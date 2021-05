Domani alle 11.00 ai Fori Imperiali la Marcia per la Vita 2021.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, con piacere offriamo alla vostra attenzione due comunicati che parlano di un evento importante che si svolgerà domani a Roma. Buona lettura.

§§§

Ciao Marco,

ti invitiamo a partecipare alla Marcia per la Vita, questo sabato 22 maggio 2021 a Roma, ore 11:00, in via dei Fori Imperiali!

È stato un anno sicuramente difficile, e non solo per la situazione pandemica… anche sul fronte della vita e della famiglia le sfide sono tantissime: la pillola abortiva è stata ulteriormente liberalizzata, c’è il pericolo di una legge sull’eutanasia, e il ddl Zan minaccia tutti coloro che riconoscono la famiglia naturale.

Pertanto, è ancora più importante far sentire pubblicamente la nostra voce! Manifesteremo per la Vita senza compromessi, per il diritto di ogni bambino in grembo a venire al mondo, in questa decima edizione della marcia. Inoltre, la data del 22 maggio è simbolica perché coincide con l’introduzione dell’abominevole legge sull’aborto, promulgata proprio il 22 maggio 1978. Una legge che continua a provocare una strage di bambini non nati.

Per ragioni di prevenzione e di ordine pubblico, non sarà possibile sfilare per le vie del centro (diversamente dalle edizioni precedenti). Quindi, quest’anno la manifestazione si svolgerà in forma statica. Manifesteremo in modo ordinato davanti al palco sul quale interverranno importanti ospiti.

L’appuntamento è a Via dei Fori Imperiali (altezza di Via San Pietro in Carcere/Piazza Venezia) dalle ore 11:00.

Si evidenzia che il Ministero dell’Interno autorizza le persone a partecipare a manifestazioni nazionali. In una circolare del 6 marzo 2021 il Viminale assicura che, muniti di autocertificazione, i cittadini possono tranquillamente spostarsi tra regioni, anche in zona arancione o rossa, quando la ragione è per la partecipazione ad una manifestazione nazionale, come – appunto – la Marcia per la Vita.

Per maggiori informazioni sull’evento puoi consultare il sito ufficiale della Marcia.

Non mancare dunque a questo importante appuntamento pubblico!

§§§

Gentile sostenitore,

siamo ormai arrivati all’evento pro-life più importante dell’anno, che si terrà sabato 22 maggio, a Roma.

Questa decima edizione della Marcia per la Vita è pensata secondo le misure anticovid, ma saremo ben lieti di prendere parte alla giornata a favore della vita, a partire dalle 11:00 in via dei Fori Imperiali, all’altezza del carcere Mamertino.

Ricordiamo la circolare del 6 marzo 2021, con cui il Viminale assicura che, muniti di autocertificazione, i cittadini possono tranquillamente spostarsi tra regioni, anche in zona arancione o rossa, per partecipare ad una manifestazione nazionale.

La nostra lo è a tutti gli effetti, quindi ti aspettiamo sabato mattina!

Non preoccuparti dei cartelli con gli slogan: verranno distribuiti dal personale della Marcia. Non mancherà nulla. Cerca di non mancare nemmeno tu!

Le strade della capitale sono state attraversate, anche recentemente, da numerosi cortei indecorosi e blasfemi. Quello in programma sabato, invece, sostiene il valore universale del diritto alla vita e il primato del bene comune sul male e sull’egoismo.

Generazione Voglio Vivere ci sarà, perché troviamo inaccettabile sacrificare anche una sola vita umana in nome del “diritto” personale di un altro, soggettivo, quindi opinabilissimo.

Siamo in una fase storica che ci consente concretamente di aprire comodamente sul divano di casa, tramite cellulare, vetrine commerciali per acquistare esseri umani, o parti di essi.

Viviamo anni di continui attacchi alla vita umana innocente, con nuovi strumenti a minacciare la sopravvivenza stessa del genere umano: Ru486, EllaOne, pillola del giorno dopo. Si è al punto di non ritorno perché ogni argine etico è rotto.

Da oltre quarant’anni la legge 194/1978 sull’aborto regolamenta l’uccisione deliberata di un innocente nel grembo materno. Da allora i morti si contano a milioni.

“Per questo chiamiamo a raccolta tutti gli uomini di buona volontà”, ha spiegato la dottoressa Virginia Coda Nunziante, presidente della Marcia Nazionale per la Vita.

“Finché non arriveremo ad abrogare la 194 non ci stancheremo a denunciare l’intrinseca iniquità di una legge che riteniamo non vincolante per la coscienza dei singoli, perché in contrasto con la legge divina e naturale”.

La Marcia per la Vita è il segno tangibile della presenza di un popolo che non si arrende nel voler far prevalere i diritti di chi non ha voce sulla logica dell’utilitarismo e dell’individualismo esasperato.

La legge del più forte va infranta e abolita. Bisogna reagire ad ogni livello contro questa normativa e contro ogni manipolazione mediatica e culturale che la sostenga.

“Se davvero crediamo in questa battaglia – ha ricordato Virginia Coda Nunziante – con l’aiuto di Dio potremo sovvertire le leggi inique del nostro Paese e, così facendo, salvare la vita di milioni di innocenti che potranno vedere la luce”.

Io e te dobbiamo pregare per questa intenzione.

Per questo, ci ritroveremo a manifestare a Roma, sabato 22 maggio. Appuntamento ai Fori Imperiali alle 11:00, all’altezza del Carcere Mamertino .

Un caro saluto,

Samuele Maniscalco

Responsabile Campagna Generazione Voglio Vivere

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: marcia per la vita



Categoria: Generale