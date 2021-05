Nobile: Quieren encerrarnos, pero el Condicionamiento Operativo fracasará

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos ofrece una alentadora reflexión sobre la capacidad de dirección -a pesar de todo- de la naturaleza humana en tiempos de opresión y dictadura. Buena lectura.

Condicionamiento Operativo

Alguien ha tenido la amabilidad de acusarme de utilizar inapropiadamente la expresión “animalización del hombre”. Sólo puedo darle las gracias porque, sin quererlo, me sugirió que escribiera este artículo aclaratorio.

La definición de Condicionamiento Operativo acuñada por Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) se basa en las teorías de su colega Edward L. Thorndike (1874-1949), quien realizó los primeros experimentos sobre el comportamiento de los animales mediante estímulos de diversa índole.

Skinner creó una caja, la Skinner Box, también conocida como cámara de condicionamiento operativo. Se trata de un dispositivo utilizado para registrar objetivamente el comportamiento de un animal durante un breve período de tiempo. Generalmente utilizaba ratas y palomas, castigándolas o premiándolas en función del comportamiento sugerido por campanillas y bombillas pequeñas, que se encendían y apagaban para indicar el tipo de comportamiento a seguir.

El psicólogo identificó tres tipos de respuestas.

– Operativas neutras: Respuestas del entorno que no aumentan ni disminuyen la probabilidad de que se repita un comportamiento.

– Reforzadores (de recompensa o castigo): Respuestas del entorno que aumentan la probabilidad de que se repita un comportamiento.

– Castigadores: Respuestas del entorno que disminuyen la probabilidad de que se repita un comportamiento. El castigo, según Skinner, debilita el comportamiento. Evidentemente, ignoraba que el ser humano, a diferencia del ratón y la paloma, también podía rebelarse.

Ahora no voy a describir el trabajo de Skinner y sus contradicciones, sobre todo poniendo al mismo nivel psicológico al humano y al animal, pero leyendo sus teorías queda claro que el Condicionamiento Operativo existe en Occidente desde hace algunas décadas. Skinner, de hecho, dijo que no tenía los medios para demostrar su teoría (estamos hablando de los años sesenta-setenta), pero estaba seguro de que los humanos podían ser condicionados como los animales.

Sabemos que los líderes de los dos totalitarismos del siglo pasado habían leído el estudio del francés Gustave Le Bon, Psicología de las multitudes (1895). Y también sabemos que los gobiernos democráticos los han imitado. Desde la creación de los medios de comunicación de los que Skinner se lamentaba, los gobiernos occidentales han aplicado, yo diría que con extraordinario éxito, sus teorías. Con programas de televisión, redes sociales, influyentes y youtubers, han dejado estupefactos a millones de jóvenes y no tanto.

El psicólogo estadounidense, casualmente en 1971, en plena involución moral, publicó el libro con un título que no deja dudas sobre su propósito: Más allá de la libertad y la dignidad.

En este estudio Skinner niega la idea de que el libre albedrío y la moralidad existan, argumentando que el comportamiento humano está influenciado por el entorno y no por alguna fuerza o pensamiento interno. De hecho, los guardianes de la teoría homosexualista, que han abrazado esta teoría, pueden perseguir a cualquiera que no se alinee con la corriente principal. Para los que no lo sepan, recuerdo que la señora J. K. Rowlin, autora de Harry Potter, fue acosada por los lobbies homosexualistas habituales, porque afirmó que sólo las mujeres menstrúan.

Skinner está convencido que, tal y como se enseña a los niños a actuar y comportarse, se puede hacer lo mismo con los adultos. Cree que el ser humano siempre ha tratado de escapar de su verdadera naturaleza, ignorando su entorno y haciendo lo que le viene en gana, lo que le lleva a obtener malos resultados. Por ello postula que si se puede condicionar a los seres humanos para que se comporten de una determinada manera, la sociedad puede ser mejor. Proclamaba con confianza que, gracias a la ciencia moderna, se puede producir personas que promuevan una sociedad feliz. En concreto, los ciudadanos aceptarían las limitaciones al crecimiento de la población y las restricciones a las prácticas que dañan el medio ambiente. El psicólogo estadounidense, para que no se nos falte nada, aconseja no poner límites a los poderes de los nuevos dirigentes ilustrados. Lo que se confirma en gran medida por la nueva dictadura.

Como vemos, el ecototalitarismo es un contenedor de todo lo que estamos viviendo. Hoy tenemos redes sociales que castigan a los que no respetan las “normas de la comunidad”, escuelas, cadenas de televisión y periódicos que oscurecen y demonizan. Un joven de 18 años que se negó a llevar una mascarilla (que es perjudicial) fue sometido al Tso. Cómo decir que si no te adaptas a la corriente principal estás loco. Por eso el sentido común se ha convertido en una locura. El mal se ha convertido en el bien, lo feo en lo bello, las necesidades psicofísicas en la idiotez. La mujer y el hombre no son más que un producto a moldear, como piezas de plastilina.

Con el Covid han puesto a prueba los límites de la tolerancia del pueblo, no con campanillas y luces, sino imponiendo toques de queda, mascarillas y vacunas de manta, lo que en otros tiempos habría enfurecido a millones de personas. Si no hubiera existido el problema de la supervivencia económica, probablemente, como buenos ciudadanos seguiríamos encerrados en nuestras casas engullendo noticias terroristas y ansiolíticos.

El ecototalitarismo, entonces, sirve para extinguir día tras día el libre albedrío, la libertad de expresión y la conciencia. Con un toque artístico los torturadores promueven y subvencionan la invasión musulmana, una cultura decidida a someter a los países no musulmanes por mandato divino. No es casualidad que en los países europeos bandas violentas de jóvenes creyentes creen periódicamente terror y muerte. El miedo, como también enseña nuestro psicólogo estadounidense, es la principal arma de aniquilación mental.

¿Tenía razón Skinner, entonces, al equiparar la psique de la paloma con la del hombre? No, en absoluto. Ciertamente, el medio ambiente es capaz de condicionar al hombre, pero sólo superficialmente.

A pesar de las mentiras soviéticas inculcadas desde la infancia, la naturaleza humana se rebeló. La cantidad de depresivos y alcohólicos que llevaron a la implosión de las jaulas de los ateos son una buena prueba de ello.

La teoría de Skinner no tiene en cuenta los rasgos innatos. Tenemos personas inclinadas al trabajo manual y otras al intelectual, a la racionalidad matemática, a la fantasía de las artes, al espíritu antagónico del deportista, al devoto de una actividad determinada. Sin olvidar la genialidad, las tendencias innatas son infinitas.

De hecho, con el llamado Condicionamiento Operativo se pretende borrar una cultura que ha promovido la dignidad y el desarrollo humano en todos los ámbitos, para imponer una dictadura establecida por perturbados mentales que, si no se actúa con firmeza, nos llevará a la animalización y a la consiguiente implosión humana y social.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 27 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/27/nobile-ci-vogliono- spegnere-ma-il- condizionamento-operante- fallira/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: 23 milliones, stilum curiae



Categoria: Generale