PG: Come la Chiesa di Bergoglio Pianifica il Futuro con le Élites Mondiali. E lo Dice.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ci offre una notizia presa fresca fresca da The Tablet, un organo di informazione cattolica tutt’altro che scandalistico o “tradizionalista” in Gran Bretagna. Leggete e se volete rabbrividite un po’.…

§§§

Breaking new!! comunicazione importante (e shoccante) per gli stilumcuriali e per I poveri cattolici in genere…

The Tablet –International Catholic News Weekly del 18 maggio ( ecco il link: https://www.thetablet.co.uk/news/14153/pope-joins-global-elite-to-plan-for-world-after-covid ) ci spiega che il Papa (ndr : Bergoglio, per evitare confusione) si unisce alle élites globali per pianificare il mondo post Covid.

Vabbè, non ci meraviglia leggere esplicitamente che la Chiesa di Bergoglio pianificherà il mondo secondo i desideri delle élites mondiali.

Lo avevamo già notato, ma almeno oggi viene dichiarato. Bene: trasparenza ci vuole!.

Il Tablet prosegue raccontandoci che la settimana scorsa, senza informazione preventiva e escludendo organi di stampa, (solo ammettendo membri della Rockfeller Fundation), alla Casina Pio IV in Vaticano, sede della Pontificia Accademia delle Scienze (occulte…), quella del vescovo argentino Sanchez Sorondo che ha dichiarato che la vera Dottrina Sociale della Chiesa è applicata solo in Cina, c’è stata una riunione importante.

Alla presenza dei leaders mondiali, Papa Francesco ha spiegato che la presente situazione post covid vuole nuova solidarietà e fraternità in economia e politica (nulla di nuovo neppure qui).

Il bello però viene ora. Reggetevi! Se non ci credete potete leggere direttamente nel link allegato.

Dice il Tablet che i temi discussi nel Casino…ops… perdon, nella Casina Pio IV, son stati due :

– L’importanza del peccato originale nella storia dell’umanità

– L’impatto della evangelizzazione della Chiesa sullo sviluppo della civiltà occidentale.

Ci avete creduto? SCHERZAVO naturalmente, i temi trattati sono stati :

– La solidarietà finanziaria e fiscale

– La sostenibilità ecologica integrale.

Ogni tema è stato trattato da membri della Amministrazione Biden: il segretario di Stato del Tesoro Janet Yellen, e dal responsabile del IMF (Fondo Monetario Internazionale) Kristalina Georgieva.

Ma il più bravo e chiaro di tutti, come al solito, è stato il solito Jeffrey Sachs (ormai di casa in Vaticano, visto che, caduto Obama, solo Papa Bergoglio lo apprezza ancora).

Dice il Tablet : “Jeffrey Sachs, sostenitore del controllo della popolazione e sostenitore del Partito Comunista cinese di Xi Jinping, ha guidato la discussione di gruppo. Sachs ha esaltato l’iniziativa Belt & Road (la nuova via della seta) di Xi Jinping che mira ad estendere l’influenza del PCC in tutta l’Asia fino all’Europa”.

Vi prego di leggere il link se non ci credete.

(Prominent population control advocate and supporter of Chinese Communist Party president Xi Jinping, Professor Jeffrey Sachs, led the group discussion that followed. Sachs has extolled Xi Jinping’s Belt and Road initiative, that aims to extend CCP influence across Asia to Europe).

Amici di StilumCuriae questa è la Pontificia Accademia delle scienze, questo è Bergoglio, questa è la Chiesa di Bergoglio.

Magari ogni tanto indora la pillola avvelenata con qualche richiamo, che so, a San Giuseppe, al mese di Maggio, ecc. così qualche fessacchiotto in buona fede (?) ci casca e spiega ciò che di buono ha detto colui che invita in Vaticano, per pianificare il mondo, un rappresentante sostenitore del PCC che dichiara che vuole conquistare anche l’Europa.

Sapete, per concludere, non mi meraviglierei che Bergoglio invitasse presto anche il nuovo segretario del PCI, il disonorevole Enrico Letta, che in Italia vorrebbe un salario consistente ai giovani nullafacenti, maggior immigrazione e jus soli.

Il tutto finanziato da una adeguata tassa di successione (esproprio di fatto sui patrimoni e risparmio).

Sapete che ho riletto quello che ho appena scritto e stentavo a crederci?

Per convincermi ho dovuto rileggere il link.

PG

§§§

