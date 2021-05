BDV Illustra il DDL Liberticida Zan con una Favola Antica: il Lupo e l’Agnello…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito ha scavato nelle radici dell’istruzione classica per smascherare i veri obiettivi del DDL liberticida Zan, e per dire un sonoro “no” a questo ennesimo tentativo di stravolgere menti e cuori. Buona lettura.

§§§

Quando fu tempo, per mio figlio, di scegliere quale liceo frequentare, mio marito e io, entrambi usciti dal classico, facemmo di tutto, nonostante l’onda magna che premeva per lo scientifico (“perché il classico non serve a nulla”, era il mantra, allora, tra i genitori, già un assaggio della “cancel culture”…) che optasse per il classico. A lui, come a noi, non doveva mancare il senso della storia, il cordone che ci lega al passato nostro glorioso. Come andò poi, veramente, nel liceo frequentato dal mio L. è tutta un’altra storia e mica tanto bella, che qui, però, non ha ragione di entrare, ma ricordo bene una signora, che lavorava e lavora alla Banca d’Italia, e anzi ha fatto una brillantissima carriera ed è anche persona deliziosa, che si prodigava, con mole parole, per farmi cambiare idea, lodando le magnifiche arti e progressive delle scienze. Il greco antico, puf, che inutilità e tutto quel latino, poi, a che cosa serve? Nel mondo degli scienziati e della tecnica, molto meglio arrendersi, secondo lei, e scegliere il futuro, cioè quel che qualcun altro ha deciso che sia meglio per te. Con buona pace di Orazio, Virgilio, Catullo e tutti i lirici greci assieme. Compreso il filosofo Eraclito che, per me, non è affatto oscuro…

Eppure, in me, nonostante le razionali parole di quella signora, che furono spese invano, e di molti altri, qualcosa urlava per resistere alla tentazione. Qualcosa di profondo spinse L e noi genitori verso un liceo romano tra i più rinomati; qualcosa che porta il nome sano e bello, e semplice insieme, di radici. La nostre radici nel mondo classico, ricamato di odi pindariche, allegro dei lazzi di Marziale, forte degli esametri di Virgilio. Esse, le radici, vive e verdi respirano, forti, gagliarde, e formano la trama su cui poi si ricamò l’ordito della cristianità. I classici salvati dai “miei” benedettini e che, pur non illuminati dallo Spirito Santo, recano in sé un triangolino di verità. I classici ai quali tornare, per consolazione, quando, come in questi tempi bui, la menzogna mette la verità, nuda, a gambe all’aria, e poi alla gogna, come stanno cominciando a fare con i non vaccinati. Dal pass verde alla stella gialla, l’ho già scritto, a passo di minuetto, e poi diritti verso i campi di concentramento per rieducare i “folli”. Han già pronti, uno per regione, i “Rem” che non sono altro che carceri psichiatrici, rivestiti di una “nuova filosofia”. Allegria di naufragi e tante bugie vestite di nuovo.

Così, e torniamo al classico, con questo bagaglio di grandi poeti e scrittori sulle spalle, mio figlio ha cominciato il suo cammino, difficile come è difficile per tutti i ragazzi che si affacciano nel mondo all’incontrario, in cui mestamente viviamo. E mentre lui si fa uomo, tra mille insidie e dubbi e perplessità, e io mi faccio bianca, forte dell’Eterna Legge del Signore, che, stringendo in pugno, il Rosario, intendo difendere fino allo spargimento del sangue, ho trovato per dire no, centomila volte no, alla legge Zan che uccide la verità, una favola di Fedro che ben s’adatta alle grandi manovre arcobaleno di chi si oppone all’Eterna Legge di Dio, che ci ha fatti, con gran semplicità, maschi e femmine e così sarà per sempre. Nonostante le leggi zan ((cioè che azzannano) e tutta la sarabanda infernale che accompagna, in gesti e parole sconce, la marcia del male.

Ed eccola qui, la favola del Lupo e dell’Agnello: Un lupo vide un agnello che beveva ad un torrente, sotto di lui, e gli venne voglia di mangiarselo. Così, gli disse che bevendo, sporcava la sua acqua e che non riusciva nemmeno a bere.

“Ma tu sei a monte ed io a valle, è impossibile che bevendo al torrente io sporchi l’acqua che scorre sopra di me!” rispose l’agnello. Venuta meno quella scusa, il lupo ne inventò un’altra: “Tu sei l’agnello che l’anno scorso ha insultato mio padre, povera anima!”. E l’agnello, di nuovo, gli rispose che l’anno prima non era ancora nato, dunque non poteva aver insultato nessuno.

“Sei così bravo a trovare delle scuse per tutto” gli disse il lupo “ma io non posso mica rinunciare a mangiarti!” e saltò addosso al povero agnellino.

Sissignori, tanto per dirlo semplicemente, l’omofobia è tutta una scusa per mangiarci e per divorare i nostri bambini. E’ la semplice applicazione in latinorum e codicilli di un antico modo di fare che a Roma si esprime così “Piagni e frega”, che è un modo di fare assai proficuo in termini di frutti velenosi… Il lupo, meschinello, piange e si lamenta, fa la vittima, poverino, e accusa l’agnello, il cattivone, di intorbidare le acque, cioè di parlare male di lui, e anzi, addirittura, di odiarlo, insultando suo padre. Povero lupo! Ma, cari miei, sono tutte scuse: il lupo, ride sotto i baffi per aver fatto centro, e, mascherato dietro la legge zan che lo fa vittima piangente, ottiene quel che desidera: mangiare noi, infinocchiandoci, e i nostri bambini, insufflandogli tutte le sue disonestà che gridano vendetta, come sa chi è fedele alla Legge del Signore, al Cielo. E, domanda finale, chi è, secondo voi, il lupo della favola di Fedro?

§§§





