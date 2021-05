Sinodalità, l’Assurda Idea che i Pastori Chiedano al Gregge di Guidarli.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un amico del nostro sito, Luca Pignataro, ci ha inviato questa breve e pregnante riflessione su una delle mode ecclesiali del momento, particolarmente esaltata in questo pontificato, e che in realtà sembra mettere a nudo l’insipienza dei leader. Buona lettura.

§§§

Quando negli anni Ottanta il Mozambico era oppresso da un regime marxista-leninista ostile alle religioni, i protestanti locali adottarono un atteggiamento “pastorale” – in pratica assistenzialismo e ascolto, evitando critiche – mentre buona parte della Chiesa cattolica (qualche pastore era più timido o colluso con la teologia della liberazione) prese un atteggiamento “profetico”, quindi di critica coraggiosa. Qualche anno dopo il regime dovette cedere.

Oggi papa Francesco vuole solo la “pastoralità”, quindi rifiuto assoluto di critiche alle ideologie dominanti.

Risultato: religione irrilevante e irrisa e fedeli cristiani minacciati e intimiditi, oppure sfruttati a fini di assistenzialismo.

Allo stesso tempo papa Francesco vuole la “sinodalità”, ossia che in apparenza i pastori decidano assieme ai fedeli laici.

Ora, è evidente che non abbia molto senso un pastore che decide chiedendo alle pecore che cosa vogliano (e infatti la presunta sinodalità serve a veicolare scelte fatte dall’alto): se è un pastore, le pecore le deve guidare, ma verso il vero Bene, non verso sé stesso, quindi dando testimonianza di fede.

E i fedeli (le pecore) hanno tutto il diritto di pretendere che i pastori facciano ciò senza cercare scuse dietro una presunta necessità di ascolto di chi si ribella alla dottrina e contesta la fede (queste persone vanno aiutate con carità nella verità, non esaltate come modelli), o dietro l’ossequio alle ideologie dominanti o alle mode prevalenti sul momento (impropriamente definite “segni dei tempi”, espressione evangelica che in realtà aveva un sottinteso di critica, non di adeguamento al presente).

Né sembra giusto identificare i fedeli solo coi militanti di qualche associazione o con coloro che bazzicano la parrocchia tutti i giorni. Ci sono tanti credenti i quali – del tutto legittimamente – vanno a messa ma non hanno tempo e modo di frequentare la parrocchia o non si riconoscono nelle loro parrocchie, spesso in mano a preti mediocri e laici politicizzati, o in ciò che sono diventate le associazioni “cattoliche”, né fanno parte di movimenti religiosi o condividono il progressismo ideologico imperante anche nella Chiesa.

Perché costoro non hanno diritto a essere ascoltati?

Perché di quanto ho esposto non si può mai discutere?

Perché dobbiamo assistere a spettacoli come quello dei vescovi della Cei che qualche giorno fa applaudivano papa Francesco davanti alle telecamere, ognuno facendo in modo di non essere il primo a dare l’impressione di smettere di applaudire, e poi non erano capaci di cantare il Veni Creator?

Luca Pignataro

§§§

Tag: cei, pignataro, sinodalità



Categoria: Generale