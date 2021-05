Nobile: Ci Vogliono Spegnere, ma il Condizionamento Operante Fallirà.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci offre una riflessione incoraggiante sulle capacità direzione – nonostante tutto – della natura umana in tempi di oppressione e dittatura.

§§§

Condizionamento Operante

Qualcuno mi ha gentilmente accusato di utilizzare l’espressione “animalizzazione dell’uomo” a sproposito. Non posso che ringraziarlo poiché, involontariamente, mi suggerito di scrivere questo articolo chiarificatore.

La definizione Condizionamento Operante coniata da Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), si basa sulle teorie del collega Edward L. Thorndike (1874-1949), il quale fece i primi esperimenti sul comportamento degli animali attraverso stimoli di varia natura.

Skinner creò una scatola, Skinner Box, conosciuta anche come camera di condizionamento operante. Si tratta di un dispositivo usato per registrare oggettivamente il comportamento di un animale in un arco di tempo breve. Generalmente utilizzava ratti e piccioni, punendoli o premiandoli a seconda del comportamento suggerito da campanellini e piccole lampadine, le quali si accendevano e spegnevano per indicare il tipo di comportamento da seguire.



Lo psicologo ha identificato tre tipi di risposte.

– Operanti neutri: risposte dell’ambiente che non aumentano né diminuiscono la probabilità che un comportamento venga ripetuto.

– Rinforzatori (di premio o punizione): Risposte dall’ambiente che aumentano la probabilità che un comportamento venga ripetuto.

– Punitori: Risposte dall’ambiente che diminuiscono la probabilità che un comportamento venga ripetuto. La punizione, secondo Skinner, indebolisce il comportamento. Evidentemente ignorava che l’essere umano, al contrario del topolino e del piccione, potrebbe anche ribellarsi.

Ora non sto a descrivere il lavoro di Skinner e le contraddizioni, soprattutto mettendo allo stesso livello psicologico l’umano e l’animale, ma leggendo le sue teorie appare chiaro che il Condizionamento Operante in occidente esite da alcuni decenni. Skinner, infatti, diceva che non aveva i mezzi per provare la sua teoria (stiamo parlando degli anni sessanta-settanta), ma era certo che gli umani potevano essere condizionati come gli animali.

Noi sappiamo che i capi dei due totalitarismi del secolo scorso avevano letto lo studio del francese Gustave Le Bon, Psicologia delle folle (1895). E sappiamo pure che i governi democratici li hanno imitati. Da quando sono nati i mezzi di cui lamentava l’assenza Skinner, i governi occidentali hanno messo in atto, direi con straordinario successo, le sue teorie. Con i programmi televisivi, i social, influencer e youtuber hanno rimbecillito milioni di giovani e meno giovani.

Lo psicologo americano, guarda caso nel 1971, in piena involuzione morale, pubblica il libro con un titolo che non lascia dubbi sulle sue finalità: Beyond Freedom and Dignity (Oltre la libertà e la dignità).

In questo studio Skinner nega l’idea che esistano il libero arbitrio e la moralità, sostenendo che il comportamento umano è influenzato dall’ambiente e non da qualche forza o pensiero interno. Infatti i guardiani della teoria omosessualista, che hanno sposato questa teoria, possono perseguire chiunque non si allinei al mainstream. Per chi lo ignorasse, ricordo che la signora J K Rowlin, autrice di Harry Potter, è stata bullizzata dalle solite lobbies omosessualiste perché ha affermato che solo le donne hanno le mestruazioni.

Skinner è convinto che, come ai bambini viene insegnato ad agire e a comportarsi, possa essere fatto per gli adulti. Crede che gli esseri umani hanno sempre cercato di fuggire dalla loro vera natura ignorando l’ambiente e facendo qualsiasi cosa gli venga in mente, portando a cattivi risultati. Egli postula quindi che se gli esseri umani possono essere condizionati a comportarsi in un certo modo, la società può essere migliore. Proclamava con fiducia che, grazie alla scienza moderna, si possono produrre persone che promuovono una società felice. In particolare, i cittadini abbraccerebbero le limitazioni sulla crescita della popolazione e le restrizioni sulle pratiche che danneggiano l’ambiente. Lo psicologo americano, tanto per non farci mancare nulla, consiglia di non porre limiti ai poteri della nuova leadership illuminata. Cosa ampiamente confermata dalla nuova dittatura.

Come vediamo, l’ecototalitarismo è un contenitore di tutto ciò che stiamo vivendo. Oggi abbiamo i social che puniscono chi non rispetta gli “standard della community”, la scuola, le reti tv e i giornali che oscurano e demonizzano. Un diciottenne che rifiutava di portare la mascherina (che fa male) è stato sottoposto al Tso. Come dire che se non ti adegui al mainstream sei pazzo. Il buon senso dunque è diventato pazzia. Il male è diventato bene, il brutto, bello, le necessità psicofisiche una idiozia. La donna e l’uomo non sono altro che un prodotto da plasmare. Più o meno pezzi di Pongo.

Col Covid hanno testato i limiti di sopportazione dei popoli, non con i campanellini e le lucine, ma imponendo il coprifuoco, mascherine e vaccini a tappeto. Cosa che, in altri tempi, avrebbe imbestialito milioni di persone. Se non ci fosse stato il problema di sopravvivenza economica, probabilmente, da bravi cittadini saremmo ancora chiusi in casa a trangugiare tg terroristici e ansiolitici.

L’ecototalitarismo, dunque, serve per spegnere giorno dopo giorno il libero arbitrio, la libertà di parola e la coscienza. Con un tocco d’artista gli aguzzini promuovono e sovvenzionano l’invasione musulmana, una cultura decisa a sottomettere i paesi non musulmani per mandato divino. Non è un caso che nei paesi europei bande violente di giovani fedeli creino periodicamente terrore e morte. La paura, come insegna anche il nostro psicologo americano, è la principale arma di annichilimento mentale.

Allora, aveva ragione Skinner a equiparare la psiche del piccione con quella dell’uomo? Assolutamente no. Certo, l’ambiente è in grado di condizionare l’uomo, ma solo superficialmente.

Nonostante le menzogne sovietiche inculcate fin dall’infanzia, la natura umana si è ribellata. Il numero dei depressi e degli alcolizzati che hanno portato all’implosione del baraccone ateo ne danno ampia prova.

La teoriadi Skinner non considera i caratteri innati. Abbiamo persone portate a un lavoro manuale ed altri al quello intellettuale, alla razionalità matematica, alla fantasia delle varie arti, allo spirito antagonistico dello sportivo, al cultore di una data attività. Senza dimenticare il genio, le tendenze innate sono infinite.

A conti fatti, col cosiddeto Condizionamento Operante si vuole cancellare una cultura che ha promosso la dignità umana e lo sviluppo in tutti campi, per imporre una dittatura stabilita da individui mentalmente disturbati che, se non agiamo con fermezza, ci porterà all’animalizzazione e alla conseguente implosione umana e sociale.

Agostino Nobile

§§§

