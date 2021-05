Mascarucci, Zan: Caro Tarquinio, con lei la Pezza è assai Peggiore del Buco.

Carissimi Stilumcuriali, Americo Mascarucci commenta la risposta a un lettore data dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, in merito al DDl liberticida Zan, e all’improvvida esternazione del presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti. Buona lettura.

Caro Tarquinio, con lei la pezza è assai peggiore del buco

Come se non fosse stato sufficiente l’intervento del cardinale Gualtiero Bassetti a certificare la compiacenza dei vescovi verso il ddl Zan, ecco che a perfezionare il concetto, e a renderlo ancora più chiaro, ci ha pensato il direttore del quotidiano della Cei Avvenire, rispondendo ad un lettore legittimamente indignato per quel “il ddl Zan non va affossato ma migliorato”.

Ecco che Marco Tarquinio, da bravo avvocato d’ufficio del presidente Cei nonché suo editore di riferimento, ha replicato al lettore con il consueto stile ecumenico e perfettamente omologato all’ideologismo di turno della Conferenza Episcopale.

Tuttavia la risposta del direttore è densa di riferimenti che non possono non apparire imbarazzanti ed inconcepibili per chi si sta battendo, con tutte le forze, contro una legge liberticida che rischia di portare all’indottrinamento gender per legge.

Scrive Tarquinio: “Ogni testo di legge può essere cambiato in meglio nel corso dell’esame parlamentare, ma il cosiddetto ddl Zan deve esserlo in alcune parti cruciali per essere all’altezza dell’obiettivo che si propone – contrastare intolleranze, discriminazioni e violenze nei confronti di persone omosessuali o transessuali – e per non servire ad altre e oblique operazioni”.

E qui c’è già la prima grave scivolata. L’esimio Tarquinio ignora che la legge è chiamata a punire ogni forma di intolleranza e discriminazione contro la persona, e non contro determinate categorie di persone. E se può essere tollerata un’aggravante per odio razziale diventa francamente inspiegabile un’aggravante legata alla tendenza sessuale, che è una pulsione individualista e non una questione di razza. La legge è uguale per tutti e non può essere diversa per alcuni. Con il ddl Zan le persone omosessuali e transessuali diventano diverse da tutte le altre, al punto da necessitare di trattamenti differenziati dal punto di vista legale.

Chi ha commesso violenze contro gay, lesbiche, transessuali è stato fino ad oggi punito dalla legge come merita per aver aggredito, picchiato, o nel peggiore dei casi anche ucciso, una persona omosessuale; perché appunto si tratta di una persona che come tutte ha il diritto di vivere la propria vita come crede, di amare chi crede, di baciare chi crede e di camminare per la strada con chi crede. Perché dunque stabilire una discriminazione per legge? Perché sancire il principio che l’aggressione contro un gay è più grave di quella contro un qualsiasi cittadino eterosessuale che magari sta camminando mano per la mano con la fidanzata e viene aggredito perché la morosa piace ad un altro? Possibile che non abbiate compreso il reale pericolo di questa legge che trasformerà l’identità di genere in un bene giuridico da tutelare con leggi speciali, quando questo privilegio non è previsto nemmeno per l’istituto giuridico della famiglia?

Tarquinio prosegue: “Per la nostra parte, argomentiamo da un anno a questa parte, facendo cronaca, documentando, verificando gli esiti di normative analoghe all’estero, spendendo opinioni e accogliendo la obiezioni al testo ‘così com’’ arrivate da personalità di diverso orientamento, cattolici e no, di centro, di destra e di sinistra, giuristi autorevoli (compresi due presidenti emeriti della Corte costituzionale) e femministe, attivisti del mondo lgbt”.

Ad Avvenire dunque non interessa portare avanti un punto di vista “cattolico”, ma trovare la perfetta sintesi ecumenica fra le varie posizioni in campo, senza scontentare nessuno e anzi venendo incontro a tutti. Poco importa se poi questo comporterà di fatto una censura verso i cattolici che seguendo il catechismo della Chiesa e l’insegnamento di San Giovanni Paolo II oseranno ancora definire l’omosessualità “un disordine morale”. L’importante è aver mediato e soprattutto aver raggiunto un compromesso (dis)onorevole.

