“¡Vacunemos el mundo”! ¡Pero qué hermosa vida de esclavitud nos espera! – Paolo Deotto

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, el amigo y colega Paolo Deotto nos ofrece esta reflexión amarga sobre la situación en la que estamos, y sobre todo sobre el futuro sobre el futuro de esclavos serviles y condescendientes que nos espera… Además, para los que no se hacían ilusiones con Draghi, quién lo puso ahí y por qué, este panorama parece obvio y descontado: ¿puede un leopardo cambiar sus manchas? Feliz lectura.

§§§

TODOS ESTAMOS BAJO TUTELA.

Hasta que aprendamos a levantar la cabeza…

En un ambiente festivo de “besémonos” se está celebrando en Roma la Cumbre Mundial de la Salud, la reunión de más de 20 países europeos, en la que los Jefes de Estado y de Gobierno y de la Unión Europea hablan entre sí para contarse lo bien que lo han hecho.

El disparo más significativo proviene del nuestro Primer Ministro: “Vacunemos al mundo, debemos superar las fronteras”.

En resumen, si he entendido bien, después de una epidemia de gripe sobre la que se manipularon vergonzosamente los datos sobre contagios y muertes, después de tomar decisiones desacertadas (como la “espera vigilante”…), después de haber hecho subrepticiamente obligatoria una vacuna de la que se sabe muy poco, ahora los planes de los señores toman dimensión universal: “Vacunemos al mundo”.

Además, como lo ha dicho la señora Úrsula von der Leyen, debemos prepararnos para futuras pandemias. ¿Cuáles? Bueno, por ahora no se sabe, pero no nos preocupemos.

Siempre se puede encontrar un virus u otra diablura. El experimento social ha tenido tanto éxito, que ahora los señores están deseando subirse a la ola: siempre se puede encontrar algún motivo para aterrorizar a la gente y entonces, teniendo en la mano la mayor parte de los medios de comunicación, la gripe más estúpida y trivial que debería llegar en el próximo otoño podrá convertirse fácilmente en una monstruosa calamidad, gracias a la cual se podrán apretar más y más las esposas que ya nos han puesto.

Los médicos honestos existen, por supuesto, pero son ignorados o silenciados (es tan fácil cerrar un canal de YouTube o una página de Facebook), o incluso bloqueados en su profesión, con el chantaje de la vacuna, que no es obligatoria, pero sí lo es porque si no lo haces no trabajas más.

Los periodistas honestos también existen, aunque, me duele decirlo, no son tantos… pero incluso es tan fácil silenciarlos a ellos. Hoy en día, la mayor parte de la comunicación viaja por Internet, un sistema tan controlable.

“Vacunemos al mundo”, “Preparémonos para futuras pandemias”.

La perspectiva es la de una vida de esclavos, mantenida a raya inculcando el terror a la enfermedad mortal (pero, por cierto, ¿se acuerda la gente de que todos morimos tarde o temprano?), esclavos que obedecen silenciosa y disciplinadamente las órdenes. Cuándo salir, cuándo entrar, cuándo trabajar….

Y además la campaña de la vacuna es tan machacona y continua, que ya dice claramente que algo no va bien.

¿Por qué esta furia por vacunar a todo el mundo lo antes posible? Más allá de los obvios intereses económicos de la industria farmacéutica, ¿cuál es el verdadero objetivo de esta obsesiva campaña de vacunación, con productos que aún están en fase experimental?

¿Por qué no escuchamos ni damos espacio a los numerosos científicos que han dicho que la vacunación masiva no se hace durante una epidemia?

Obviamente, estas preguntas no tienen respuesta.

Desde hace quince meses una gran parte del mundo ha cambiado, vivimos y trabajamos cuando se puede trabajar- sólo sobre la base de una “pandemia” en la que la falsificación, el falseamiento y las cosas no dichas han sido la constante.

No es suficiente en absoluto lo que hacen los médicos y periodistas honestos. Son una minoría y están marginados.

La gente debe despertar, rebelarse verdaderamente, dejar de andar con un bozal o una mascarilla si se quiere, para cumplir normas absurdas e ilegítimas. Si tuviéramos mil personas como la señora Rosanna Spatari, propietaria de la “Torteria” de Chivasso, las cosas podrían empezar a cambiar. Y estas mil personas serían un ejemplo y atraerían a otras mil. Y así sucesivamente.

Pero mientras la Sra. Rosanna Spatari sea sólo una, y todos los demás se limiten a murmurar y a obedecer de todos modos, nuestro futuro será el que ya esbozó la señora Úrsula von der Leyen: “Preparémonos para las próximas pandemias”. ¿Y cuál es el problema? Sólo hay que “vacunar al mundo”. Draghi lo dijo…

Un pequeño apunte para cerrar, y para entender mejor cuánto estamos perdiendo por ahí: el año pasado, exactamente en estos días, se relajaron las restricciones, porque, como sabe hasta el gato, la llegada del calor ahuyenta la gripe estacional. Y de hecho, el año pasado, en estos días, las cifras de infectados, muertos y demás estaban bajando. ¿Por qué este año se produce el mismo fenómeno, es decir, la disminución de contagios, muertos, etc., gracias a la vacunación masiva?

Despertémonos.

Publicado originalmente en italiano el 22 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/22/vacciniamo-il- mondo-ma-che-bella-vita-da- schiavi-che-ci-attende-deotto/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

