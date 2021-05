La Censura di Big Tech Colpisce mons. Viganò, e Life Site News. Chissà Perché…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, i padroni della Big Tech, con legami finanziari anche nella grande finanza, e nella Big Pharma – e non c’è bisogno di essere complottisti, per vederlo – continuano, gettata la maschera dell’imparzialità, a censurare tutte le voci che non sono omologabili alle loro politiche. È di ieri la notizia che il video dell’intervento di mons. Viganò alla Conferenza dei Triarii, postato dal prof. Lamendola, era stato censurato da YouTube. È stato sostituito, e nel frattempo lo ha pubblicato ByoBlu, che dopo aver subito la censura di YouTube ha creato una propria piattaforma indipendente. La stessa cossa che ha fatto tempo fa Adoracíon y Liberacíon, anch’essa bandita da YouTube, e che ha pubblicato anch’essa sulla sua piattaforma il video di mons. Viganò.

Insoma, è evidente che siamo a una battaglia aperta di Big Tech contro tutto ciò che cerca di dire verità scomode, e sopraattutto contro tutto ciò che è cattolico. Da Life Site News abbiamo ricevuto questo messaggio, che vi offriamo:

Mentre la censura senza precedenti della verità dilaga, noi continuiamo ad essere censurati e banditi dagli spietati tiranni di Big Tech che sono determinati a mettere a tacere la libertà di parola delle persone che cercano la verità – proprio come te.

L’avversario più recente è Facebook – che con assolutamente nessun avvertimento questa settimana – ha segnalato uno dei nostri post su COVID-19 come “contrario agli standard della comunità”, e poi ha immediatamente chiuso la nostra intera pagina. Questo non è solo “strike one” – non c’è possibilità di ricorso. LifeSiteNews è stato cancellato da Facebook per sempre.

Nessun avvertimento. Nessuna discussione. Nessun appello. Solo il pugno di ferro di Big Tech.

Questo completa la nostra cacciata da quasi tutti i principali social media: YouTube, Twitter, Google Analytics e ora Facebook. Per molto tempo, questi punti vendita sono stati i principali motori di traffico per il nostro sito di notizie, che è il modo in cui siamo diventati una tale minaccia (anche Tucker Carlson ha preso nota del nostro divieto da Facebook questa settimana!)

Negli ultimi mesi, abbiamo concentrato i nostri sforzi per liberarci completamente da Big Tech in modo da poter continuare a produrre e portarvi la più alta qualità di notizie sulla vita e sulla famiglia.

Per fare questo, abbiamo dovuto espanderci a piattaforme alternative di social media e video, e investire nelle capacità del nostro sito web per continuare a raggiungere i quasi 50 milioni di persone che si affidano a LifeSite come fonte di notizie.

Questo spostamento da Big Tech ci costerà in definitiva decine di migliaia di dollari ogni mese per costruire, ospitare, produrre e commercializzare i nostri contenuti sul nostro sito web e su una varietà di altre piattaforme. Vi preghiamo di considerare una donazione mensile dato che incorriamo in ulteriori spese mensili. Segui questo link per fare una donazione mensile oggi: https://give.lifesitenews.com/givemonthly.

Inoltre, stiamo per inaugurare il nostro International Broadcast Hub. Questo ci permetterà di espandere i nostri sforzi video nella tecnologia video dal vivo, strumenti video e di editing all’avanguardia, e un edificio in muratura dove saremo in grado di invitare ospiti per essere intervistati sul set.

Poiché tutto questo ha un costo elevato, spero che sosterrete generosamente i nostri sforzi mentre continuiamo a portare notizie veritiere e non censurate a voi e alla vostra famiglia. Clicca qui per fare una donazione di qualsiasi importo: https://give.lifesitenews.com/breakfree.

Ci aspettavamo che questo giorno sarebbe arrivato già da un po’ di tempo, da quando Facebook e gli altri magnati dei social media hanno iniziato ad aumentare i loro pregiudizi verso tutto ciò che non rientra nella loro agenda. Il nostro team ha studiato per anni una strategia su cosa fare se e quando una tale massiccia violazione della nostra libertà di parola dovesse verificarsi. E ora è successo.

***

E sulla stessa rotta si è già mosso Donald Trump.

Le principali piattaforme di social media come Facebook e Twitter hanno bandito permanentemente l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo la rivolta mortale del 6 gennaio al Campidoglio, con il CEO di Facebook Mark Zuckerberg che ha detto “i rischi di permettere al presidente di continuare a utilizzare il nostro servizio durante questo periodo sono semplicemente troppo grandi”.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una nuova piattaforma di comunicazione chiamata “From the Desk of Donald J. Trump”, con un video postato sulla piattaforma martedì, descrivendola come “un luogo per parlare liberamente e in sicurezza”.

“In un tempo di silenzio / e bugie / sorge un faro di libertà”, si legge nel testo del video di martedì.

Lo spazio web, secondo quanto riferito, fornirà all’ex presidente la possibilità di pubblicare messaggi, immagini e video online. Mentre i suoi seguaci saranno apparentemente in grado di condividere i suoi post su Facebook e Twitter, la nuova piattaforma non sembra essere in grado di consentire agli spettatori di “rispondere” o impegnarsi con i post.

“Questa è solo una comunicazione a senso unico”, Fox News ha citato una fonte che ha familiarità con la piattaforma. “Questo sistema permette a Trump di comunicare con i suoi seguaci”.

Si possono trovare vecchie dichiarazioni di Trump sulla piattaforma, a partire dal 24 marzo.

“From the Desk of Donald J. Trump” è stato lanciato proprio un giorno prima che l’Oversight Board di Facebook annunciasse la sua decisione se sospendere a tempo indeterminato l’ex presidente americano da Facebook e Instagram.

Trump è stato bandito dalle principali piattaforme di social media come Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat e Twitch dopo i disordini mortali del Campidoglio del 6 gennaio, che è stato accusato di aver incitato. L’ex presidente ha negato con veemenza le accuse, insistendo che non ha mai voluto la violenza nelle strade degli Stati Uniti.

Dopo il suo esilio dai social media, Trump e i suoi sostenitori hanno accusato le grandi aziende tecnologiche di “sopprimere la libertà di parola”.

