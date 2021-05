“Vacciniamo il mondo”! Ma che Bella Vita da Schiavi che ci Attende! Deotto.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’amico e collega Paolo Deotto ci offre questa riflessione amara sulla situazione in cui siamo, e soprattutto sul futuro da schiavi servizievoli e accondiscendenti che ci aspetta. D’altronde, per chi non si è fatto nessuna illusione su Draghi, su chi lo ha messo lì, e perché, questo panorama appare evidente e scontato: può un leopardo cambiare le proprie macchie? Buona lettura.

§§§

SIAMO TUTTI SOTTO TUTELA.

Fino a quando non impareremo ad alzare la testa

In un festoso clima di “embrassons nous” si svolge a Roma il Global Health Summit, la riunione di oltre 20 Paesi europei, in cui Capi di Stato e di governo e di UE si parlano addosso tra loro per dirsi quanto sono stati bravi.

La sparata più significativa viene dal nostro Presidente del consiglio: ‘Vacciniamo il mondo, dobbiamo superare i confini’.

Insomma, se ho ben capito, dopo una epidemia influenzale su cui sono stati vergognosamente manipolati i dati relativi a contagi e morti, dopo aver fatto scelte sciagurate (come la “vigile attesa”…), dopo aver reso surrettiziamente obbligatorio un vaccino di cui si sa ben poco, adesso i piani di lorsignori prendono una dimensione universale:

“Vacciniamo il mondo”.

Del resto, ce lo ha detto la signora Ursula von der Leyen, dobbiamo prepararci alle future pandemie. Quali? Beh, per ora non si sa, ma non preoccupiamoci.

Un virus o un’altra diavoleria si potrà trovare sempre. L’esperimento sociale è riuscito così bene, che adesso lorsignori sono ansiosi di cavalcare l’onda: qualche motivo per terrorizzare la gente si può sempre trovare e poi, avendo in mano la gran parte dei mezzi di informazione, la più stupida e banale influenza che dovesse arrivare nel prossimo autunno potrà diventare facilmente una mostruosa calamità, grazie alla quale stringere sempre di più le manette che già ci hanno messo.

I medici onesti esistono, certamente, ma vengono ignorati, o messi a tacere (è così semplice chiudere un canale di YouTube o una pagina di Facebook) o addirittura bloccati nella loro professione, con il ricatto del vaccino, che non è obbligatorio, però lo è perché se non lo fai non lavori più.

Anche i giornalisti onesti esistono, anche se, duole dirlo, non sono tantissimi… ma anche loro, è così facile metterli a tacere. Al giorno d’oggi la gran parte della comunicazione viaggia su internet, un sistema controllabilissimo.

“Vacciniamo il mondo”, “Prepariamoci per le future pandemie”.

La prospettiva è quella di una vita da schiavi, tenuti a bada inculcando il terrore della malattia mortale (ma, sia detto per inciso, la gente si ricorda che prima o poi moriamo tutti?), che obbediscono in silenzio e disciplina agli ordini. Quando uscire, quando rientrare, quando lavorare…

E poi, la campagna per il vaccino è così martellante e continua, che già questo dice chiaramente che qualcosa non quadra.

Perché questa furia di vaccinare tutti al più presto? Al di là degli ovvi interessi economici dell’industria farmaceutica, qual è il vero scopo di questa ossessiva campagna vaccinale, con prodotti che sono tuttora in fase sperimentale?

Perché non si dà né ascolto né spazio ai non pochi scienziati che hanno detto che una vaccinazione di massa non si fa durante un’epidemia?

Domande ovviamente senza risposta.

Da quindici mesi buona parte del mondo è cambiata, si vive e si lavora – quando si può lavorare – solo sulla base di una “pandemia” in cui la falsificazione, le taroccature, le cose non dette, sono state la costante.

Non basta assolutamente ciò che fanno i medici e i giornalisti onesti. Sono una minoranza e sono emarginati.

Deve svegliarsi la gente, ribellarsi davvero, smettere di girare con la museruola, o mascherina se più vi piace, di rispettare regole assurde e illegittime. Se avessimo mille persone come la signora Rosanna Spatari, titolare della “Torteria” di Chivasso, le cose potrebbero iniziare a cambiare. E queste mille persone sarebbero di esempio e ne attirerebbero altre mille. E così via.

Ma finché la signora Rosanna Spatari sarà una sola, e tutti gli altri si limiteranno a borbottare e poi comunque a obbedire, il nostro futuro sarà quello già delineato dalla signora Ursula von der Leyen: “Prepariamoci alle prossime pandemie”. E che problema c’è? Basta “vaccinare il mondo”. Lo ha detto Draghi…

Una noterella per chiudere, e per capire meglio quanto ci stanno perdendo in giro: lo scorso anno, esattamente in questi giorni, si allentavano le restrizioni, perché, come sa anche il gatto, l’arrivo del caldo scaccia le influenze stagionali. E infatti lo scorso anno, in questi giorni, calavano le cifre di contagiati, morti eccetera. Perché quest’anno lo stesso fenomeno, ossia la diminuzione di contagi, morti eccetera avviene invece grazie alle vaccinazioni di massa?

Svegliamoci.

§§§

