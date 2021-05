Comunicazione di Servizio: Stilum Curiae ha raggiunto 23 Milioni di Visualizzazioni.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, una breve comunicazione di servizio: abbiamo toccato e superato i ventitré milioni di visualizzazioni dal momento della nascita di Stilum Curiae, nell’ottobre del 2016, cioè poco più di quattro anni e mezzo fa.

I commenti moderati e pubblicati sono quasi centro trentamila; la media di visualizzazioni giornaliere si avvicina alle 18 mila unità, con un lieve calo rispetto al 2020, (erano circa ventimila) che peraltro è stato l’anno più ricco in assoluto; e con una crescita comunque rispetto al 2019, che ne vedeva circa 16mila.

Stilum è visualizzato in decine e decine di Paesi, oltre all’Italia; e in particolare in quelli dell’area ispanofona e anglofona, credo anche per merito delle traduzioni di molti articoli in quelle lingue. Un successo di cui ringrazio i traduttori, sia quelli “ufficiali” del sito che i volontari occasionali.

Un grazie particolare va a tutti i collaboratori, sia quelli “storici” sia quelli che si sono aggiunti via via nel corso del cammino alla nostra piccola ciurma, e danno la loro mano a condurre questa minuscola barca su acque certamente tempestose.

Un segnale certo del – chiamiamolo così, con pudore – successo di Stilum è dato dalla presenza di troll e commenti di ogni genere, salvo quello amichevole, che si è infittita, e che vengono regolarmente bannati, salvo qualche momento di distrazione del nostromo. Ma è un buon segno, vuol dire che ciò che viene scritto non lascia indifferenti, nel bene e nel male.

Come sapete non è nello stile di Stilum Curiae di girare rumorosamente con il cappello in mano; ma comunque tutto questo ha dei costi, e chi vuole contribuire a sostenerli merita tutta la nostra gratitudine.

E grazie comunque a tutti gli Stilumcuriali, per la loro fedeltà, per la benevolenza che dimostrano, e per la comprensione quando ci sono errori. Di una cosa possono essere certi: della buona fede.

E dell’impegno. Credo che non ci sia stato un giorno, Natale, Pasqua e Capodanno compresi, in cui Stilum Non sia stato presente sui vostri computer e smartphones. Speriamo di poter continuare a lungo; insieme. Grazie.

