Giovanni Cavalcoli: el Proyecto del Demonio. Un Nuevo Libro

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, Chorabooks nos sugiere que prestemos atención a esta nueva obra del padre Giovanni Cavalcoli, op, el cual se ocupa de un tema fascinante y de mucha actualidad. A continuación encontrarán una breve presentación. Disfruten la lectura.

§§§

Giovanni Cavalcoli

EL PROYECTO DEL DEMONIO

La perspectiva de Satanás y la de Jesucristo

Cada uno de nosotros, como nos revela la Biblia y podemos experimentar por nosotros mismos, somos a lo largo de nuestra vida y en cada momento de nuestro día, objeto de atención e interés, destinatarios de mensajes, propuestas, instrucciones, sugerencias, solicitudes, exhortaciones, invitaciones, consejos, mandatos, alabanzas, reproches, amenazas y promesas por parte de dos personas invisibles, cuya presencia viva y operante sentimos en el fondo de nuestra conciencia.

Se trata de la presencia sutil, no siempre fácilmente perceptible, pero constante, de dos personas misteriosas e invisibles para nuestra sensibilidad, pero no para nuestro intelecto y nuestra conciencia, que tienen libre acceso a nuestra conciencia, personas que nos interpelan y tratan de persuadirnos, argumentando o pidiéndonos que creamos en ellas, dando pruebas de credibilidad, personas que a veces nos agradan pero a veces nos molestan, personas que a veces nos atraen pero a veces nos repelen, personas que a veces insisten en ser escuchadas, dejando a nuestro criterio la posibilidad de escucharlas o no; dos personas que se disputan incesantemente nuestra aprobación y nuestro destino, personas que nos aseguran que nos guían hacia nuestra felicidad, una compitiendo con la otra, y que nos obligan a tomar posición, a cribar, a discernir, a examinar y evaluar, a hacer elecciones precisas, a aceptar o rechazar, a estar de acuerdo o no. Uno es Jesucristo, el otro es el demonio.

Depende de nosotros elegir seguir a una u otra de estas dos personas.

***

El que esté interesado puede adquirir el libro haciendo clic en este vínculo

Publicado originalmente en italiano el 31 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/31/giovanni-cavalcoli- il-progetto-del-demonio-un- nuovo-libro/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: cavalcali, chorabooks, demonio



Categoria: Generale