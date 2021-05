PG. Il Papa come Charlie Brown? “Ho Bisogno di Tutti gli Amici che Posso Trovare”.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso rovistando in un baule semi dimenticato ha trovato una t-shirt degli anni ’70. E vedete un po’ che riflessione ne è nata….Buona lettura.

Le illusioni pericolose di Bergoglio-Charlie Brown.

Caro Tosatti, ho trovato in un baule di robe vecchie una mia maglietta T-shirt, molto di moda nei primi anni settanta, che raffigura il famoso personaggio dei fumetti americani Peanuts, Charlie Brown. La sua immagine è stampata sul petto, mentre sul dorso c’è stampato un motto: “I NEED ALL THE FRIENDS I CAN GET” (Ho bisogno tutti gli amici che riesco a trovare).

Questo motto mi ha ricordato quei tempi e mi ha fatto pensare a Papa Bergoglio.

I ragazzi americani di quei tempi sono oggi, come me, piuttosto adulti, persino nonni; e immagino non si domandino se quegli amici di cui avevano bisogno, siano poi riusciti a trovarli e mantenerli.

La competitiva ed utopistica società americana, che ha riempito di coca cola, hamburger e peanuts le pance di questa generazione, l’ ha privata però dei valori morali, lasciandoli gestire a sette new age e a Scientology.

Così in cinquant’anni ha divorato i suoi figli, tanto che l’America ha perso la leadership mondiale, ha cacciato Trump, eletto Biden e non sa più risolvere un solo problema, né nazionale né internazionale.

Mi è sovvenuto Papa Bergoglio che sta riempendo la presente generazione di utopie economiche egualitaristiche, ambientalistiche, pauperistiche, ma anch’egli privandola di valori morali.

Come la civiltà americana si è suicidata in cinquant’anni negando la vita, le nascite, i valori morali, così sta succedendo alla civiltà cristiana in Europa e in specifico in Italia dove la massima autorità morale si occupa di economia, ma non per moralizzarla, bensì per utopistizzarla e incorporarla nel Magistero della Chiesa.

Si occupa (producendo confusione clamorosa) di degrado ambientale, immigrazione e vaccinazioni anti-Covid, ma non dello spirito dell’umanità creata da Dio.

Si compiace di essere acclamato dai nemici del cattolicesimo o da scaltri intermediari tra potere e religione e disprezza chi vorrebbe vivere la fede della tradizione bimillenaria, senza far del male a nessuno, peraltro.

E lo fa con un sempre più crescente spirito sincretistico, multireligioso, persino multipagano. Anche il Papa sembra aver indossato la T-shirt di Charlie Brown con la medesima scritta adattata a oggi: “ho bisogno di tutti i consensi che riesco ad trovare”.

Essendo egli certo che solo avendo consenso e simpatia possa esser ascoltato, e solo se ascoltato potrà finalmente allora “convertire”.

Convertire chi? E a cosa?

La generazione di Bergoglio-Charlie Brown, farà la fine delle generazioni a cui hanno riempito la testa di utopie e svuotato il cuore di valori morali.

Gli amici veri che si dovrebbe cercare, trovare ed ascoltare, non sono quelli che adulano e leccanoicalzini, son quelli che correggono.

Ma a Lui, chi glielo va a dire?

PG