E se non fosse chiaro quando detto finora, il solerte direttore rimarca ancora il concetto, con tanto di bacchettata finale al lettore che si è permesso di criticare Bassetti : “Sono in tanti a vedere i nodi aggrovigliati nell’articolato sul contrasto di omotransfobia, misoginia e abilismo votato alla Camera e a volerlo differente. Per questo sbaglia di grosso chi pretende di irreggimentare il dibattito in un ‘sì’ e un ‘no’ secco e a prescindere, come ha fatto Fedez o come fa lei esprimendo il suo libero dissenso”.

Ecco appunto, se non fosse ancora sufficientemente comprensibile, per Tarquinio non bisogna andare alla scontro ma mediare, cercare il compromesso, tendere la mano e magari accontentarsi pure di farsi tappare la bocca se necessario; perché l’importante non è difendere l’identità cattolica dell’Italia e della società e quelli che fino a non molto tempo fa erano considerati valori “non negoziabili” (fra questi la difesa della famiglia fondata sul matrimonio), ma andare d’amore e d’accordo con tutti, compreso il mondo Lgbt con cui si deve dialogare, ci si deve confrontare e si deve scendere a patti; perché come dice papa Bergoglio “servono ponti e non muri” e alla fine i cattolici fanatici ci fanno pure schifo.

La chiosa finale poi è da oscar. Scrive Tarquinio: “Tutti possono contribuire a dare forma a una norma più lineare ed emendata, non divisiva e in certi punti inquietante come l’attuale. Una norma, dico spesso per farmi capire e per tagliar corto, che «si occupi al cento per cento di omofobia» e non miri a cambiare il lessico giuridico (e ciò a cui esso dà sostanza) e i valori (valori, non idee e atti odiosi e violenti!) a colpi di sanzioni penali. Il cardinal Bassetti, confermando le preoccupazioni nutrite anche dai vescovi italiani, l’ha detto chiaro e tondo, con pacatezza assoluta e rispetto per ogni Istituzione e parte in causa. E prima di tutto con rispetto per le persone e per la verità delle cose”.

Il messaggio è chiaro. Nessuno scontro con Zan e i sostenitori del ddl (poveri scemi quelli che continuano ad andare in piazza a manifestare) perché non serve affossare, ma migliorare. Come se tutto fosse forma e non sostanza, come se bastasse cambiare i contenuti linguistici o formulare meglio gli articoli per aver risolto il problema. E non si accorge il direttore del quotidiano dei vescovi che non è in gioco il singolo articolo da chiarire, ma il concetto di società che si sta tentando di costruire; una società dove punire l’omofobia altro non diventerà che il pretesto per mettere a tacere a suon di “intimidazioni giudiziarie” tutti quelli che continueranno ad opporsi alla ideologia gender e a rifiutarsi magari di far seguire ai figli corsi scolastici che la promuoveranno sotto la neutra dicitura di “educazione contro le discriminazioni” (del resto esempi del genere nelle scuole si sono già visti).

Ma del resto non c’è da stupirsi se Tarquinio ha saputo darci ancora una volta un esempio di come per il suo giornale valga il motto; “mano ai nemici, legnate agli amici”. A meno che, e a pensar male si fa peccato, ad ispirare la deriva ultra moderata verso il ddl Zan non sia stata la pubblicità con cui la Chiesa Evangelica Luterana d’Italia sta chiedendo l’otto per mille, con l’immagine di due donne che si abbracciano e sotto la scritta “l’amore è amore senza differenze”. Un tipo di propaganda che dimostra come per i luterani il “dio denaro” venga prima di ogni valore, a tal punto da schierarsi in favore delle unioni gay nel momento di massima visibilità sul tema per fare cassa. Paura forse che il bottino dell’otto per mille vada tutto ai protestanti?

Americo Mascarucci- giornalista e scrittore

