergiche, compresa l’anafilassi, e altre reazioni di ipersensibilità (ad es. rash, prurito, orticaria, angioedema), diarrea, vomito e dolore all’estremità (braccio) sono state riportate in seguito alla somministrazione del vaccino COVID-19 di Pfizer-BioNTech al di fuori degli studi clinici. Ulteriori reazioni avverse, alcune delle quali possono essere gravi, possono diventare evidenti con un uso più diffuso del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19. La FDA ammette anche che uno shock anafilattico pericoloso per la vita può verificarsi dopo il vaccino, o che i destinatari del vaccino possono perdere conoscenza: Un trattamento medico appropriato utilizzato per gestire reazioni allergiche immediate deve essere immediatamente disponibile nel caso in cui una reazione anafilattica acuta si verifichi in seguito alla somministrazione del vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19.

La sincope (svenimento) può verificarsi in associazione alla somministrazione di vaccini iniettabili, in particolare negli adolescenti. Devono essere messe in atto procedure per evitare lesioni da svenimento. Qualsiasi persona razionale, dopo aver letto questo “foglio informativo” della FDA, esprimerebbe seria preoccupazione per il continuo reclutamento e sfruttamento di bambini come cavie umane in esperimenti medici sui vaccini. Questo è il motivo per cui continuiamo a lanciare l’allarme su tali pratiche.

§§§

