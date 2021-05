L’Opinione di Aurelio Porfiri: L’Elogio della Preghiera. Per Credenti e Cercatori.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, che ci troviamo volenti o nolenti nel bel mezzo di una battaglia, – e che battaglia! – dovrebbe essere chiaro a chiunque voglia alzare lo sguardo un momento dalle pene e doveri quotidiani. E allora non dobbiamo dimenticare di combattere con armi affilate. Ce ne parla Aurelio Porfiri in questa sua Opinione. La preghiera è una forza importante per credenti e cercatori sulla via di Dio. Ci aiuta a metterci in cammino per la strada maestra.

