Binario, Triste e Solitario. Aurelio Porfiri sull’Ultima Gag in Cerca di Notorietà.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae il Maestro Aurelio Porfiri ci offre questa riflessione sull’ultimo – come chiamarlo? – caso di bizzarria da parte di qualche circense di cerca di notorietà aggiuntiva, sul tema della bonarietà…Buona lettura.

Binario triste e solitario

In questi giorni ascoltiamo molti discorsi su chi si professa “non binario”. Devo dire che in un primo momento ho pensato che tutto questo avesse a che fare con la ferrovia, poi ho capito che aveva a che fare con i temi inerenti alla propria identità sessuale. Questo discorso è venuto fuori pochi giorni fa grazie alle dichiarazioni della cantante americana Demi Lovato che dice di non essere binaria e di rivolgersi a lei con il pronome “loro”. Per cavalcare il politically correct, La Repubblica, non so se con ironia o meno, ha scritto un articolo sull’argomento cassando i riferimenti al genere sessuale in questo modo: “A marzo Lovato, da tempo attivista per i diritti LGBT+, si era dichiarat* pansessuale. Nel 2016, insieme al cantante Nick Jonas, avevano deciso di cancellare le date del proprio tour nella Carolina del Nord dopo che era stata approvata una legge anti-LGBT”. L’ultimo album della Lovato si chiama Dancing with the Devil… the Art of Starting Over, non a caso, e dice molto sullo stato di enorme confusione in cui siamo immersi.

In realtà non c’è molto di nuovo in quanto questo attacco all’identità sessuale, ma direi all’identità in genere, era stata ben preparata nei laboratori culturali anglosassoni del ventesimo secolo, che ben sapevano cucinare con ingredienti francesi. In definitiva l’attacco all’identità non è che un attacco all’essere, non è che una sostituzione dell’essere in sé con l’essere di coscienza. Del resto Jean-Paul Sartre avrebbe detto: “All’inizio, l’uomo esiste, si alza e compare sulla scena, solo in seguito definisce se stesso”, e solo ora possiamo capire quale peso si dava a quel definire sé stessi, una sfida diretta alla natura e all’essere.

Identità infatti è concetto che richiama l’essere, “essere una stessa cosa” e a sua volta richiama etimologicamente sia “identico” che “identificare”. Si ha paura di ciò che definisce e delimita perché si crede che abbattendo i confini, anche quelli derivanti dalla legge naturale e dall’ordine divino, si creeranno nuovi spazi per costruire l’umanità nuova. Ma in realtà non è così, perché l’uomo che nega il principio divino che lo costituisce come partecipazione all’Essere increato rinnega sé stesso nella sua essenza più profonda, dove questo Essere agostinianamente vive. Che umanità si prepara per coloro che rigettano il proprio stesso essere? Il problema non è di ricominciare da capo, come suggerisce la Lovato, ma di riconnettersi all’origine.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto

Condividi i miei articoli:



Tag: binario, porfiri



Categoria: Generale